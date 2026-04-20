Le Fonds humanitaire des Métallos s'associe à des sections locales du syndicat en réponse à la crise humanitaire à Cuba





TORONTO, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) verse 15 950 $ en aide d’urgence à Cuba pour l'achat de fournitures et d'équipements médicaux, en partenariat avec Containers 4 Cuba.

La situation à Cuba, déjà extrêmement difficile après 66 ans d'embargo économique, a été aggravée par la pandémie de COVID-19 et, depuis le mois dernier, par le blocus énergétique imposé par les États-Unis.

La population subit des conséquences dramatiques : pénuries de transport, réduction des heures de travail, annulations de vols et coupures d'électricité, dont des pannes généralisées touchant les hôpitaux.

Face à cette crise humanitaire et dans le cadre de son cinquième tournoi annuel de basketball, la section locale 7536 a invité les autres sections locales Métallos ainsi que d'autres syndicats à contribuer à cette cause, dans un geste de solidarité internationale. Le FHM a s’est engagé à égaler ce montant en faisant un don à Containers 4 Cuba.

« Quel geste touchant ! Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos membres des Métallos qui font le lien entre le sport et la solidarité. Les Métallos font vraiment d’excellents voisins ! », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national des Métallos.

Le FHM remercie toutes les sections locales, les membres Métallos et tous ceux et celles qui ont contribué à cette importante cause, grâce à laquelle un don de 15 950 $ en fournitures et équipements médicaux essentiels a été remis.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur des projets de développement et d’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au FHM.

Contacts avec les médias :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416-544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416-544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Kim Hume, Communications, Syndicat des Métallos, 416-553-2421, khume@usw.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0791d69-ef7b-4092-80af-cf75b4917a5d/fr