Kleene.ai lance KAI Assistant, une interface native de l’IA pour sa plateforme de données et d’analyse

LONDRES, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kleene.ai, la plateforme de données native de l’IA destinée aux marques du segment intermédiaire et des grandes entreprises, a annoncé aujourd’hui le lancement de KAI Assistant. Cette solution permet aux équipes de données et aux utilisateurs métiers de rédiger des requêtes SQL, de déboguer leurs pipelines de données et de naviguer dans leur infrastructure de données en langage naturel.

Face à la pression croissante exercée sur les équipes de données pour fournir des informations plus rapidement et avec moins de ressources, KAI remplace le flux de travail manuel consistant à jongler entre les consoles SQL, les journaux, la documentation et les fils de discussion par une interface conversationnelle unique intégrée à la plateforme. Elle est désormais disponible pour tous les clients existants.

Lors de la phase d’accès anticipé, les équipes ont obtenu une génération de requêtes SQL 70 % plus rapides et un gain de plus de 20 heures par mois, auparavant consacrées au débogage, à la production de rapports et à l’optimisation des requêtes.

« Les plateformes de données ont toujours exigé une maîtrise technique afin d’en extraire leur pleine valeur. KAI Assistant change la donne », a déclaré Ian Liddicoat, directeur des achats chez Kleene.ai. « En intégrant le traitement du langage naturel directement dans notre couche de transformation et de pipeline, nous rendons le travail quotidien sur les données accessible à tous les membres de l’équipe, et pas seulement aux ingénieurs. »

Fonctionnalités de KAI Assistant

KAI utilise la technologie Google Gemini via Vertex AI. Lors de l’utilisation des aperçus de données, toutes les données sont converties en format synthétique via AWS Bedrock avant tout traitement LLM, ce qui permet de garantir la confidentialité des données brutes des clients.

Dès son lancement, KAI propose les fonctionnalités suivantes : génération et optimisation des requêtes SQL en langage naturel, recherche et inspection du pipeline, aperçus des schémas de tables avec des données synthétiques, débogages basés sur les journaux et accès à la documentation interactive. Plus tard cette année, Kleene.ai étendra l’interface KAI à la création complète de pipelines et à l’interrogation en langage naturel de ses modèles d’apprentissage automatique pour la tarification, les prévisions, la segmentation et l’optimisation média.

Confidentialité et sécurité

Aucune donnée client brute n’est transmise à un LLM. Kleene.ai n’utilise pas les données client pour entraîner ses modèles. L’accès sensible aux rôles est contrôlé par les autorisations utilisateurs.

Disponibilité

KAI Assistant est disponible dès maintenant pour tous les clients Kleene.ai, quel que soit leur type d’abonnement. Pour la voir en action, rendez-vous sur kleene.ai/ai-data-assistant ou réservez une démonstration sur kleene.ai/talk-to-an-expert .

À propos de Kleene.ai

Kleene.ai est une plateforme de données native de l’IA destinée aux marques du segment intermédiaire et des grandes entreprises, parmi lesquelles Huel, Bremont, Breast Cancer Now, Prince’s Trust, CoinMENA et Hawkstone Brewery. La plateforme combine l’intégration de données ELT (Extraction, Chargement, Transformation) avec des modèles analytiques basés sur l’apprentissage automatique afin d’aider les marques à prendre des décisions plus rapides et fondées sur les données. Pour en savoir plus, consultez le site kleene.ai .

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc0b162a-e631-4f4f-9733-96ded33d39eb