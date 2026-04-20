OpenTable acquiert la plateforme de réservation canadienne Libro, élargissant sa présence au Québec et au-delà

SAN FRANCISCO, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OpenTable, un chef de file mondial en technologies de la restauration, a annoncé aujourd'hui l’acquisition de Libro, une plateforme canadienne de premier plan dédiée à la gestion des tables et des réservations. En desservant déjà des milliers de restaurants partenaires dans la région, Libro permettra à OpenTable de renforcer son offre au Canada, en particulier sur le marché québécois.

En unissant leurs forces, OpenTable et Libro mettront en commun leurs solutions de pointe en matière de recherche de restaurants, de gestion des réservations et de gestion de la relation client afin de mieux servir le secteur canadien de l'hôtellerie et de la restauration.

« Libro et OpenTable partagent un engagement profond envers le succès des restaurants locaux, ce qui rend cette acquisition naturelle pour les deux entreprises », a déclaré Debby Soo, PDG d'OpenTable. « En combinant l'expertise localisée de Libro à notre réseau de clients mondial, nous approfondissons notre engagement envers la scène gastronomique canadienne et offrons bientôt aux restaurants partenaires de Libro un accès au réseau de clients d'OpenTable, ce qui accroît la visibilité et le nombre de réservations. »

« Il s’agit d’un nouveau chapitre marquant pour Libro et pour notre communauté de restaurants », a déclaré Lorne Schwartz, chef de la direction de Libro. « En unissant nos forces à celles d’OpenTable, nous pouvons élargir notre portée et offrir encore plus de valeur à cette communauté, tout en continuant de fournir le soutien de proximité et l’innovation sur lesquels nos partenaires s’appuient. »

Pour garantir un service sans interruption aux partenaires actuels, Libro continuera d'opérer en tant que marque distincte, tout en bénéficiant d'une visibilité accrue sur le marché d'OpenTable. Une intégration progressive des capacités en matière d’inventaire, d'infrastructure et de sécurité devrait être achevée dans un avenir proche.

Dans le cadre de l'accord, OpenTable accueillera les employés et l'équipe de direction de Libro. L'expertise combinée des deux organisations sera mise à profit pour proposer des solutions innovantes aux restaurateurs et aux clients à travers l'Amérique du Nord.

À propos d’OpenTable

OpenTable, un chef de file mondial en technologies de la restauration et filiale de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ : BKNG), aide plus de 65 000 restaurants dans le monde à remplir 1,9 milliard de places assises par an. Grâce à sa technologie de pointe, OpenTable permet aux restaurants de se concentrer sur l'essentiel – leur équipe, leurs clients et leurs résultats financiers – tout en offrant aux convives la possibilité de découvrir et de réserver le restaurant idéal pour chaque occasion.

À propos de Libro

Libro est l'une des principales plateformes en ligne d'Amérique du Nord dédiées à l'expérience client. Elle offre aux restaurants une solution entièrement personnalisée pour remplir leurs tables, gérer les réservations, réduire le nombre de réservations non honorées, fidéliser la clientèle et améliorer l'expérience client dans son ensemble.

Cette plateforme permet aux exploitants de renforcer leurs relations avec leurs clients et de les inciter à revenir, le tout dans le cadre d'une expérience de réservation fluide.

Basée à Montréal, la plateforme Libro est utilisée par des restaurants basés au Canada, aux États-Unis et en Europe.

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