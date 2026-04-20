GURU Organic Energy intente une poursuite de 15 M$ contre Pepsi pour manquement à l'entente de distribution et appropriation de renseignements confidentiels

FAITS SAILLANTS

GURU a déposé une déclaration auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario réclamant 15 millions de dollars en dommages-intérêts au Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada), SRI (« Pepsi »), en plus du recouvrement des profits tirés du produit concurrent « Rockstar Bonheur des îles » de Pepsi et du recouvrement de 164 753 $ en comptes clients impayés.

La poursuite de GURU allègue des manquements à l'entente de distribution, notamment le défaut de Pepsi d'accorder à GURU sa part équitable d'espace tablette au profit de marques concurrentes détenues ou affiliées à PepsiCo, la rétention de l'inventaire de GURU auprès des détaillants pendant la période de transition, ainsi qu'un manquement à l'obligation de confidentialité à l'égard des renseignements confidentiels sur les produits de GURU.

La poursuite de GURU comprend le recouvrement additionnel des profits tirés du produit Rockstar Bonheur des îles, lequel sera déterminé dans le cadre du processus judiciaire.

GURU a l'intention de déposer une demande devant le Tribunal canadien de la concurrence afin que soit tenue une enquête sur la conduite de Pepsi à titre de distributeur dominant dans le marché canadien des boissons non alcoolisées. Cette demande portera plus particulièrement sur le fait que Pepsi a tiré parti de la présence commerciale et des investissements commerciaux de GURU pour élargir ses propres droits à l'espace tablette, lequel a ensuite été attribué de façon disproportionnée à des marques concurrentes affiliées à Pepsi.

Pepsi a déposé sa propre poursuite distincte contre GURU, lui réclamant environ 4,4 millions de dollars au titre de sommes dues après la résiliation. GURU a l'intention de contester cette réclamation avec vigueur et, même dans l'éventualité où des montants seraient accordés à Pepsi, aucune dépense ou obligation additionnelle au-delà des montants déjà comptabilisés dans les états financiers de GURU pour l'exercice 2025 n'est anticipée.

La transition de GURU vers un modèle de distribution directe est désormais complétée et les activités de la Société sont maintenant stables et indépendantes de l'issue de ce litige.

GURU a enregistré trois trimestres consécutifs de BAIIA positif et des revenus records au premier trimestre, ce qui démontre à la fois la vigueur de la marque GURU et la valeur qui était freinée dans le cadre de l'ancienne entente de distribution.





MONTRÉAL, 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, annonce qu’elle a déposé une déclaration auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario réclamant des dommages-intérêts de 15 000 000 $ pour violation de contrat et manquement à l'obligation contractuelle de bonne foi, le recouvrement des profits tirés par Pepsi du produit « Rockstar Bonheur des îles », le paiement de 164 753 $ en comptes clients impayés, ainsi que toute autre réparation que la Cour jugera appropriée. Pepsi a également déposé une déclaration devant la même Cour réclamant environ 4,4 millions de dollars au titre de sommes dues après la résiliation. GURU a l'intention de contester vigoureusement la poursuite de Pepsi. Par ailleurs, même dans l'éventualité où des montants seraient accordés à Pepsi, les sommes visées par cette poursuite sont déjà reflétées dans les états financiers annuels se terminant le 31 octobre 2025 de GURU.

CONTEXTE

Le 14 juin 2021, GURU et Pepsi ont conclu une entente de distribution exclusive aux termes de laquelle Pepsi est devenue le distributeur exclusif de GURU au Canada pour une durée initiale de dix ans (« entente de distribution »). Le 22 novembre 2024, Pepsi a transmis un avis de résiliation sans motif de l'entente de distribution, prenant effet le 22 mai 2025. Le 23 mai 2025, GURU a mené à bien sa transition vers un modèle de distribution directe au Canada.

POURSUITE DE GURU CONTRE PEPSI

La déclaration de GURU énonce une série de manquements commis par Pepsi à l'égard de l'entente de distribution et de l'obligation de bonne foi et d'exécution honnête du contrat. Les principales allégations comprennent :

Défaut de fournir la part équitable d'espace tablette. Pepsi, distributeur dominant par livraison directe en magasin au Canada, a tiré parti de la part de marché de GURU et de ses contributions aux investissements commerciaux pour élargir ses propres droits à l'espace tablette, puis a attribué cet espace de façon disproportionnée à des marques concurrentes détenues ou affiliées à Pepsi, en contravention directe des engagements relatifs à la part équitable d'espace tablette prévus à l'annexe 2.5 de l'entente de distribution. Cette conduite a fait en sorte que Pepsi a, de manière répétée, manqué d'atteindre les cibles de croissance du volume fixées dans les plans d'affaires conjoints conclus annuellement avec GURU pendant toute la durée de l'entente.





Pepsi, distributeur dominant par livraison directe en magasin au Canada, a tiré parti de la part de marché de GURU et de ses contributions aux investissements commerciaux pour élargir ses propres droits à l'espace tablette, puis a attribué cet espace de façon disproportionnée à des marques concurrentes détenues ou affiliées à Pepsi, en contravention directe des engagements relatifs à la part équitable d'espace tablette prévus à l'annexe 2.5 de l'entente de distribution. Cette conduite a fait en sorte que Pepsi a, de manière répétée, manqué d'atteindre les cibles de croissance du volume fixées dans les plans d'affaires conjoints conclus annuellement avec GURU pendant toute la durée de l'entente. Rétention de l'inventaire de GURU pendant la période de transition. À la suite de l'avis de résiliation, Pepsi a affirmé à maintes reprises que la distribution se poursuivrait dans le cours normal des affaires. Malgré ses assurances, Pepsi a retiré les produits de GURU des tablettes désignées dans certains magasins, a cessé la livraison des produits de GURU dans d'autres et a généré d'importantes ruptures de stock, tout en exigeant simultanément que GURU s'engage à racheter l'inventaire que Pepsi retenait elle-même.





À la suite de l'avis de résiliation, Pepsi a affirmé à maintes reprises que la distribution se poursuivrait dans le cours normal des affaires. Malgré ses assurances, Pepsi a retiré les produits de GURU des tablettes désignées dans certains magasins, a cessé la livraison des produits de GURU dans d'autres et a généré d'importantes ruptures de stock, tout en exigeant simultanément que GURU s'engage à racheter l'inventaire que Pepsi retenait elle-même. Manquement à l'obligation de confidentialité – « Punch des îles » / « Bonheur des îles ». Dans le cadre du processus d'approbation des nouveaux produits prévu à l'entente de distribution, GURU a divulgué à Pepsi, sur une base confidentielle, les spécifications complètes de son nouveau produit « Punch des îles ». Quelques semaines avant le lancement de Punch des îles par GURU, la marque Rockstar de Pepsi a lancé un produit concurrent appelé « Bonheur des îles », lequel, selon les allégations de GURU, présente des attributs substantiellement similaires à ceux de son produit Punch des îles. Pepsi n'a pas prévenu GURU du lancement concurrent.









GURU réclame des dommages-intérêts de 15 000 000 $, le recouvrement des profits tirés par Pepsi du produit Bonheur des îles, le recouvrement de 164 753 $ en comptes clients impayés, ainsi que les intérêts avant et après jugement, ainsi que les dépenses.

DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

En complément des procédures civiles, GURU prépare une demande devant le Tribunal canadien de la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence, visant la tenue d'une enquête sur la conduite de Pepsi à titre de distributeur dominant dans le marché canadien des boissons non alcoolisées, y compris le recours allégué à l'attribution de l'espace tablette dans le but de désavantager une marque concurrente indépendante au profit de produits détenus ou affiliés à Pepsi. GURU estime que la conduite décrite dans sa déclaration soulève des questions d'intérêt public plus larges qui justifient un examen réglementaire.

POURSUITE DE PEPSI - AUCUNE DÉPENSE OU OBLIGATION ADDITIONNELLE

Pepsi a également déposé une déclaration contre GURU auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, réclamant environ 4,4 millions de dollars. Cette somme comprend les ajustements liés à la publicité, au marketing et aux investissements commerciaux postérieurs à la résiliation, les montants relatifs au rachat d'inventaire et les frais d'entreposage d'équipement qui seraient dus aux termes de l'entente de distribution et d'une entente connexe de services d'équipement.

GURU conteste le quantum de plusieurs de ces montants et fera valoir son droit contractuel de déduire toute somme que Pepsi lui doit aux termes de l'entente de distribution des montants de rachat réclamés par Pepsi.

L'introduction de la poursuite de Pepsi ne crée aucune nouvelle obligation et ne donne lieu à aucune dépense additionnelle au-delà des montants déjà comptabilisés au bilan de GURU. Tout règlement ou jugement éventuel à l'intérieur ou en deçà de ces paramètres serait sans incidence ou favorable aux résultats publiés de GURU. GURU prévoit financer le litige à même sa trésorerie disponible. La Société ne révise pas ses priorités financières communiquées antérieurement, son affectation du capital ni aucun élément de ses perspectives. Le processus judiciaire pourrait s'échelonner sur plusieurs exercices et aucun recouvrement en espèces n'est prévu en 2026.

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a déclaré :

« Lorsque nous avons conclu notre entente avec la branche canadienne de distribution de Pepsi en 2021, nous l'avons fait de bonne foi et avons investi de façon significative dans ce partenariat. Notre retour à un modèle de distribution directe, qui a exigé des efforts et des investissements importants, nous a permis de livrer trois trimestres consécutifs de BAIIA ajusté positif et une performance record au premier trimestre, ce qui démontre à la fois la force de la marque GURU et la valeur qui était freinée dans le cadre de l'ancienne entente de distribution. Le dépôt de cette poursuite s'inscrit dans une démarche de protection de la valeur pour nos actionnaires, à l'égard d'enjeux que nous avons d'abord tenté de régler de manière privée. Nos efforts et nos capitaux demeurent concentrés sur l'expansion de notre distribution, l'avancement de notre gamme sans sucre et l'exécution des priorités établies dans notre communiqué du 12 mars relatif au premier trimestre. »

PROCHAINES ÉTAPES ET DIVULGATION

GURU tiendra le marché informé conformément à ses obligations d'information continue. La Société n'a pas l'intention de commenter davantage le fond des allégations en dehors de ses documents publics tant que l'affaire demeure devant les tribunaux.

Les activités commerciales, la stratégie et les perspectives financières de GURU ne sont pas affectées par ces procédures. La Société réitère les priorités décrites dans son communiqué du 12 mars 2026 sur les résultats du premier trimestre 2026, soit : l'expansion de la distribution et de l'activation au Canada et aux États-Unis, la poursuite de sa gamme d'innovation sans sucre, le maintien de la discipline en matière de prix, ainsi que le contrôle des coûts tout en investissant de façon sélective dans des initiatives de marque et de commerce électronique à fort rendement

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie® qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2025: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les modifications aux politiques gouvernementales et aux règlements du commerce international; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; le recours au marketing de tiers, y compris les célébrités et les influenceurs; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendu publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. 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1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 20 mars 2026, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

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