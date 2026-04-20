Clôture Gilbert Dupont

COMMUNIQUE

Le 15 avril 2026

Fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

La société HF COMPANY et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 01 avril 2021.

Cette résiliation a pris effet le 15 avril 2026 après bourse.

A cette date du 15 avril au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 739 titres

47 880,67 en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

26 179 titres

33 032,83 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 01 avril 2019, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

15 354 titres

58 650,34 euros en espèces.

Pièce jointe