Clôture Gilbert Dupont

COMMUNIQUE
Le 15 avril 2026
Fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT
La société HF COMPANY et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 01 avril 2021.
Cette résiliation a pris effet le 15 avril 2026 après bourse.
A cette date du 15 avril au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 739 titres
- 47 880,67 en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 26 179 titres
- 33 032,83 euros en espèces.
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 01 avril 2019, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :
- 15 354 titres
- 58 650,34 euros en espèces.
Pièce jointe