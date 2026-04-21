SIKA ERWEITERT AKTIVITÄTEN IN ZENTRALASIEN MIT NEUER LÄNDERGESELLSCHAFT IN KIRGISISTAN



Sika stärkt die Position in Zentralasien mit der Gründung einer neuen Ländergesellschaft in Kirgisistan. Mit diesem Schritt baut das Unternehmen sein globales Netzwerk auf 103 Ländergesellschaften aus und unterstreicht die strategisch Bedeutung der dynamisch wachsenden Region. Die neue Tochtergesellschaft mit Sitz in Bischkek erhöht die Kundennähe und schafft die Grundlage für einen besseren Marktzugang in einem wirtschaftlich attraktiven Umfeld.



Kirgisistan zählt zu den wachstumsstarken Volkswirtschaften Zentralasiens. Für den Zeitraum 2026 bis 2030 gehen Prognosen von einem durchschnittlichen Wachstum des Bruttoinlandprodukts von rund 7% pro Jahr aus. Als wichtige Wachstumstreiber im Bausektor gelten industrielle Bauvorhaben sowie Investitionen in Infrastruktur- und Energieprojekte. Diese werden massgeblich durch Programme internationaler Finanzinstitutionen – darunter die Weltbank – unterstützt und sorgen für verlässliche Nachfrageimpulse in der Bauwirtschaft.

Vor diesem Hintergrund stärkt Sika mit der Gründung einer neuen Ländergesellschaft ihre lokale Präsenz in Kirgisistan. Der direkte Marktzugang ermöglicht es dem Unternehmen, sich frühzeitig in Bauprojekte einzubringen, das Produktportfolio gezielt auf die lokalen Marktanforderungen und die Bedürfnisse ihrer Kunden auszurichten und so den Kundennutzen zu steigern.

Christoph Ganz, Regionalleiter EMEA: «Mit der lokalen Organisation in Kirgisistan ergänzen wir unsere bestehenden Aktivitäten in Kasachstan und Usbekistan und stärken damit unser regionales Netzwerk in Zentralasien. Dies schafft eine Grundlage für die gezielte Weiterentwicklung unserer Marktposition in der Region und für weiteres Wachstum.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33’700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

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