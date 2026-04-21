Beyond remporte le prix « 2026 Google Cloud Security: Managed Security Service Provider – EMEA »

LAS VEGAS, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond, anciennement Qodea, a annoncé aujourd’hui avoir remporté le prix « 2026 Google Cloud Security: Managed Security Service Provider – EMEA » (Sécurité Google Cloud : fournisseur de services de sécurité gérés – EMEA).

La société Beyond est récompensée pour ses réalisations au sein de l’écosystème Google Cloud, notamment pour avoir aidé des clients communs à passer d’une défense à l’échelle humaine à une défense à l’échelle de l’IA, en migrant et modernisant les opérations de sécurité vers un SOC agentique centré sur Google, offrant une protection automatisée et pilotée par l’intelligence.

« Le travail accompli par Beyond pour des organisations mondiales complexes démontre la puissance des technologies Google SecOps lorsqu’elles sont associées à des services gérés par des experts. Nous sommes fiers de reconnaître la capacité de Beyond à transformer d’énormes volumes de télémétrie en renseignements fiables et exploitables, offrant à nos clients la défense proactive dont ils ont besoin pour opérer en toute confiance. » Wunan Li, directeur des ventes partenaires et du développement commercial de Google Cloud Security.

Beyond a redéfini les services de sécurité gérés en co-développant un SOC agentique centré sur Google et en aidant des entreprises des secteurs du commerce de détail, des services financiers et du secteur public à évoluer vers des opérations de sécurité adaptatives à l’échelle de l’IA.

« Nous sommes honorés d’avoir été désignés fournisseur de services de sécurité gérés pour la région EMEA. En faisant évoluer le SOC agentique, nous dépassons les limites traditionnelles liées à l’échelle humaine pour offrir une défense à l’échelle de l’IA qui est plus rapide, plus adaptative et conçue pour les complexités de 2026 et au-delà. » Adam Casey, vice-président principal, Beyond Secure.

Tout au long de l’année 2025, Beyond a généré des résultats structurants pour le secteur de la sécurité, notamment en transformant des environnements multi-entités en SOC agentique hybride et en réduisant d’importants volumes d’alertes en tickets exploitables à haute valeur pour ses clients professionnels. Ces résultats, soutenus par Google Threat Intelligence et Google SecOps, ont établi une nouvelle norme en matière de sécurité gérée dans la région.

En tant que premier partenaire d’ingénierie « Google-first » en Europe, Beyond continue de redéfinir ce à quoi ressemble la sécurité d’entreprise pilotée par l’IA à grande échelle. « Notre équipe a comblé le fossé entre la sécurité externalisée traditionnelle et l’avenir du SOC agentique. Félicitations à l’équipe de Beyond Secure. » Dan Baker, RSSI, Beyond Secure.

Beyond opère au cœur de l’écosystème Google Cloud, à la fois en tant que partenaire stratégique de déploiement et fournisseur de confiance pour Google lui-même. Ce double rôle reflète non seulement une excellence technique, mais aussi une relation de confiance au plus haut niveau. En tant que partenaire « Google-first » axé sur une plateforme unique, Beyond offre à ses clients une expertise d’ingénierie approfondie, une intégration de sécurité renforcée et des résultats commerciaux plus prévisibles.

À propos de Beyond :

Beyond est une entreprise d’ingénierie « Google-first » spécialisée dans la conception et le déploiement de technologies de pointe à grande échelle. Avec plus de 700 ingénieurs experts Google Cloud répartis en Europe* et en Amérique du Nord, l’entreprise accélère la transformation cloud pilotée par l’IA. Entièrement dédiée à Google Cloud, Beyond combine IA fondée sur des données probantes, plateformes propriétaires et rigueur d’ingénierie pour moderniser les infrastructures et les applications, renforcer la sécurité et générer des résultats mesurables à l’échelle de l’entreprise.

Beyond est le plus grand partenaire « Google-first » dédié en Europe, reconnu par des institutions financières réglementées, des distributeurs mondiaux et des grandes marques technologiques pour résoudre des problématiques complexes avec précision, performance et impact durable.

Remarque : en Europe, l’entreprise conservera le nom « Qodea… powered by Beyond » pour des raisons juridiques

Beyond en bref

700 ingénieurs experts Google Cloud

Présence : Royaume-Uni, Europe, Amérique du Nord

Domaines : ingénierie cloud, activation de l’IA, modernisation des infrastructures, sécurité, transformation des environnements de travail

Acquisitions récentes : TIQQE (pays nordiques)

Relation avec Google : partenaire stratégique de déploiement + Google en tant que client





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