Communiqué de presse

Exercice 2026 : un démarrage progressif avec des fondamentaux mieux orientés

Objectifs annuels confirmés,

fourchette de croissance organique resserrée

Démarrage progressif dans un environnement volatile au T1 2026, avec une progression du chiffre d’affaires légèrement plus graduelle qu’anticipé, tandis que les initiatives commerciales mises en œuvre visent à soutenir la croissance : Chiffre d’affaires publié de 1 739 millions d’euros, soit 1 640 millions d’euros selon le périmètre post-cessions 1 Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ -11% selon le périmètre post-cessions 1 , dont environ 3 points étaient liés à des contrats à faible rentabilité Redémarrage progressif de la dynamique commerciale avec un ratio book-to-bill à 87 % (89 % pour la Strategic Business Unit Atos), en hausse d’environ 4 points par rapport à un T1 2025 solide, et pipeline qualifié en hausse d’environ 900 millions d’euros sur le trimestre Progression du chiffre d’affaires plus modérée que prévu en Amérique du Nord - approche attentiste de certains clients - tandis que les initiatives commerciales ont soutenu la dynamique de l’activité : ratio book-to-bill du T1 2026 supérieur à 160 % et un pipeline de meilleure qualité et en hausse d’environ 20 % au cours du trimestre





Le redressement opérationnel en cours continue de générer des gains de rentabilité



Objectifs d’économies Genesis atteints à la fin du trimestre, permettant de générer une marge conforme aux attentes Extension du plan Genesis pour relever l’objectif initial d’économies





Position de liquidité solide, davantage renforcée avec la cession des activités d’Advanced Computing



Position de liquidité à 1 736 millions d’euros à la fin du mois de mars, bénéficiant d’un impact sur la trésorerie d’environ 252 millions d’euros au premier trimestre 2026 lié à la transaction de Bull (finalisée le 31 mars) Variation nette de trésorerie 2 estimée à -47 millions d’euros au cours du trimestre reflétant la saisonnalité habituelle de l’activité, ainsi que l’accélération de la mise en œuvre des plans de restructuration (impact d’environ -71 millions d’euros) et de la trésorerie opérationnelle négative d’Advanced Computing, encore consolidée au T1 62 millions d’euros de dette remboursée via le rachat d’obligations sur le marché



Accélération de la mise en œuvre des trois axes technologiques stratégiques IA agentique : lancement des Atos Sovereign Agentic Studios, une approche centrée sur la souveraineté et la gouvernance Cybersécurité : lancement du Centre de Recherche sur les Menaces d’Atos Souveraineté : lancement au Royaume-Uni du service Sovereign MXDR (Managed eXtended Detection and Response), un service de sécurité managé de premier plan intégré à Microsoft



Perspectives pour l’exercice 2026 confirmées1 Objectif de croissance organique du chiffre d’affaires : fourchette resserrée entre -1% et -5% Marge opérationnelle d’environ 7% Variation nette de trésorerie positive 2



Paris, le 21 avril 2026 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui sa performance du premier trimestre 2026.

Philippe Salle, président-directeur général d’Atos Group, a déclaré :

“Au premier trimestre 2026, la mise en œuvre du plan stratégique et de transformation Genesis a continué de produire des avancées concrètes. Comme on le constate sur l'ensemble du marché, un environnement macroéconomique volatil influence le rythme de décision de nos clients. Si cela affecte temporairement le calendrier de certaines concrétisations commerciales, cela ne remet pas en cause la dynamique sous-jacente de notre moteur de croissance.

Dans ce contexte, nous continuons à prendre des mesures décisives et structurantes. Tout d’abord, nous déployons des initiatives commerciales ciblées avec une attention constante portée à la rigueur et la discipline. Nous renforçons encore notre portefeuille autour de nos trois piliers technologiques de croissance stratégique – l’IA agentique, la souveraineté et la cybersécurité – alors que l’adoption rapide de l’IA continue de stimuler la demande d’infrastructures numériques sécurisées et souveraines, dans des environnement critiques. Cette dynamique se traduit notamment par le lancement des Atos Sovereign Agentic Studios dans quatre pays, ainsi que par la création d’un Centre de recherches sur les menaces.

Dans l’ensemble, les perspectives commerciales demeurent solides. La demande sous-jacente est robuste et l’engagement des clients s’améliore. Notre repositionnement stratégique délivre des résultats tangibles, comme en témoignent le book-to-bill et le pipeline commercial, solides et de qualité. Nous continuons à nous adapter de manière proactive et avec agilité face à l’évolution des conditions de marché.

Dans un environnement toujours exigeant, la priorité portée à l’exécution est claire. Genesis délivre des progrès structurels et nous sommes confiants dans notre capacité à relancer le Groupe sur une trajectoire de croissance plus solide, résiliente et axée sur l'IA.”

Performance opérationnelle

Le chiffre d’affaires publié du Groupe a atteint 1 739 millions d'euros au premier trimestre 2026, soit 1 640 millions d’euros selon le périmètre3 post-cessions, reflétant une baisse organique d’environ -11 % par rapport au premier trimestre 2025.

La Strategic Business Unit (SBU) Atos a réalisé un chiffre d'affaires publié de 1 593 millions d’euros, soit 1 561 millions d’euros selon le périmètre3 post-cessions, en baisse organique de -11,4 % par rapport au premier trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires publié de la SBU Eviden a atteint 146 millions d’euros au premier trimestre 2026, soit 69 millions d’euros selon le périmètre3 post-cessions, en baisse de -2,9 % par rapport au premier trimestre 2025, principalement en raison de l'absence d'activité de Vision AI depuis le début du conflit avec l’Iran, effet partiellement compensé par une demande croissante aux Etats-Unis et en Europe.

La publication de cette section reflète la structure de reporting révisée d’Atos Group, à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation au premier semestre 2025. Atos a défini Atos France, Atos BNN (Benelux, pays nordiques), Atos Royaume-Uni et Irlande, Atos Amérique du Nord, Atos Allemagne, Autriche et Europe centrale, Atos Marchés internationaux, Atos Global Delivery Centers, Eviden et Global Structures comme secteurs opérationnels, à l'image de sa structure de reporting interne. Cela reflète l'examen, la gestion et l'évaluation des résultats d'exploitation du Groupe par la direction du Groupe à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

En millions d’euros Chiffre d’affaires T1 2026 publié Chiffre d’affaires T1 2026, périmètre post-cessions3 Chiffre d’affaires T1 2025, périmètre post-cessions3* Variation organique, périmètre post-cessions3 Atos 1 593 1 561 1 763 -11,4% Allemagne, Autriche et Europe centrale 333 333 382 -12,9% Amérique du Nord 243 243 332 -26,9% France 275 275 304 -9,5% Royaume-Uni et Irlande 306 306 291 5,2% Marchés internationaux 250 220 249 -11,8% BNN (Benelux, pays nordiques) 184 183 203 -9,7% GDC 2 2 2 -20,1% Eviden 146 69 71 -2,9% Global Structures 0 10 10 0,0% Total Groupe 1 739 1 640 1 844 -11,0%

*à périmètre constant et taux de change moyens à mars 2026

Le chiffre d'affaires d’Atos - Allemagne, Autriche et Europe centrale a atteint 333 millions d’euros au premier trimestre 2026, soit une baisse organique de -12,9 % par rapport au premier trimestre 2025. Cette performance s’explique principalement par une baisse d’activité chez quelques gros clients du fait de leurs stratégies d’internalisation. Cela provient également de sorties maitrisées de contrats à faible rentabilité. Cette baisse a été partiellement compensée par une fertilisation réussie, et du cross-selling auprès des clients existants.

Le chiffre d’affaires d’Atos – Amérique du Nord a atteint 243 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse organique de -26,9 % par rapport au premier trimestre 2025. Cette baisse s’explique principalement par la résiliation de contrats peu rentables et par une baisse d’activité chez des clients existants. L’activité ne bénéficie pas encore de l’amélioration de la dynamique commerciale, même si des signes de reprise sont perceptibles, avec une hausse significative des prises de commandes et du pipeline d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires d’Atos - France a atteint 275 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse organique de -9,5 % par rapport au premier trimestre 2025. La performance a été impactée par la mise en pause du secteur public au cours du trimestre, ainsi que par les élections locales de mars ralentissant le processus de décision chez certains clients, reflétant une incertitude politique et se traduisant par une réduction inattendue d’activité. La performance a également été affectée par la sortie maîtrisée de contrats à faible marge, partiellement compensée par les contributions positives des activités de fertilisation.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Royaume-Uni et Irlande a atteint 306 millions d’euros au premier trimestre 2026, en croissance organique de +5,2 %, consolidant ainsi la trajectoire de la croissance organique amorcée au quatrième trimestre 2025. Cette évolution a été soutenue par de nouveaux contrats remportés et par un meilleur recours à nos offres par les clients existants, notamment dans le secteur public.

Le chiffre d'affaires publié d’Atos - Marchés internationaux était de 250 millions d’euros au premier trimestre 2026. Selon le périmètre post-cessions4, le chiffre d’affaires est en baisse organique de –11,8 % au premier trimestre 2026, atteignant 220 millions d’euros. Cette baisse s'explique principalement par une baisse d’activité de certains contrats en Asie-Pacifique et en Suisse. Les tendances positives observées en Europe du Sud‑Est, au Moyen‑Orient et en Turquie ont généré une croissance organique modeste sur le trimestre, partiellement compensée par des démarrages de contrats plus tardifs que prévu au Moyen‑Orient, dont l’impact reste limité.

Le chiffre d'affaires publié d’Atos - Benelux et pays nordiques s’est élevé à 184 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse organique de –9,7 % selon le périmètre post-cessions5 par rapport au premier trimestre 2025, avec une baisse d’activité résultant de stratégies d’internalisation de certains clients. Cela provient aussi de sorties maitrisées de contrats à faible rentabilité, partiellement compensées par une fertilisation réussie et du cross-selling auprès des clients existants.

Le chiffre d'affaires publié d'Eviden s'est élevé à 146 millions d’euros au premier trimestre 2026. Le chiffre d’affaires selon le périmètre post-cessions6 s’est élevé à 69 millions d’euros, en baisse organique de -2,9 % par rapport au premier trimestre 2025. Cette performance reflète le ralentissement important de l'activité Vision AI depuis le début du conflit avec l'Iran, partiellement compensé par une demande en hausse aux Etats-Unis et en Europe, ainsi qu’une base de comparaison plus élevée dans les Mission Critical Systems suite au déploiement d’un projet majeur jusqu’en 2025.

Activité commerciale

Depuis 2025, le Groupe a procédé à une réorganisation complète de son organisation commerciale afin de renforcer l'efficacité, d'accroître les responsabilités et d'améliorer les performances commerciales. Les premiers bénéfices étaient déjà visibles, notamment en termes de productivité et de qualité du pipeline commercial.

Les prises de commandes ont atteint 1,5 milliard d’euros au premier trimestre 2026, avec une croissance d’une année sur l’autre des lignes d’activités Data & AI et Cybersecurity. Par région, l’Amérique du Nord et les Marchés Internationaux ont affiché une croissance d’une année sur l’autre, reflétant une amélioration du dynamisme commercial. Les principaux contrats signés au cours du trimestre comprennent :

Renouvellement de contrat avec un client existant, leader américain en assurance dommages, CNA, principalement dans les secteurs d’activité Cloud & Modern Infrastructures, Cybersecurity Services and Digital Workplace, pour un montant supérieur à 480 millions de dollars, sur une durée additionnelle de huit ans.

L’obtention d’un contrat avec le ministère britannique du Logement, des Communautés et du Gouvernement Local, en Digital Applications, pour un montant de 63 millions de livres sterling, signé pour une durée de sept ans.

Nouvel accord-cadre en Cybersecurity services avec Gigalis, opérateur régional de services publics numériques en France, signé pour une durée de quatre ans.

Obtention d’un contrat de 48 millions d’euros sur neuf ans avec ÖBB, opérateur ferroviaire autrichien.

Le ratio book-to-bill s'est établi à 87 % au premier trimestre 2026, en hausse d’environ 4 points par rapport à un premier trimestre 2025 solide.

Le ratio book-to-bill de la SBU Atos au premier trimestre 2026 s'est établi à 89 %, en hausse de 4 points par rapport à la même période l'année dernière.

Le ratio book-to-bill de la SBU7 Eviden s'est établi à 62 % au premier trimestre 2026, en baisse de 15 points par rapport à la même période l'année dernière en raison d’une faible demande dans le secteur public en France et au Moyen-Orient.

Le taux de renouvellement a atteint 94 % au premier trimestre 2026, contre 91 % au premier trimestre 2025.

À la fin mars 2026, le carnet de commandes s'élevait à 9,5 milliards d'euros, soit 1,4 année de chiffre d'affaires. Le pipeline qualifié a augmenté d’environ 900 millions d’euros au cours du trimestre.

Ressources humaines

L'effectif total du Groupe s'élevait à 58 771 personnes à la fin mars 2026, soit une baisse de 7,0 % par rapport au début du mois de janvier 2025, principalement du fait de la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs Genesis et de la cession de Bull.

Au cours du premier trimestre 2026, le Groupe a effectué 1 490 recrutements, dont 88 % en postes directs. Le taux d’attrition s'est établi à 12,4 %, contre 16,1 % au premier trimestre 2025.

Mise à jour sur l’exécution du plan Genesis

Depuis son lancement en 2025, l’exécution du plan Genesis a progressé plus rapidement que prévu initialement, les économies ciblées sur trois ans étant désormais totalement réalisées. Le Groupe prolonge désormais Genesis afin de générer des gains d’efficacité supplémentaires, tout en continuant à enregistrer des avancées tangibles sur ses piliers clés, notamment les suivants :

Croissance et gestion du portefeuille d’offres , désormais priorités clés des piliers de Genesis : Accélération des initiatives visant à soutenir les trois piliers technologiques stratégiques de croissance présentés lors des résultats de l’année 2025 (l’IA agentique, la souveraineté et la cybersécurité) Amélioration de l’image : lancement d’une campagne publicitaire en France Mise en place d’un nouveau modèle opérationnel commercial cible (en anglais, Target Operating Model, TOM) afin de renforcer l’efficacité de notre stratégie de go‑to‑market



Revue de la présence géographique : Cession d’Ideal GRP, l’une des activités nordiques d’Atos, finalisée le 31 janvier 2026 Finalisation attendue dans les prochaines semaines de la cession des activités en Amérique du Sud





Efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts :



Taux d’utilisation supérieur à 80 % à fin du trimestre Réduction supplémentaire de 8 entités juridiques sur le trimestre Poursuite du déploiement à l’échelle du programme de revenue management augmenté par l’IA, visant à améliorer l’application des clauses contractuelles de facturation et d’indexation



Position de liquidité au premier trimestre 2026



Pour rappel, la publication de la position de liquidité trimestrielle s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

La variation nette de la trésorerie8 au premier trimestre 2026 est estimée à environ -47 millions d’euros, reflétant la saisonnalité habituelle de l’activité, ainsi que l’accélération de la mise en œuvre des plans de restructuration (impact d’environ -71 millions d’euros) et la trésorerie opérationnelle négative d’Advanced Computing, encore consolidée au T1, sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Ce montant est calculé avant l’impact estimé (i) des fluctuations de taux de change, évalué à -2 millions d’euros, (ii) du M&A, évalué à 257 millions d’euros, (iii) l’évolution des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures, à hauteur de -115 millions d’euros, ainsi que (iv) le remboursement de la dette pour -62 millions d’euros (rachats d’obligation sur le marché).

Au 31 mars 2026, l’estimation de la position de liquidité d'Atos Group s'élève à 1 736 millions d’euros, comparé à 1 705 millions d’euros au 31 décembre 2025, et plus de 1 milliard d’euros au-dessus du seuil de 650 millions d’euros requis par la documentation de crédit. Cette estimation comprend :

En millions d’euros 31 mars 2026 (estimation) 31 décembre 2025 (chiffres réels) Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 296 1 265 +31 Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 161





276 -115 Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 440 440 - Liquidité totale9 1 736 1 705 +31

Perspectives financières

Rappel : la référence utilisée par le Groupe pour définir ses objectifs futurs, exclut pour tous les exercices l’impact estimé des activités d’Advanced Computing, des opérations en Amérique du Sud ainsi que d’Ideal GRP, qui ont été ou seront cédées. Pour l’exercice 2025, elle représentait un chiffre d’affaires estimé de 7 187 millions d’euros (ou 7 087 millions d’euros au taux de change cumulés à fin mars 2026) et une marge opérationnelle estimée de 314 millions d’euros.

Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour l’année fiscale 2026 :

croissance organique du chiffre d’affaires : fourchette resserrée entre -1% et -5% 10 ;

; marge opérationnelle : environ 7 % ;

variation nette de trésorerie11 avant remboursement de la dette, M&A et l’impact des fluctuations du taux de change : positive.





En 2027 et 2028, le Groupe prévoit une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie. En conséquence le Groupe anticipe :

une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5 à 7 % entre 2026 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre d'augmenter le chiffre d’affaires.

Une marge opérationnelle d’environ 10 % en 2028, portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D.

Un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x dette nette/OMDAL12 pour l’exercice fiscal 2028. Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “investment grade”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027.





Conférence téléphonique



La direction d’Atos Group tiendra une conférence téléphonique le mardi 21 avril 2026 à 8h00 CEST (heure de Paris).

Vous pouvez rejoindre la conférence par webcast via le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/6ctd2yc8/

Si vous souhaitez participer à la conférence par téléphone, vous devez vous inscrire en avance en utilisant le lien suivant :

https://register-conf.media-server.com/register/BI15c66bf1bd1a4d6a9ca89004d0b67cd5

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel et le code d'accès direct à l'événement ainsi qu'une confirmation par e-mail avec les détails.

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur notre site Internet,

rubrique Investisseurs.

Prochains événements

22 mai 2026 Assemblée générale annuelle 30 juillet 2026 (avant l’ouverture des marchés) Résultats du premier semestre 2026 21 octobre 2026 (avant l’ouverture des marchés) Résultats du troisième trimestre 2026

Annexes

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 est comparé au chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants.

Le rapprochement entre le chiffre d’affaires publié du premier trimestre 2025 et le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 après cessions et à périmètre et taux de change constants est présenté ci-dessous, par segment.

Chiffre d'affaires

T1 2025

En millions d’euros T1

2025 publié Retrai-

tement T1

2025 retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1

2025* Cessions T1 2025 périmètre post-cessions1 Atos 1 861 -1 1 859 0 -6 -61 1 792 -29 1 763 Allemagne, Autriche et Europe centrale 385 0 385 -1 -3 1 382 0 382 Amérique du Nord 370 -1 369 1 -1 -38 332 0 332 France 304 0 304 0 0 0 304 0 304 Royaume-Uni et Irlande 302 0 302 0 0 -11 291 0 291 Marchés internationaux 290 0 290 0 0 -13 277 -28 249 BNN (Benelux, pays nordiques) 206 0 206 0 -2 0 204 -1 203 GDC 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Eviden 208 0 208 0 0 -6 201 -130 71 Global Structures 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Total Groupe 2 068 -1 2 067 0 -6 -68 1 993 -150 1 844

*: à périmètre constant et taux de change moyens à mars 2026

Le retraitement reflète un changement de méthodologie de reconnaissance du chiffre d’affaires.

Les effets de périmètre s’élèvent à –6 millions d’euros. Ils ont principalement porté sur la cession de entités non significatives.

Les effets de change ont eu un impact négatif de –68 millions d’euros sur le chiffre d’affaires. Ils proviennent essentiellement de la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling, de la roupie indienne, du dollar de Hong Kong et du peso argentin.

Glossaire

Capital d'exploitation utilisé : le capital d'exploitation utilisé comprend les immobilisations nettes et le fonds de roulement net, à l'exclusion du goodwill et des actifs nets détenus en vue de la vente.

Actifs ou passifs courants et non courants : une distinction est faite entre les actifs et les passifs courants et non courants dans l'état consolidé de la situation financière. Atos a classé comme actifs et passifs à court terme les actifs et passifs qu'Atos prévoit de réaliser, d'utiliser ou de régler au cours de son cycle normal d'opérations, qui peut s'étendre au-delà de 12 mois après la fin de la période. Les actifs et passifs courants, hors partie courante des emprunts, dettes locatives et provisions, et les instruments financiers courants représentent le besoin en fonds de roulement du Groupe.

DSO : (Jours de ventes exceptionnelles). Le DSO est le montant des comptes clients (y compris les actifs et les passifs contractuels) exprimé en jours de revenus (selon le principe du dernier entré, premier sorti). Le nombre de jours est calculé conformément au calendrier grégorien.

Croissance organique : la croissance organique représente le pourcentage de croissance d'une unité à périmètre et taux de change constants.

TCAM : le taux de croissance annuel moyen reflète le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps spécifiée supérieure à un an. Il s'agit de calculer en divisant la valeur à la fin de la période en question par sa valeur au début de cette période, en élevant le résultat à la puissance un divisé par la durée de la période et en soustrayant un du résultat ultérieur. À titre d'exemple : TCAC du chiffre d'affaires 2019-2021 = (Chiffre d'affaires 2021 / Chiffre d'affaires 2018) (1/3) -1.

Marge d'exploitation : la marge d'exploitation est égale aux revenus externes moins les charges de personnel et d'exploitation. Il est calculé avant les autres produits et charges d'exploitation tels que définis ci-dessous.

Autres produits et charges d'exploitation :

Les autres produits et charges d'exploitation comprennent :

l'amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de regroupements d'entreprises, telles que les relations avec les clients, les technologies et le goodwill ;

lors de la comptabilisation des regroupements d'entreprises, le Groupe peut comptabiliser des provisions dans l'état d'ouverture de la situation financière pour une période de 12 mois au-delà de la date du regroupement d'entreprises. Après la période de 12 mois, les provisions non utilisées résultant de changements de circonstances sont reprises dans le compte de résultat sous la rubrique « Autres produits et charges d'exploitation » ;

le coût d'acquisition et d'intégration des entités nouvellement contrôlées, y compris l'indexation sur les bénéfices de bénéfices avec ou sans conditions de présence ;

les plus-values ou moins-values nettes de cessions de sociétés ou d'établissements consolidés ;

la juste valeur des actions attribuées aux salariés, y compris les cotisations sociales ;

les charges de restructuration et de rationalisation liées aux regroupements d'entreprises ou qualifiées d'inhabituelles, peu fréquentes et anormales. Lorsqu'un plan de restructuration est éligible aux autres produits et charges d'exploitation, la rationalisation immobilière associée et les coûts associés concernant les locaux sont présentés sur la même ligne ;

les effets de réduction sur les coûts de restructuration et les effets des modifications du régime sur les régimes à prestations définies résultant d'événements déclencheurs qui ne sont pas sous le contrôle de la direction d'Atos ;

le gain ou la perte nette sur les actifs corporels et incorporels qui ne font pas partie de l'activité principale d'Atos, tels que l'immobilier ;

d'autres revenus ou dépenses inhabituels, anormaux et peu fréquents, tels que des litiges ou des litiges majeurs.





Marge brute et coûts indirects : la marge brute est composée des revenus moins les coûts directs des marchandises vendues. Les coûts directs se rapportent à la génération de produits et/ou de services livrés aux clients, tandis que les coûts indirects comprennent tous les coûts liés au personnel indirect (définis ci-après), qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle comprend la marge brute diminuée des coûts indirects.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : pour Atos, l'EBITDA est basé sur la marge opérationnelle diminuée des éléments non monétaires et est appelé OMDA (Operating Margin before Depreciation and Amortization).

L'OMDA (Marge Opérationnelle avant Dépréciation et Amortissement) est calculée comme suit :

Marge opérationnelle, plus :

dotation aux amortissements des immobilisations (telle que définie dans le « Rapport financier »)

amortissement du droit d’utilisation (tel que défini dans le « Rapport financier ») valeur nette des immobilisations cédées/mises au rebut" (telle que définie dans le "Rapport financier")

dotation nette aux provisions (composée de la dotation nette aux provisions pour actif courant et de la dotation nette aux provisions d’exploitation, telle que définie dans le « Rapport financier ») ;

dotation nette aux provisions pour retraite (telle que définie dans le « Rapport financier »)

OMDAL : OMDA moins Paiements des loyers

Gearing : la proportion, exprimée en pourcentage de l'endettement net par rapport aux capitaux propres totaux (part du Groupe et intérêts minoritaires).

Taux de couverture des intérêts : marge opérationnelle divisée par le coût net de l'endettement financier, exprimé en multiple.

Ratio de levier : dette nette (hors ajustement de fair value IFRS 9) divisée par l’OMDAL sur les 12 derniers mois

Bénéfice (perte) d'exploitation : le bénéfice (perte) d'exploitation comprend le bénéfice (la perte) net avant impôts différés et exigibles, le résultat financier net (la charge) et la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) des participations mises en équivalence.

Flux de trésorerie d'exploitation : flux de trésorerie provenant des opérations et calculé comme une différence entre les frais d'exploitation restants, les dépenses d'investissement nettes, le paiement de loyer et la variation du besoin en fonds de roulement.

Trésorerie nette ou endettement net : la trésorerie nette ou la dette nette comprend le total des emprunts (obligations, prêts à court et à long terme, titrisation et autres emprunts), des actifs et passifs financiers à court terme portant intérêt à l'échéance inférieure à 12 mois, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Les passifs associés aux contrats de location et aux dérivés sont exclus de la dette nette.

Free Cash-Flow (FCF) : le Free Cash-Flow représente la variation de la trésorerie nette ou de l'endettement net, hors augmentation de capital, rachat d'actions, dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle, acquisition ou cession nette de sociétés.

Bénéfice (perte) par action (BPA) : le BPA de base correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le BPA dilué correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires pour la période (nombre d'actions en circulation + instruments dilutifs à effet dilutif).

Chiffre d'affaires : chiffre d'affaires lié aux ventes d'Atos à des tiers (hors TVA).

TCV (Total Contract Value) : la Valeur Totale d'un Contrat à la signature (prévision ou estimation) sur sa durée représente la commande ferme et la partie contractuelle du contrat à l'exclusion de toute clause sur décision du client, à titre de clause de rétractation anticipée, d'option supplémentaire ou de renouvellement.

Saisie de commande/réservation : les CGV, commandes ou avenants signés pendant une période définie. Lorsqu'une offre est remportée (contrat signé), la valeur totale du contrat est ajoutée au backlog et l'écriture de la commande est reconnue.

Book-to-invoice : le ratio book-to-invoice est le ratio exprimé en pourcentage de la saisie de commande au cours d'une période divisé par le chiffre d'affaires de la même période.

Carnet de commandes / couverture de commandes : ce rapport correspond à la valeur des contrats, commandes et avenants signés qui restent à reconnaître en chiffre d’affaires sur la durée de vie résiduelle. Cela peut inclure des produits constatés sur des contrats en fonction de l’utilisation réelle de services facturables, tels que des éléments basés sur le volume. Il ne s’agit donc pas d’un “carnet de commandes” (prix de transaction affecté aux obligations de performance non encore satisfaites) tel que défini par la norme IFRS 15.

Pipeline : la valeur des revenus qui peuvent être tirés des propositions commerciales en suspens émises aux clients. Le pipeline qualifié applique un pourcentage estimé de probabilité de succès de la proposition.

Personnel direct : le personnel direct comprend le personnel permanent et les sous-traitants, dont le travail est facturable à un tiers.

Personnel indirect : le personnel indirect comprend le personnel permanent ou les sous-traitants, qui ne sont pas facturables aux clients. Le personnel indirect n'est pas directement impliqué dans la création de produits et/ou de services offerts aux clients.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 mars 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0075. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 59 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media : globalprteam@atos.net

1 Référence utilisée par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, excluant l’impact estimé des activités d’Advanced Computing, des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP

2 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, calculée avant l’impact estimé i/ des fluctuations de taux de change, ii/ du M&A, iii/ ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures

3 Référence utilisée par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, excluant l’impact estimé des activités d’Advanced Computing, des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP

4 Excluant les opérations en Amérique du Sud

5 Excluant Ideal GRP

6 Excluant les activités d’Advanced Computing

7 Excluant les activités d’Advanced Computing

8 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, calculée avant l’impact estimé i/ des fluctuations de taux de change, ii/ du M&A, iii/ ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures

9 La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire

10 Fourchette communiquée précédemment : “croissance organique positive, avec un scénario plancher limité à -5 % dans un environnement de marché contraint”

11 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, calculée avant l’impact estimé i/ des fluctuations de taux de change, ii/ du M&A, iii/ ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures

12 Définie comme la marge opérationnelle avant dépréciation et amortissement et paiement des loyers

13 Référence utilisée par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, excluant l’impact estimé des activités d’Advanced Computing, des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP

Pièce jointe