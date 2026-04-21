Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 avril au 17 avril 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 13 avril au 17 avril 2026

Puteaux, le 21 avril 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 13 avril 2026 au 17 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/04/2026FR001243512114 42425,8780AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/04/2026FR001243512174 10925,8640CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/04/2026FR001243512114 03525,8674TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/04/2026FR001243512196 21425,8753XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/04/2026FR001243512114 56526,1887AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/04/2026FR001243512175 79326,1888CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/04/2026FR001243512114 25726,1889TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/04/2026FR001243512198 82326,1943XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/04/2026FR001243512115 21426,3062AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/04/2026FR001243512174 69926,3055CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/04/2026FR001243512114 50926,3065TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/04/2026FR001243512198 52826,3074XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/04/2026FR001243512115 10026,5795AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/04/2026FR001243512174 44126,5881CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/04/2026FR001243512114 71426,5822TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/04/2026FR001243512198 68326,5785XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/04/2026FR001243512115 72426,9298AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/04/2026FR001243512176 16526,9231CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/04/2026FR001243512114 56026,9255TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/04/2026FR001243512199 08326,9222XPAR
 Total1 013 64026,3783 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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