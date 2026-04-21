Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 avril au 17 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 13 avril au 17 avril 2026

Puteaux, le 21 avril 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 13 avril 2026 au 17 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/04/2026 FR0012435121 14 424 25,8780 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/04/2026 FR0012435121 74 109 25,8640 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/04/2026 FR0012435121 14 035 25,8674 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/04/2026 FR0012435121 96 214 25,8753 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/04/2026 FR0012435121 14 565 26,1887 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/04/2026 FR0012435121 75 793 26,1888 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/04/2026 FR0012435121 14 257 26,1889 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/04/2026 FR0012435121 98 823 26,1943 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/04/2026 FR0012435121 15 214 26,3062 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/04/2026 FR0012435121 74 699 26,3055 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/04/2026 FR0012435121 14 509 26,3065 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/04/2026 FR0012435121 98 528 26,3074 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/04/2026 FR0012435121 15 100 26,5795 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/04/2026 FR0012435121 74 441 26,5881 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/04/2026 FR0012435121 14 714 26,5822 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/04/2026 FR0012435121 98 683 26,5785 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/04/2026 FR0012435121 15 724 26,9298 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/04/2026 FR0012435121 76 165 26,9231 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/04/2026 FR0012435121 14 560 26,9255 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/04/2026 FR0012435121 99 083 26,9222 XPAR Total 1 013 640 26,3783

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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