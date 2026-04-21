Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce ses résultats financiers 2025 et la publication

de son rapport financier annuel







Faits marquants en 2024 :

Hamilton Global Opportunties plc (« HGO ») a profité des bonnes performances boursières de Miami International (« MIAX ») suite à son introduction en bourse en août 2025 pour céder la majeure partie de sa participation dans la société, générant ainsi un retour sur investissement attractif.

HGO a également poursuivi son soutien à AntariaPharma, plateforme de financement alternatif et technologique spécialisée dans les pharmacies, par le biais de deux nouveaux investissements en capital, portant son engagement total à 5,5 millions d’euros.

Principaux indicateurs financiers :

Bénéfice net de 5 769 586 €

Bénéfice net par action : 9,18 €

Valeur nette d'actif par action : 44,74 €

Trésorerie et équivalents de trésorerie : 8 430 037 € (y compris les placements monétaires)

Actif net de 28 117 324 € au 31 décembre 2025





Dividende

Suite à la confirmation des résultats de HGO pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le conseil d'administration de Hamilton Global Opportunities plc a recommandé la distribution d'un dividende final de 3,44 € par action aux actionnaires, la date d'enregistrement étant fixée au 31 mars 2026. Ce dividende final et le mécanisme de paiement sont soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de HGO qui se tiendra le 14 mai 2026 et, s'il est approuvé, il devrait être payable au minimum une semaine plus tard.

Assemblée générale annuelle

Le conseil d’administration de HGO a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale annuelle de la société se tiendra le 14 mai. Comme lors des précédentes assemblées générales annuelles, les actionnaires pourront y participer en ligne ; les modalités de connexion seront communiquées ultérieurement.





Londres, le 21 avril 2026 à 7h30 GMT – Hamilton Global Opportunities plc (GB00BMDXQ672 - ALHGO) publie ses résultats annuels pour 2025, approuvés par le Conseil d'administration le 17 avril 2026, ainsi que son rapport financier annuel, disponible en bas de cette page, et sur le site internet de la société (hamiltongo.eu) et sur le site internet de l'AMF.

Gustavo Perrotta, fondateur et PDG de Hamilton Global Opportunities, a déclaré :

« L’année 2025 a été une année charnière pour Hamilton Global Opportunities plc, car nous avons pu céder avec succès la majeure partie de notre participation dans MIAX. La vente de cette participation confirme les objectifs stratégiques que nous avions présentés à nos actionnaires lors de notre introduction en bourse en 2021. Le conseil d’administration de HGO est aujourd’hui ravi de pouvoir recommander une distribution de capital aux actionnaires sous forme de dividende, qui sera soumise à leur approbation lors de notre assemblée générale annuelle du 14 mai. »

PERFORMANCE FINANCIERE







Actifs au 31 décembre 2025 (en €)) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Actifs non courants Immobilisations corporelles 33 336 86 449 Investissements 24 316 395 23 515 934 Créances commerciales et autres créances 638 515 57 100 Total des actifs non courants 24 988 246 23 659 483 Actif circulant Créances commerciales et autres créances 162 437 66 896 Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 231 1 000 096 Actifs financiers 8 285 806 1 535 456 Total de l'actif circulant 8 592 474 2 602 448 Actif circulant 33 580 720 26 261 931 Passif Dettes commerciales et autres dettes 0 57 100 Prêts et emprunts 425 677 3 080 135 Passif d'impôt différé 1 497 228 515 354 Total du passif 1 922 905 3 652 589 Passif à court terme Dettes commerciales et autres dettes 870 669 192 237 Prêts et autres emprunts 2 669 822 45 260 Total des dettes à court terme 3 540 491 237 497 Actif net 28 117 324 22 371 845

Détails des principales variations des états financiers

L'actif net s'élevait à 28,117 millions d'euros, contre 22,371 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie (y compris les placements sur le marché monétaire) était de 8 430 037 euros, contre 1 000 096 euros au 31 décembre 2024.





Indicateurs clés de performance financière







2025 2024 Valeur de l’actif net par action €44.74 €37.05 Résultat par action 9.18 0.96 Investissements en capital en pourcentage de l'actif net 117.41% 104.91% Bénéfice/perte après impôt €5 769 586 €(49 362)*

(*- as restated)

Le prix de l'action au 31 décembre 2025, à 43,20 euros, reste stable malgré la grande volatilité des marchés financiers tout au long de l'année.

Faits marquants de l'année 2025

MIAX – Première sortie réussie d'un des premiers investissements de HGO

AntariaPharma – Poursuite des investissements dans les sociétés du portefeuille existantes, telles qu'AntariaPharma

Dividende – Proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende aux actionnaires

Croissance de l'actif net – L'actif net dépasse désormais la capitalisation boursière de HGO pour la première fois

Trésorerie – Importantes réserves de trésorerie de 8 430 037 €, incluant des placements sur le marché monétaire

À propos de Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities PLC (« HGO ») est une société d'investissement cotée sur Euronext Growth Market à Paris (ALHGO) spécialisée dans les investissements dans les secteurs des technologies, de la fintech et des technologies médicales, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'équipe dirigeante de HGO possède une solide expérience en matière de structuration d'investissements directs dans ces domaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : hamiltongo.eu

Contact

Hamilton Global Opportunities

Gustavo Perrotta

Founder & CEO

gp@hamiltongo.eu

Gavin Alexander

Director & CRO

ga@hamiltongo.eu









Pièces jointes