Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce ses résultats financiers 2025 et la publication de son rapport financier annuel

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London, United Kingdom

Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce ses résultats financiers 2025 et la publication
de son rapport financier annuel


Faits marquants en 2024 :

  • Hamilton Global Opportunties plc (« HGO ») a profité des bonnes performances boursières de Miami International (« MIAX ») suite à son introduction en bourse en août 2025 pour céder la majeure partie de sa participation dans la société, générant ainsi un retour sur investissement attractif.
  • HGO a également poursuivi son soutien à AntariaPharma, plateforme de financement alternatif et technologique spécialisée dans les pharmacies, par le biais de deux nouveaux investissements en capital, portant son engagement total à 5,5 millions d’euros.

Principaux indicateurs financiers :

  • Bénéfice net de 5 769 586 €
  • Bénéfice net par action : 9,18 €
  • Valeur nette d'actif par action : 44,74 €
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie : 8 430 037 € (y compris les placements monétaires)
  • Actif net de 28 117 324 € au 31 décembre 2025

Dividende

Suite à la confirmation des résultats de HGO pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le conseil d'administration de Hamilton Global Opportunities plc a recommandé la distribution d'un dividende final de 3,44 € par action aux actionnaires, la date d'enregistrement étant fixée au 31 mars 2026. Ce dividende final et le mécanisme de paiement sont soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de HGO qui se tiendra le 14 mai 2026 et, s'il est approuvé, il devrait être payable au minimum une semaine plus tard.

Assemblée générale annuelle

Le conseil d’administration de HGO a le plaisir d’annoncer que l’assemblée générale annuelle de la société se tiendra le 14 mai. Comme lors des précédentes assemblées générales annuelles, les actionnaires pourront y participer en ligne ; les modalités de connexion seront communiquées ultérieurement.


Londres, le 21 avril 2026 à 7h30 GMT – Hamilton Global Opportunities plc (GB00BMDXQ672 - ALHGO) publie ses résultats annuels pour 2025, approuvés par le Conseil d'administration le 17 avril 2026, ainsi que son rapport financier annuel, disponible en bas de cette page, et sur le site internet de la société (hamiltongo.eu) et sur le site internet de l'AMF.

Gustavo Perrotta, fondateur et PDG de Hamilton Global Opportunities, a déclaré :

« L’année 2025 a été une année charnière pour Hamilton Global Opportunities plc, car nous avons pu céder avec succès la majeure partie de notre participation dans MIAX. La vente de cette participation confirme les objectifs stratégiques que nous avions présentés à nos actionnaires lors de notre introduction en bourse en 2021. Le conseil d’administration de HGO est aujourd’hui ravi de pouvoir recommander une distribution de capital aux actionnaires sous forme de dividende, qui sera soumise à leur approbation lors de notre assemblée générale annuelle du 14 mai. »

PERFORMANCE FINANCIERE



Actifs au 31 décembre 2025 (en €))		  
 31 décembre 202531 décembre 2024
Actifs non courants  
Immobilisations corporelles33 33686 449
Investissements24 316 39523 515 934
Créances commerciales et autres créances638 51557 100
Total des actifs non courants24 988 24623 659 483
Actif circulant  
Créances commerciales et autres créances162 43766 896
Trésorerie et équivalents de trésorerie144 2311 000 096
Actifs financiers8 285 8061 535 456
Total de l'actif circulant8 592 4742 602 448
Actif circulant33 580 72026 261 931
Passif  
Dettes commerciales et autres dettes057 100
Prêts et emprunts425 6773 080 135
Passif d'impôt différé1 497 228515 354
Total du passif1 922 9053 652 589
Passif à court terme  
Dettes commerciales et autres dettes870 669192 237
Prêts et autres emprunts2 669 82245 260
Total des dettes à court terme3 540 491237 497
Actif net28 117 32422 371 845

Détails des principales variations des états financiers

L'actif net s'élevait à 28,117 millions d'euros, contre 22,371 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie (y compris les placements sur le marché monétaire) était de 8 430 037 euros, contre 1 000 096 euros au 31 décembre 2024.



Indicateurs clés de performance financière



  
 20252024
Valeur de l’actif net par action€44.74€37.05
Résultat par action9.180.96
Investissements en capital en pourcentage de l'actif net117.41%104.91%
Bénéfice/perte après impôt€5 769 586€(49 362)*

(*- as restated)

Le prix de l'action au 31 décembre 2025, à 43,20 euros, reste stable malgré la grande volatilité des marchés financiers tout au long de l'année.

Faits marquants de l'année 2025

MIAX – Première sortie réussie d'un des premiers investissements de HGO

AntariaPharma – Poursuite des investissements dans les sociétés du portefeuille existantes, telles qu'AntariaPharma

Dividende – Proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende aux actionnaires

Croissance de l'actif net – L'actif net dépasse désormais la capitalisation boursière de HGO pour la première fois

Trésorerie – Importantes réserves de trésorerie de 8 430 037 €, incluant des placements sur le marché monétaire

À propos de Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities PLC (« HGO ») est une société d'investissement cotée sur Euronext Growth Market à Paris (ALHGO) spécialisée dans les investissements dans les secteurs des technologies, de la fintech et des technologies médicales, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'équipe dirigeante de HGO possède une solide expérience en matière de structuration d'investissements directs dans ces domaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : hamiltongo.eu

Contact

Hamilton Global Opportunities
Gustavo Perrotta
Founder & CEO
gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander
Director & CRO
ga@hamiltongo.eu

  


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