Teledyne e2v stellt das Modul Caiman vor: eine kompakte Bildgebungslösung für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen

GRENOBLE, Frankreich, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung des Bildgebungsmoduls Caiman™ bekannt. Diese kompakte, leichte und stromsparende Lösung wurde für anspruchsvolle Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt.

Das auf dem OnyxMax™-Sensor basierende Caiman-Modul bietet eine hohe Quanteneffizienz, eine hohe räumliche Auflösung im nahen Infrarotbereich sowie ein geringes Rauschen, was eine hohe Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen (weniger als 1 mlx) gewährleistet. Das Modul verfügt über integrierte Bildverarbeitungsfunktionen wie automatische Belichtungssteuerung, Rauschfilterung, Histogrammausgleich und Binning, um eine gleichbleibend hohe Bildqualität zu gewährleisten.

Dank seiner kompakten Bauform und seines sehr geringen Stromverbrauchs (unter 1 W) ist Caiman für den Dauerbetrieb ausgelegt. Außerdem unterstützt das Modul hohe Bildraten (über 120 Bilder/s), was die Gesamtlatenz des Systems verringert und so eine flüssigere Echtzeit-Visualisierung ermöglicht. Seine MIPI-Schnittstelle erlaubt eine einfache Integration in digitale Bildverarbeitungssysteme und ist mit gängigen System-on-Chip-Lösungen (SoCs) kompatibel.

Dank dieser Eigenschaften eignet sich Caiman ideal für Anwendungen in den Bereichen Nachtsicht, Überwachung, Lasererkennung und wissenschaftliche Bildgebung. Die CMOS-Technologie gewährleistet eine zuverlässige Leistung sowohl bei Tag als auch bei Nacht.

Caiman wird auf der Messe SPIE Defense + Security vom 26. bis 30. April 2026 in National Harbor, USA, präsentiert. Besuchen Sie Teledyne am Stand 703 oder kontaktieren Sie uns Online für weitere Informationen.

Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf Anfrage erhältlich.

Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Pressekontakt:

Jessica.Broom@teledyne.com

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