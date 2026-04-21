NANJING, Chine, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de renforcer la synergie des ressources culturelles et d’approfondir la coopération entre le Jiangsu, Hong Kong et Macao, le « Splendid Jiangsu Cultural Exchange and Industrial Promotion Event » (Splendide Jiangsu : un événement de promotion des échanges culturels et industriels) s’est tenu avec succès à Hong Kong et Macao du 14 au 18 avril.

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Les échanges et la coopération entre le Jiangsu, Hong Kong et Macao sont anciens. Les trois régions entretiennent des liens étroits et une collaboration fructueuse dans les secteurs économique, commercial, culturel et de la jeunesse.

Organisé par le Jiangsu International Culture Association (Association culturelle internationale du Jiangsu), cet événement proposait un programme d’activités variées : séances de promotion des industries culturelles, expositions et ventes, ainsi que des échanges autour de l’opéra kunqu. Il visait à encourager les entreprises culturelles du Jiangsu à rayonner à l’international avec leurs produits d’exception, tout en mettant en valeur le riche patrimoine culturel et le dynamisme d’innovation de la région.

Lors de la conférence sur la promotion des industries culturelles, qui s’est tenue à Hong Kong le 14, les thèmes clés abordés étaient les suivants : « L’autonomisation par l’innovation technologique et le renouveau industriel », « Les profondes racines culturelles, le patrimoine et le développement », « Une nouvelle esthétique et un nouvel artisanat, l’intégration de la tradition et de l’innovation », et « La revitalisation de la propriété intellectuelle, la synergie entre qualité et impact ». L’événement a mis en lumière des réalisations dans des domaines tels que le contenu numérique, les courts métrages dramatiques utilisant l’intelligence artificielle, l’innovation dans le domaine du patrimoine culturel immatériel et la fabrication intelligente. Une cérémonie de signature d’accords entre des entreprises culturelles clés du Jiangsu et de Hong Kong a eu lieu sur place, l’initiative de coopération des industries créatives Jiangsu-Hong Kong a été présentée et la série d’activités a été officiellement lancée.

L’exposition-vente « Splendid Jiangsu: the Artistry of Traditional Chinese Culture » (Le splendide Jiangsu : l’art de la culture traditionnelle chinoise) se tenait en parallèle. L’exposition se composait de trois sections principales : « Histoire et patrimoine culturel », « Héritage et mode » et « Intégration et innovation ». Elle présentait des exemples du patrimoine culturel immatériel de la province, notamment le brocart de Yunjin, le brocart Song, le kesi (tissage de tapisseries) et la broderie de Suzhou.

Des dizaines de marques, dont le musée Yunjin de Nanjing, ont participé à l’exposition et proposé des expériences interactives, comme la confection sur mesure. Des innovations ont également été présentées, comme une ligne de production robotisée intelligente de teinture tie and dye de Nantong ou encore une base de données de motifs sur soie, illustrant ainsi l’intégration profonde du patrimoine culturel immatériel à l’intelligence artificielle et aux licences numériques.

Au théâtre Chiang Chen de l’université polytechnique de Hong Kong, des événements phares, tels que des conférences sur l’opéra kunqu et des représentations d’extraits choisis, se sont succédé. Des productions modernes d’opéra kunqu, comme The Return on a Snowy Night (Le Retour par une nuit de neige), ainsi que des œuvres classiques telles que The Peony Pavilion: Strolling in the Garden (Le Pavillon des pivoines : Promenade dans le jardin) et The Fisherman’s Joy: Hiding the Boat (La Joie du pêcheur : Cacher le bateau), ont offert au public hongkongais une romance chinoise unique, où passé et présent se rencontrent sur une même scène.

Du 17 au 18 avril, le Carnaval de la culture Han, un événement important du programme, s’est tenu au jardin de la colline de la forteresse, à Macao. Il a permis au public de célébrer le riche patrimoine culturel Han à travers une série de spectacles artistiques thématiques.

Le marché thématique comprenait trois zones d’exposition : « The Two Han Dynasties in Intangible Cultural Heritage » (Les deux dynasties Han dans le patrimoine culturel immatériel), « The Two Han Dynasties in Creative Products » (Les deux dynasties Han dans les produits créatifs) et « The Two Han Dynasties in Children’s Paintings » (Les deux dynasties Han dans la peinture pour enfants). Plus de 40 œuvres d’art représentatives du patrimoine culturel immatériel de Xuzhou y étaient exposées, notamment des sachets Mazhuang, des objets en bambou tressé, des sculptures en argile, des figurines en pâte et des broderies Han. Par ailleurs, plus de 100 produits culturels et créatifs provenant du musée de Xuzhou et d’organismes de tourisme culturel locaux ont été présentés, ainsi que 40 peintures d’enfants de Suining.

Parallèlement, l’exposition « Grandeur of the Han Dynasty - Masterpieces of Han-Era Cultural Relics from Xuzhou » (Grandeur de la dynastie Han - Chefs-d’œuvre du patrimoine culturel de l’époque Han à Xuzhou) a ouvert ses portes au musée de Macao et se tiendra jusqu’au 14 juin. Elle regroupe 92 objets de la dynastie Han sélectionnés parmi les collections du musée de Xuzhou. Alliant technologies numériques et présentations physiques, elle offre une vision riche et multidimensionnelle du paysage historique de la période Han.

Parmi les pièces maîtresses, on compte un vêtement funéraire en jade brodé de fils d’or, un pendentif en S en forme de dragon, une figurine de danseuse vêtue d’une robe à pans arrondis, ainsi que des sculptures sur pierre de style Han. Ensemble, ils illustrent avec éclat la prospérité de la grande dynastie Han et témoignent de l’esprit indomptable du peuple chinois : le respect du ciel et des ancêtres, le pragmatisme, l’esprit d’entreprise, ainsi que l’ouverture et l’inclusion.

Durant cet événement, la troupe de spectacles culturels Han de Xuzhou s’est également rendue au lycée Lou Hau de Macao. Elle y a partagé un moment convivial avec les élèves, leur offrant des représentations musicales de style Pei, une initiation à la musique Han et des ateliers pratiques sur les instruments. La troupe s’est également produite dans des lieux emblématiques de Macao, comme les ruines de Saint-Paul et la place Tap Seac, en présentant des spectacles éphémères dynamiques sur le thème de la culture Han.

Source : Jiangsu International Culture Association