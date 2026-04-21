eQ Oyj:n Q1 2026 osavuosikatsauksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

eQ Oyj sijoittajauutinen
21.4.2026, klo 10:30
eQ Oyj julkistaa Q1 2026 osavuosikatsauksen tiistaina 28.4.2026 noin klo 8:00. eQ:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja talousjohtaja Antti Lyytikäinen esittelevät osavuosituloksen 28.4.2026 klo 11:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.
Tiedotustilaisuus järjestetään eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 5 krs, 00100 Helsinki ja siihen on mahdollista osallistua myös webcast-lähetyksen kautta. Webcastiin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ja ilmoittautuneille lähetetään linkki lähetykseen.
Tilaisuuden esitysmateriaali on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen kira.johansson@eq.fi.
eQ Oyj
Lisätietoja:
Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847
Taina Kyllönen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh. 040 582 2175
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.