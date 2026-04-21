ISN® feiert 15 Jahre Unterstützung von Auftraggebern und Auftragnehmern in ganz Europa

DALLAS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für Auftragnehmer und Lieferanten, gab das 15-jährige Jubiläum seiner Geschäftstätigkeit in London bekannt und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Die Plattform von ISN, ISNetworld®, bietet eine skalierbare, globale Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Anforderungen an Auftragnehmer zu standardisieren und gleichzeitig die Flexibilität zu wahren, regionale Gesetze und betriebliche Vorschriften einzuhalten.

„Von unserem ersten EMEA-Kunden bis hin zu unserer heutigen starken regionalen Präsenz entwickelt sich ISN kontinuierlich weiter, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden“, sagte David Bibby, Vice President of International Operations bei ISN. „In den letzten 15 Jahren haben wir eine starke Grundlage in der EMEA-Region geschaffen, indem wir Unternehmen dabei halfen, Menschen zu schützen, die Praktiken im Auftragnehmermanagement zu standardisieren und sich in komplexen regulatorischen Umfeldern zurechtzufinden. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin neue Tools und Dienstleistungen anzubieten, die auf Kundenfeedback basieren, um Sicherheits- und Risikomanagementprogramme zu unterstützen.“

Die Londoner Niederlassung von ISN unterstützt Auftraggeber mit maßgeschneiderten Implementierungsstrategien, mehrsprachiger Auftragnehmerbetreuung und persönlicher Unterstützung in der gesamten EMEA-Region. Zu den wichtigsten Meilensteinen und Wachstumshighlights gehören:

Unterstützung von mehr als 200 Standorten von Auftraggebern in über 50 Ländern in der EMEA-Region

Aufnahme eines Netzwerks von Tausenden von Auftragnehmern

Implementierung bei drei der vier größten Raffinerien im Vereinigten Königreich

Entwicklung von mehr als 500 schriftlichen Programmüberprüfungsprotokollen, die auf regionale Anforderungen zugeschnitten sind

Optimierung des globalen Auftragnehmermanagements für Auftraggeber in der EMEA-Region, die ISNetworld bereits in Nordamerika nutzen

Einladung von Branchenführern im Rahmen von Bildungsinitiativen wie den Roundtables in Großbritannien und Humber, um Best Practices auszutauschen und branchenspezifische Benchmarking-Möglichkeiten zu bieten

„Dieser Meilenstein spiegelt die Stärke unserer Kundenpartnerschaften und die Expertise unseres globalen Teams wider“, sagte Kim Holly, Chief Business Development Officer bei ISN. „Da Unternehmen mit sich wandelnden Risiken konfrontiert sind, konzentriert sich ISN weiterhin darauf, kundenorientierte Lösungen zu liefern, die globale Reichweite mit regionalem Know-how verbinden, um sicherere, effizientere und verantwortungsbewusstere Betriebsabläufe zu fördern.“

ISN wird sein Angebot in der EMEA-Region weiter ausbauen und um Gefahrenbewusstsein, Mitarbeiterengagement und personalgestützte Dienstleistungen erweitern, um die Einsatzbereitschaft der Auftragnehmer und die Sicherheitsergebnisse in der gesamten Region zu verbessern.

Weitere Informationen zu den branchenführenden Software- und Dienstleistungsangeboten von ISN finden Sie unter isn.com.

Über ISN

ISN ist weltweit führend im Informationsmanagement für Auftragnehmer und Lieferanten und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung darin, 900 Auftraggeber in kapitalintensiven Branchen mit 90.000 aktiven Auftragnehmern und Lieferanten zu verbinden, um Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu fördern. Zu den Marken von ISN gehören ISNetworld®, eine globale Online-Plattform für das Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One®, eine Plattform für verantwortungsbewusste Beschaffung, die Transparenz in das Lieferkettenmanagement bringt, sowie Empower®, eine App für Arbeitnehmer, die diese dabei unterstützt, voranzukommen.

ISN verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, die seinen Kunden in mehr als 85 Ländern preisgekrönten Support und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf, weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von Leistungen, die Bereitstellung von Dateneinblicken unter seinen Mitgliedern sowie die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich Vorstandsmitgliedern, bei der Sicherstellung der Bewertung und Überwachung von Auftragnehmer- und Lieferantenrisiken zu dienen. Weitere Informationen finden Sie unter isn.com.



Medienkontakt

Alyssa Bruce

Walker Sands für ISN

isnpr@walkersands.com