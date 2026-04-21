ISN® célèbre ses 15 ans au service des clients et des prestataires à travers l'Europe

DALLAS, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, leader mondial des services de gestion des prestataires, a annoncé le 15e anniversaire de ses activités à Londres, marquant une étape importante dans l'expansion continue de l'entreprise à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). La plateforme d’ISN, ISNetworld®, offre une solution mondiale évolutive qui aide les entreprises à normaliser leurs exigences vis-à-vis des prestataires tout en conservant la flexibilité nécessaire pour se conformer aux législations régionales et aux réglementations opérationnelles.

« Depuis notre premier client dans la région EMEA jusqu’à notre solide présence régionale actuelle, ISN continue d’évoluer pour répondre aux besoins de ses clients », a déclaré David Bibby, vice-président des opérations internationales chez ISN. « Au cours des 15 dernières années, nous avons établi des bases solides dans la région EMEA en aidant les entreprises à protéger leurs collaborateurs, à standardiser leurs pratiques de gestion des prestataires et à naviguer dans des environnements réglementaires complexes. Nous sommes heureux de continuer à fournir de nouveaux outils et services, inspirés par les retours de nos clients, afin de soutenir les programmes de sécurité et de gestion des risques. »

Le bureau londonien d’ISN accompagne les clients grâce à des stratégies de mise en œuvre personnalisées, une gestion multilingue des prestataires et une assistance sur site dans toute la région EMEA. Parmi les étapes clés et les faits marquants de notre croissance, on peut citer :

Accompagnement de plus de 200 sites de clients dans plus de 50 pays de la région EMEA

Intégration d'un réseau de milliers de prestataires

Mise en œuvre dans trois des quatre plus grandes raffineries du Royaume-Uni

Élaboration de plus de 500 protocoles d'examen des programmes écrits adaptés aux exigences régionales

Rationalisation de la gestion mondiale des prestataires pour les clients de la zone EMEA qui utilisent déjà ISNetworld en Amérique du Nord

Accueil de leaders du secteur dans le cadre d’initiatives éducatives telles que les tables rondes au Royaume-Uni et à Humber, afin de partager les meilleures pratiques et de fournir des analyses comparatives spécifiques au secteur

« Cette étape importante reflète la solidité de nos partenariats avec nos clients et l’expertise de notre équipe mondiale », a déclaré Kim Holly, directrice du développement commercial chez ISN. « Alors que les entreprises sont confrontées à des risques en constante évolution, ISN continue de se concentrer sur la fourniture de solutions centrées sur le client, en combinant une portée mondiale avec une connaissance régionale pour promouvoir des opérations plus sûres, plus efficaces et plus responsables. »

ISN continuera d'étendre son offre dans la région EMEA pour inclure la sensibilisation aux risques, l'engagement au niveau des travailleurs et des services axés sur l'humain, améliorant ainsi la préparation des prestataires et les résultats en matière de sécurité dans toute la région.

Pour plus d'informations sur le logiciel et les services d'ISN, leaders du secteur, rendez-vous sur isn.com.

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les prestataires, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients issus de secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 sous-traitants et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur site. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld®, une plateforme mondiale en ligne de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité des systèmes de gestion des prestataires, et de servir comme forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations sur les données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres de conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux prestataires soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com.



Contact presse

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com