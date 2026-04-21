Paris, le 21 avril 2026











RAMSAY SANTE







Mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025





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À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens, le groupe accueille 13 millions de patients chaque année dans 492 établissements répartis dans 5 pays (France, Suède, Norvège, Danemark, Italie).

En tant que Société à mission, Ramsay Santé couvre l’ensemble des parcours de soins en Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins Médicaux et de Réadaptation, Santé Mentale et Centres médicaux, vecteur d’un engagement constant en faveur de l’innovation permettant d’améliorer la santé de chacun et d’assurer un accès équitable et sécurisé à des soins de qualité.

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