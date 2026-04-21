Bull annonce un contrat de 30millions d’euros pour équiper Mimer, AI Factory européenne basée en Suède

LogoParis, France – 21 avril 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de 30 millions d’euros sur cinq ans visant à fournir une nouvelle infrastructure optimisée pour l’IA afin d’alimenter Mimer, l’usine d’IA (« AI Factory ») en Suède. A travers cette infrastructure, Bull couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis le système de calcul jusqu’à la plateforme IA et aux cas d’usage associés. Le système, acquis par l’entreprise commune EuroHPC et cofinancé par le Programme Europe Numérique et le Conseil suédois de la recherche, sera déployé au sein de NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden) pour accompagner l’évolution continue de l’AI Factory Mimer et renforcer les capacités européennes en intelligence artificielle.

Lancée en 2025, Mimer met à disposition des capacités de calcul avancées pour l’industrie et la recherche dans des secteurs clés tels que les sciences de la vie, la science des matériaux, les systèmes autonomes et le jeu vidéo. Accompagnant déjà plus de 200 entreprises, Mimer fait face à une demande en forte croissance, nécessitant des capacités IA supplémentaires, optimisées, évolutives, sécurisées et facilement accessibles, en particulier pour les PME et les start-ups.

Dans le cadre de ce contrat, Bull livrera une infrastructure IA intégrée combinant des ressources de supercalcul avec un accès cloud, des couches logicielles avancées et une expertise sectorielle dédiée pour accompagner la conception et le déploiement des cas d’usage IA. Bull assurera également la maintenance, le support ainsi que des programmes complets de formation et de montée en compétences pour les équipes de NAISS et les utilisateurs finaux, permettant aux organisations de passer efficacement de l’accès à l’infrastructure au développement et au déploiement opérationnels de solutions d’IA.

Le nouveau système reposera sur le BullSequana XH3500, la dernière génération de supercalculateur de Bull spécifiquement conçue pour les charges de travail avancées en IA. Proposée sous forme de service avec un accès dans le cloud, l’architecture offre une flexibilité accrue tout en contribuant à démocratiser l’accès aux capacités d’intelligence artificielle et à accélérer leur adoption dans les différents secteurs. L’infrastructure s’appuiera également sur la technologie brevetée de refroidissement liquide par eau tiède de Bull, améliorant significativement l’efficacité énergétique et favorisant une croissance durable sur le long terme.

En complément, Bull déploiera sa plateforme BullSequana AI, qui combine des capacités logicielles Data et IA, entièrement développées en Europe, afin de soutenir le développement, la gouvernance et l’exploitation de solutions d’intelligence artificielle. La plateforme propose des environnements d’IA verticalisés, avec des applications prêtes à l’emploi, permettant aux chercheurs, start-up et PME de se concentrer sur l’innovation sans la complexité de gestion de l’infrastructure sous-jacente.

« Ce projet, l’un des tout premiers systèmes exclusivement dédiés à l’IA déployés par l’entreprise commune EuroHPC, constitue une étape majeure pour NAISS et pour l’infrastructure européenne des AI Factories. Ce système permettra aux entreprises, aux acteurs publics et aux chercheurs de déployer rapidement des charges de travail en IA. Il constitue également un levier clé pour le développement de modèles de langage souverains et pour générer des impacts dans des domaines tels que les sciences de la vie, la science des matériaux et les systèmes autonomes. Nous sommes ravis de collaborer avec Bull sur une plateforme alliant performance et fort engagement en faveur de l’open source afin de renforcer la capacité de la Suède en matière d’IA sécurisée », a souligné Pr. Erik Lindahl, professeur à l’Université de Linköping et directeur de NAISS.

« Les AI Factories sont des briques essentielles pour le passage à l’échelle de l’infrastructure IA européenne. Avec Mimer, Bull fournit non seulement des infrastructures IA haute performance, mais également un portefeuille complet d’actifs dédiés à l’IA, couvrant les systèmes, les logiciels, les cas d’usage et les compétences. Au moment où Bull ouvre un nouveau chapitre en tant qu’entreprise indépendante, ce contrat illustre parfaitement notre stratégie pour accélérer sur l’ensemble du spectre du calcul avancé et des technologies d’intelligence artificielle, en proposant des solutions durables à impact concret. En accompagnant l’évolution de Mimer, Bull renforce son rôle de partenaire de confiance dans l’écosystème européen du HPC et de l’IA et contribue à la croissance d’un large écosystème d’innovateurs européens », a déclaré Emmanuel Le Roux, Directeur général de Bull.

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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