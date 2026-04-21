Kering : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025

Communiqué_Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025_21 04 26

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



21 avril 2026

MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Le document d’enregistrement universel 2025 de Kering a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le mardi 21 avril 2026, sous le numéro D.26-0266. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la société (www.kering.com, rubrique Finance \ Information réglementée), ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Ce document d’enregistrement universel comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les états de durabilité, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

Pièce jointe