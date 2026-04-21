Kering : Évolution de la composition du Conseil d'administration

Kering - Communiqué - Evolution de la composition du Conseil d'administration - 2026 04 21





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 21 avril 2026

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

Le Conseil d’administration de Kering, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, proposera à l’Assemblée générale annuelle du 28 mai 2026 la nomination de deux administrateurs indépendants : Marie-Hélène Chenut et Laurent Kleitman.

Marie-Hélène Chenut , de nationalité française, a occupé pendant plus de 35 ans chez Chanel des responsabilités opérationnelles et stratégiques à dimension internationale dans le marketing, le développement et la formation des talents, avant de diriger la Haute Couture et les ateliers Haute Couture et Prêt-à-Porter pendant neuf ans. Son expertise du secteur, sa maîtrise des enjeux business, opérationnels, et d’image, ainsi que sa capacité à appréhender les attentes d’une clientèle internationale exigeante, constitueront des atouts précieux pour le Conseil d'administration de Kering.

, de nationalité française, a occupé pendant plus de 35 ans chez Chanel des responsabilités opérationnelles et stratégiques à dimension internationale dans le marketing, le développement et la formation des talents, avant de diriger la Haute Couture et les ateliers Haute Couture et Prêt-à-Porter pendant neuf ans. Son expertise du secteur, sa maîtrise des enjeux business, opérationnels, et d’image, ainsi que sa capacité à appréhender les attentes d’une clientèle internationale exigeante, constitueront des atouts précieux pour le Conseil d'administration de Kering. Laurent Kleitman, de nationalité française, est Directeur général et membre du Conseil d’administration du groupe Mandarin Oriental, acteur de référence de l’hôtellerie de luxe. Il apporte plus de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs du luxe, de la beauté et des biens de consommation. Avant de rejoindre Mandarin Oriental, il a été Président-Directeur général de Parfums Christian Dior et Directeur général de l’activité beauté de LVMH en Russie et dans la région CEI. Il a également dirigé la division Consumer Beauty de Coty. Auparavant, il a exercé des fonctions de direction générale en Europe et en Asie au sein du groupe Unilever. Le Conseil d’administration de Kering bénéficiera de son expertise de tout premier plan en pilotage de marques mondiales de luxe, de sa grande expérience internationale et de sa connaissance des différents marchés, ainsi que de son expertise financière et stratégique.

Par ailleurs, Jean-Pierre Denis a remis sa démission de son mandat d’administrateur, avec effet à l’issue de l’Assemblée générale du 28 mai 2026.

Président du Comité d’audit de 2012 à 2020, puis vice-président de ce Comité et membre des Comités des rémunérations et de développement durable, Jean-Pierre Denis était administrateur de Kering depuis le 9 juin 2008. Il occupait en outre la fonction de Référent climat depuis 2022.

François-Henri Pinault, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « En mon nom et au nom de l’ensemble des administrateurs, je remercie chaleureusement Jean-Pierre Denis de son implication durant ses nombreuses années de présence au Conseil et de sa contribution majeure à ses travaux. Pendant près de dix-huit ans, il nous a accompagnés avec une exigence et une rigueur constantes, en particulier dans le cadre de ses fonctions de président du Comité d’audit. Il a également été un précurseur par son engagement en matière de développement durable, contribuant très tôt à inscrire ces enjeux au cœur de nos réflexions. Son investissement au service de Kering a constitué pour ma famille et pour moi un soutien précieux, pour lequel il a toute notre reconnaissance ».

Ainsi, si l’Assemblée générale du 28 mai 2026 approuve les résolutions relatives à la composition du Conseil d’administration, et en tenant compte de l’arrivée à échéance des mandats de Maureen Chiquet et Yonca Dervisoglu à l’issue de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration comptera 13 membres. Son taux d’indépendance sera de 64 % et la proportion de femmes de 45 %. Cinq nationalités y seront représentées.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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