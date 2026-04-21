Près de 6 Canadiens sur 10 peinent à joindre les deux bouts chaque mois, bien qu'ils jugent leur salaire convenable ; les Canadiens sont divisés quant à leurs perspectives financières en 2026 : sondage de H&R Block Canada

CALGARY, Alberta, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que plus de la moitié des Canadiens (53 %) se disent à l’aise avec leur situation financière actuelle, 46 % se montrent moins optimistes, et 54 % s’inquiètent que 2026 soit une année financièrement difficile. Le nouveau sondage commandé par H&R Block Canada révèle que près de 6 Canadiens sur 10 (58 %) qui gagnent un revenu disent que, malgré un salaire jugé convenable, ils ont du mal à joindre les deux bouts pour couvrir les dépenses quotidiennes, comme l’épicerie, l’essence et les produits essentiels du ménage. Près de la moitié des Canadiens actifs (46 %) indiquent que leur paie suffit tout juste à couvrir leurs dépenses courantes, sans marge de manœuvre. Dans un contexte de coût de la vie élevé, près des trois quarts des Canadiens (72 %) prévoient réduire leurs dépenses en 2026. Par ailleurs, 77 % de ceux qui épargnent anticipent devoir diminuer leurs économies en raison de la hausse des coûts.

«Il est évident que de nombreux Canadiens subissent la pression d’un coût de la vie qui augmente plus vite que leurs revenus. La bonne nouvelle, toutefois, c’est qu’environ les deux tiers s’attendent à recevoir un remboursement d’impôt cette saison », souligne Yannick Lemay, expert fiscal chez H&R Block Canada. « Soyons francs : bien que peu de Canadiens se réjouissent à l’idée de produire leur déclaration de revenus, il vaut la peine de prendre le temps et de faire appel à l’expertise nécessaire afin de s’assurer de réclamer tous les crédits et prestations auxquels ils ont droit. Nous voyons trop souvent des situations où des sommes importantes ne sont pas réclamées, parfois pendant plusieurs années. D’ailleurs, grâce à notre service deuxième vérification gratuite, qui consiste à revoir les déclarations produites ailleurs l’année précédente, nous découvrons en moyenne environ 2 725 $ en montants non réclamés pour près de 60 % de ces clients. »

Plus de trois quarts des Canadiens s’inquiètent que la hausse du coût de la vie augmente plus vite que leurs revenus: Au total, 79 % des Canadiens actifs s’inquiètent du fait que leur revenu ne suive pas le rythme de la hausse du coût de la vie: 72 % prévoient réduire leurs dépenses en 2026 en raison de l’inflation. De plus, 14 % indiquent qu’ils comptent augmenter leurs dépenses cette année, en privilégiant moins l’épargne. Par ailleurs, plus de la moitié des Canadiens (54 %) craignent que 2026 soit une année financièrement difficile.

Plus du tiers des Canadiens peinent à boucler leur budget avant la fin du mois : 35 % des Canadiens affirment que leur paie ne leur permet pas de couvrir leurs dépenses jusqu’au prochain versement. Ils doivent ainsi recourir à des cartes de crédit, à une marge de découvert ou à des prêts en attendant leur prochain dépôt.

Les Canadiens sont divisés quant à leur bien-être financier : Alors que 53 % des Canadiens disent se sentir bien par rapport à leur situation financière actuelle, 46 % se montrent moins positifs. Par ailleurs, bien que 62 % des Canadiens actifs estiment vivre confortablement selon leur niveau de revenu, près de 4 Canadiens sur 10 (38 %) indiquent ne pas vivre confortablement avec leurs revenus.

La moitié des Canadiens ayant un revenu peinent à joindre les deux bouts : Plus de la moitié des Canadiens qui gagnent un revenu (58 %) indiquent que, malgré un salaire jugé convenable, il leur est difficile de couvrir leurs dépenses quotidiennes, notamment l’épicerie, l’essence et les produits essentiels du ménage. Les disparités régionales sont marquées : le Canada atlantique affiche le niveau de préoccupation le plus élevé (67 %), suivi de l’Alberta (66 %), de la Saskatchewan et du Manitoba (64 %), de l’Ontario (59 %), de la Colombie-Britannique (53 %) et du Québec (51 %).

Plus de la moitié des Canadiens réussissent à épargner chaque mois : Au total, 55 % des Canadiens indiquent mettre de l’argent de côté mensuellement, tandis que 41 % affirment ne pas être en mesure d’épargner.

Près de la moitié des Canadiens s’inquiètent de leur capacité à rembourser leurs dettes : Malgré les récentes baisses des taux d’intérêt, 46 % des Canadiens ayant des dettes se disent préoccupés par leur capacité à les rembourser, qu’il s’agisse de cartes de crédit, de prêts ou de paiements hypothécaires.

Près de deux Canadiens sur trois s’attendent à recevoir un remboursement, mais 4 sur 10 ignorent comment optimiser leur déclaration. 65 % des Canadiens prévoient recevoir un remboursement d’impôt. Toutefois, plusieurs restent dans l’incertitude quant à savoir s’ils auront un retour ou non. Les Canadiens sont par ailleurs divisés quant à leur compréhension des crédits et déductions fiscales : Alors que 59 % des Canadiens estiment bien comprendre l’ensemble des crédits d’impôt et des prestations disponibles pour maximiser leur remboursement, 41 % ne sont pas confiants dans leur compréhension.

Plus de 2 millions de Canadiens ne prévoient pas produire leur déclaration de revenus : Au total, 7 % des Canadiens disent qu’ils ne comptent pas produire leur déclaration, ce qui pourrait les priver de crédits et de prestations tout au long de l’année. Cela représente plus de 2 millions d’adultes au pays.

Près de deux Canadiens sur trois ignorent qu’il est possible de modifier leurs déclarations : Une étude distincte commandée par H&R Block Canada en 2025 révèle que 65 % des Canadiens ignorent qu’il est possible de modifier leurs déclarations des dix dernières années pour réclamer des prestations, déductions ou crédits auxquels ils avaient droit, mais qu’ils ont manqués.

Près de 4 Canadiens sur 10 estiment avoir laissé de l’argent sur la table : Informés de la possibilité de modifier leurs déclarations antérieures, 38 % des Canadiens croient qu’ils pourraient encore réclamer des montants non demandés. Dans ce contexte, plus du tiers (34 %) se disent prêts à revoir leurs déclarations passées afin de repérer des crédits, déductions ou prestations auxquels ils avaient droit, mais qu’ils n’ont pas réclamés.

Parmi plus de 400 crédits d’impôt et déductions disponibles, de nombreux Canadiens laissent de l’argent sur la table sans le savoir. Qu’il s’agisse de dépenses médicales, de crédits pour personnes handicapées ou aidants naturels, ou encore de crédits et prestations liés aux enfants, H&R Block Canada met en lumière certains des crédits d’impôt et déductions les plus souvent oubliés, notamment :

Allocation canadienne pour enfants (ACE) : Une prestation mensuelle non imposable visant à aider les familles à assumer les coûts liés aux enfants. Pour la période de juillet 2025 à juin 2026, elle peut atteindre jusqu’à 7 997 $ par enfant de moins de 6 ans et 6 748 $ par enfant de 6 à 17 ans. Un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 411 $ est offert pour les enfants admissibles au crédit pour personnes handicapées. Crédit canadien pour aidant naturel (CCAN) : Les Canadiens qui soutiennent un conjoint, un enfant ou une personne à charge ayant une déficience ou un problème de santé peuvent demander jusqu’à 8 601 $ dans leur déclaration de 2025. Une attestation médicale peut être requise. Crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) : Pour les dépenses, notamment les lunettes sur ordonnance (y compris les lunettes de soleil avec prescription), les médicaments, les dispositifs médicaux comme les appareils auditifs, les frais de déplacement pour des soins médicaux (à plus de 40 km), les aliments sans gluten (en cas de maladie cœliaque), ainsi que les services de thérapie et de santé mentale. De nombreuses personnes négligent les montants qu’elles paient de leur poche, en plus de ce que couvre leur assurance. Par exemple, si votre assurance rembourse 80 % d’un médicament ou d’un traitement, vous pouvez réclamer les 20 % restants à titre de dépense déductible. Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) : Crédit remboursable destiné aux travailleurs à revenu modeste, pouvant atteindre 1 633 $ pour une personne seule, avec un supplément allant jusqu’à 843 $ pour les personnes en situation de handicap. Les montants varient en Alberta, au Nunavut et au Québec. Crédits pour frais de scolarité : Les étudiants peuvent transférer jusqu’à 5 000 $ de crédits de frais de scolarité inutilisés à un parent, un conjoint ou un grand-parent; plusieurs oublient de réclamer des frais de scolarité des années précédentes. Tout crédit non utilisé peut être reporté indéfiniment. Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (CIAD) : Couvre les rénovations visant à améliorer l’accessibilité du domicile pour les personnes âgées (65 ans et plus) ou les personnes en situation de handicap, avec un crédit de 15 % (12,5 % au Québec), jusqu’à un maximum de 3 000 $ (ou 2 500 $ au Québec) sur des dépenses admissibles pouvant atteindre 20 000 $ (taxes incluses). Frais de déménagement : Déductibles si le déménagement rapproche d’au moins 40 km du lieu de travail ou d’études, incluant le transport, l’hébergement temporaire et certains frais immobiliers. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) : Pour les personnes ayant une déficience physique ou mentale prolongée, un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 10 138 $. De nombreux Canadiens atteints de conditions comme le TDAH, le diabète ou des troubles de santé mentale y sont admissibles, mais ne le réclament pas. Crédit pour l’achat d’une première habitation (CIAPH) : Un crédit de 10 000 $, représentant une économie d’impôt d’environ 1 500 $ (1 200 $ au Québec). Dépenses de bureau à domicile : Votre employeur devra remplir et signer un formulaire T2200 précisant les dépenses que vous êtes tenu d’assumer dans le cadre de votre emploi. Vous devrez ensuite remplir le formulaire T777 (État des dépenses d’emploi) afin de pouvoir réclamer une partie de vos frais de bureau à domicile. Conservez vos reçus pendant 6 ans, car l’ARC peut effectuer une vérification jusqu’à 6 ans après la production de votre déclaration.

« Chaque année, des milliers de Canadiens passent à côté d’occasions d’optimiser leur remboursement d’impôt et de récupérer de l’argent. Même avec peu ou pas de revenus, produire sa déclaration demeure essentiel pour accéder à de nombreux crédits et prestations des montants qui peuvent représenter des centaines, voire des milliers de dollars », conclut Yannick Lemay.

À propos du sondage de 2026 : Les résultats proviennent d’un sondage mené par H&R Block du 19 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon de 1 545 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ±2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du sondage de 2025 : Les résultats proviennent d’un sondage mené par H&R Block du 12 au 13 février 2025 auprès d’un échantillon de 1 790 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ±2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de H&R Block Canada: Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file du marché en matière de préparation de déclarations de revenus assistée. L’entreprise dessert les Canadiens dans près de 1 000 bureaux à travers le pays, incluant un réseau de franchisés canadiens. Les experts fiscaux de H&R Block utilisent les plus récentes technologies combinées à une expertise concrète pour aider les contribuables à produire leur déclaration en personne, à distance ou à l’aide de son logiciel fiscal primé, nommé meilleur logiciel d’impôt par moneyGenius.ca pendant deux années consécutives. H&R Block Canada offre des services de préparation de déclarations pour les particuliers, les petites entreprises, les sociétés, les déclarations américaines, les revenus locatifs et les successions. Son programme de formation complet, Tax Academy, permet à ses experts fiscaux de maintenir leurs compétences et connaissances à jour. Pour en apprendre davantage, visitez www.hrblock.ca ou 1-800-HRBLOCK.

Pour de plus amples renseignements, contactez: H&R Block c/o Ketchum : hrblockmediainquiries@ketchum.com