Le SOMMET 2026 de Paiements Canada réunira les leaders du secteur des paiements pour discuter du renforcement de l’avenir économique du Canada

TORONTO, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paiements Canada accueillera plus de 300 conférenciers et plus de 2 000 délégués pour discuter de l’avenir des paiements au SOMMET de Paiements Canada , le plus important événement de paiement au Canada.



Le SOMMET, qui aura lieu à l’Automotive Building de Toronto du 5 au 7 mai 2026, réunira des leaders et des innovateurs de tout l’écosystème pour discuter des sujets qui façonnent l’avenir des paiements. Plus de 320 organisations devraient y assister, représentant des secteurs clés comme les services financiers, les banques, la technologie, les technologies financières, le commerce de détail, le gouvernement et plus encore.



Le thème de cette année, Accélérer la croissance économique, met l’accent sur la façon dont la modernisation des paiements s’harmonise avec les priorités nationales pour bâtir une économie canadienne plus forte et plus concurrentielle.



Susan E. Hawkins, présidente et chef de la direction de Paiements Canada, prononcera le mot d’ouverture pour lancer l’événement de cette année. Parmi les autres conférenciers, mentionnons :

Anne Butler , directrice générale, Supervision à la Banque du Canada, se joint à un groupe d’experts sur la préservation de la stabilité financière tout en soutenant la croissance économique.

, directrice générale, Supervision à la Banque du Canada, se joint à un groupe d’experts sur la préservation de la stabilité financière tout en soutenant la croissance économique. Erin Elofson , présidente de Mastercard Canada, sur la façon dont les automatisations, l'IA et l'intelligence basée sur les données accélèrent l'évolution des paiements.

, présidente de Mastercard Canada, sur la façon dont les automatisations, l'IA et l'intelligence basée sur les données accélèrent l'évolution des paiements. Holger Kormann , président et chef de la direction de Symcor, sur la transformation de la prévention de la fraude d’un défi fragmenté en un avantage stratégique.

, président et chef de la direction de Symcor, sur la transformation de la prévention de la fraude d’un défi fragmenté en un avantage stratégique. Jana Mackintosh , directrice générale, Paiements et innovation chez UK Finance, dans une conversation sur la façon dont les dépôts tokenisés peuvent aider à faire le lien avec l’économie numérique de demain.

, directrice générale, Paiements et innovation chez UK Finance, dans une conversation sur la façon dont les dépôts tokenisés peuvent aider à faire le lien avec l’économie numérique de demain. Jeremy Wilmot , président et chef de la direction d’Interac Corp., sur la prospérité numérique et la souveraineté du Canada.

, président et chef de la direction d’Interac Corp., sur la prospérité numérique et la souveraineté du Canada. Jude Pinto , chef de la mise en œuvre, Paiements Canada, qui dirigera une mise à jour stratégique sur le système de paiement en temps réel et sur ce qui nous attend.

, chef de la mise en œuvre, Paiements Canada, qui dirigera une mise à jour stratégique sur le système de paiement en temps réel et sur ce qui nous attend. Michiel Wielhouwer , président et directeur national à Visa Canada, sur l’avenir des paiements et du commerce au Canada.

, président et directeur national à Visa Canada, sur l’avenir des paiements et du commerce au Canada. Will Keliehor, chef de la clientèle chez Peoples Group, dans une causerie sur la façon dont la concurrence transformera les paiements canadiens et débloquera la croissance du produit intérieur brut (PIB).





Les séances d’analyse approfondie reviendront le troisième jour, à la demande générale. Ces expériences d’une demi-journée combinent des discussions avec des experts, des séances de questions et réponses ainsi que des études de cas sur certains des sujets les plus complexes et critiques dans le domaine des paiements :

Diriger une transformation des paiements à grande échelle

Système bancaire ouvert

Actifs numériques

IA et paiements

Prévention et atténuation de la fraude

Paiements en temps réel





Parmi les autres points saillants du programme, mentionnons la salle d’exposition, où les délégués discuteront avec les principales organisations qui transforment les paiements; l’échange d’idées, une scène interactive qui transforme les idées en action; et le volet social du SOMMET, l’événement phare du SOMMET toujours très attendu.



Ne manquez pas cette occasion d’établir des liens significatifs avec l’industrie et de participer aux conversations qui bâtissent l’avenir du Canada. Inscrivez-vous à thesummit.ca pour obtenir votre place.



Vous ne pouvez pas vous joindre à nous à Toronto? Inscrivez-vous à l’expérience numérique pour avoir accès à une diffusion en direct de la scène principale et joignez-vous à la communauté du SOMMET pour communiquer avec d’autres délégués.

À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada assure la prospérité, la productivité et la sécurité du Canada grâce à une infrastructure nationale de paiement fiable et essentielle. En tant qu'organisme public sans but lucratif à mission publique, nous possédons et exploitons les systèmes de paiement nationaux essentiels du Canada : Lynx, le système de paiement de grande valeur, le système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (système de PTR) à venir. Nous établissons les règlements administratifs, les règles et les normes qui régissent ces systèmes, qui ont permis de compenser et de régler 103 billions de dollars en 2025, soit plus de 411 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. En collaboration avec nos divers membres, nous continuons de moderniser l'écosystème des paiements du Canada afin de promouvoir l'innovation, la concurrence et l'efficacité qui alimentent une économie moderne.