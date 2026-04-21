Sigenergy ab sofort über Redpoint new energy und Sollis verfügbar

SHANGHAI und STUTTGART, Deutschland, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Batteriespeicher- und Wechselrichterspezialist Sigenergy baut seine Marktpräsenz in Deutschland weiter aus: Ab sofort sind die innovativen Systeme des Herstellers über die etablierten Großhändler Redpoint new energy und Sollis erhältlich.

Durch die neue Partnerschaft erhalten Installateure in Deutschland einen noch einfacheren Zugang zu den modularen Speicherlösungen und dem ganzheitlichen Energie-Ökosystem von Sigenergy – für ein optimal abgestimmtes Energiesystem mit nahtlos ineinandergreifenden Komponenten.

Die Kooperation mit redpoint new energy und Sollis ermöglicht es Installateuren, die Produkte direkt über etablierte Beschaffungsstrukturen zu beziehen und von hoher Warenverfügbarkeit sowie optimierten Logistikprozessen zu profitieren. Beide Partner stehen für starke Lieferfähigkeit, hohe Beratungskompetenz und praxisnahe Unterstützung im Projektgeschäft – von der Auslegung bis zur Umsetzung. So entsteht für Installateure ein verlässliches Gesamtpaket, bei dem Technik, Service und Verfügbarkeit perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Im Fokus steht dabei insbesondere das Flaggschiff-Produkt SigenStor – ein vollständig integriertes All-in-One-System, das Wechselrichter, Batteriespeicher, EV-Ladelösung und Energiemanagement in einer modularen Plattform vereint. Ergänzt wird das Portfolio durch den SigenStack, der seit 2025 als modularer, dezentraler Energiespeicher speziell für Gewerbeanwendungen verfügbar ist. Beide Lösungen stehen für ein stimmiges Zusammenspiel aus Leistung, Effizienz und intelligenter Steuerung.

„Die Partnerschaft mit Redpoint new energy und Sollis ist für uns ein bedeutender Schritt, um unsere Lösungen noch breiter im deutschen Markt zu etablieren“, sagt Sven Albersmeier-Braun, Vertriebsleiter bei Sigenergy. „Installateure profitieren von vereinfachten Beschaffungsprozessen und langjähriger Großhandelsexpertise mit hoher Marktkompetenz.“

Auch seitens der Großhandelspartner wird die Zusammenarbeit als strategische Ergänzung des bestehenden Portfolios bewertet:

„Mit Sigenergy gewinnen wir einen innovativen Hersteller, der insbesondere im Bereich integrierter Energiesysteme neue Maßstäbe setzt. Die Lösungen überzeugen durch ihr perfekt abgestimmtes Gesamtsystem, hohe Flexibilität und Skalierbarkeit sowie ein modernes Design. Sie richten sich sowohl an private Haushalte als auch an gewerbliche Anwendungen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Neben der Produktverfügbarkeit profitieren Partnerbetriebe zudem von umfassenden Schulungs- und Serviceangeboten. Gemeinsam werden Installateure mit technischen Trainings, Webinaren sowie einem starken After-Sales-Support unterstützt, um eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme sicherzustellen – für eine starke Performance von der Planung bis zum laufenden Betrieb.

Fazit:

Mit der Partnerschaft von Sigenergy mit Redpoint new energy und Sollis wird die Verfügbarkeit moderner, modularer Energiesysteme in Deutschland weiter gestärkt. Installateure profitieren von optimierten Beschaffungsprozessen, hoher Systemintegration und einem Portfolio, das wie aus einem Guss funktioniert – leistungsstark, flexibel und effizient aufeinander abgestimmt.

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Saira Alam

Head of Marketing, Central Europe & Nordics

Sigenergy M: +49 176 231 99 237

E: saira.alam@sigenergy.com

A: Sigenergy Smartek GmbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf W: https://www.sigenergy.com/de

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