Le Groupe Compass Canada nommé parmi les employeurs les plus verts du Canada pour 2026

TORONTO, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au pays, a été reconnu comme l’un des employeurs les plus verts du Canada pour 2026, une distinction nationale qui met en lumière les organisations qui se démarquent en matière de développement durable et de mobilisation en milieu de travail.

Cette reconnaissance confirme le parcours du Groupe Compass Canada en matière de développement durable, qui a pris son essor en 2021 avec le lancement de notre Promesse à la planète, un engagement mondial visant l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Depuis, le Groupe Compass Canada continue d’intégrer la responsabilité environnementale à ses décisions quotidiennes, qu’il s’agisse de déployer des technologies de réduction du gaspillage alimentaire à l’échelle de ses activités ou de mettre en valeur les associé(e)s qui adoptent des pratiques écoresponsables grâce à des initiatives locales et à des programmes de reconnaissance mondiaux.

« Chez Compass, notre démarche en matière de développement durable repose sur la conviction que nous avons la responsabilité de faire mieux en ce qui concerne notre empreinte environnementale », affirme Lauren Davey, dirigeante principale de Capital humain et transformation commerciale au Groupe Compass Canada. « Aujourd’hui, le développement durable ne se limite pas à une seule initiative : il est intégré à toutes nos activités, de l’approvisionnement et la préparation des repas à la gestion des ressources et des matières résiduelles. Être reconnus parmi les employeurs les plus verts du Canada témoigne des progrès réalisés par nos équipes à l’égard de nos engagements en matière de développement durable. Nous sommes fiers du chemin parcouru et encore plus déterminés à poursuivre nos efforts. »

Le programme annuel des Employeurs les plus verts du Canada reconnaît les employeurs à travers le pays qui intègrent le développement durable à leurs activités, en évaluant notamment leur impact environnemental, leurs initiatives, la mobilisation des employé(e)s ainsi que l’intégration du développement durable dans leur culture et leur stratégie.

Faits saillants des initiatives en développement durable du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada a été reconnu pour plusieurs initiatives démontrant son engagement à réduire son impact environnemental et à favoriser un avenir plus durable, notamment :

Engagement en matière de gaspillage alimentaire au Canada , visant à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire dans ses activités d’ici 2030 grâce à des outils innovants et à des partenariats, dont : Waste Not 2.0, un outil interne de suivi conçu par des chefs, pour des chefs, qui permet aux équipes de première ligne de suivre, mesurer et réduire le gaspillage alimentaire. Ce programme est actuellement déployé dans plus de 250 unités Compass. Journée Cessons le gaspillage alimentaire, une initiative mondiale du Groupe Compass qui met en lumière l’enjeu du gaspillage alimentaire à l’échelle mondiale. Lors de cette journée d’action, Compass mobilise sa plateforme pour diffuser des conseils créatifs de réduction du gaspillage alimentaire et des recettes inspirées par ses chefs et cheffes afin de favoriser des changements de comportements. L’événement célèbre son 10 e anniversaire en avril et est devenu un mouvement reconnu au-delà du Groupe Compass. Partenariat avec Deuxième Récolte, ayant permis de faire don de plus d’un million de repas et d’éviter plus de 1 600 000 kg d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2018. Nouveau partenariat en 2024 avec La Tablée des Chefs, un organisme de récupération alimentaire présent à l’échelle nationale, ayant permis le don de plus de 280 000 kg de nourriture, soit l’équivalent de plus de 900 000 repas . Collaboration avec Too Good To Go, la plus grande plateforme mondiale de revalorisation des surplus alimentaires, déployée dans certains établissements du Groupe Compass Canada afin d’offrir aux communautés un accès à des aliments de qualité à prix réduit. Grâce à cette initiative, des milliers de repas ont été détournés des sites d’enfouissement à travers le pays. Biodigesteur aérobie sur site, permettant le traitement rapide des matières alimentaires solides grâce à un processus naturel transformant les aliments en liquide avant leur élimination.

, visant à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire dans ses activités d’ici 2030 grâce à des outils innovants et à des partenariats, dont : Réduction des emballages à usage unique : Depuis 2022, le Groupe Compass Canada a établi un partenariat solide avec Friendlier, une entreprise canadienne fondée par des femmes et spécialisée dans les emballages circulaires. Depuis le début de cette collaboration, plus de 1,7 million de contenants Friendlier ont été utilisés et retournés, permettant d’éviter 340 000 kg d’émissions de gaz à effet de serre et de détourner plus de 120 000 kg de déchets des sites d’enfouissement.

: Engagement envers un approvisionnement responsable : Le Groupe Compass Canada favorise un approvisionnement durable grâce à son programme d’achat local qui privilégie les entreprises et producteurs locaux, ainsi qu’à ses engagements en matière de commerce équitable et d’achats responsables, notamment l’utilisation de 100 % d’œufs (en coquille et liquides) issus de poules en liberté et de 100 % d’huile de palme certifiée durable dans ses cuisines.





« Ce qui rend cette reconnaissance particulièrement significative, c’est qu’elle souligne le travail réalisé chaque jour au sein de nos opérations. Nos équipes cherchent constamment des moyens concrets et innovants d’améliorer nos pratiques et de fonctionner de façon plus durable. Ce prix revient véritablement aux personnes à travers l’organisation qui transforment ces idées en actions », affirme Jennifer Lambert, directrice du développement durable au Groupe Compass Canada.

Le fait d’être nommé parmi les employeurs les plus verts du Canada reflète les progrès réalisés par le Groupe Compass Canada dans son parcours en développement durable ainsi que le travail continu mené à l’échelle de ses activités. Au cours des dernières années, l’organisation a réalisé des avancées significatives vers son objectif de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2030, tout en poursuivant le déploiement d’initiatives favorisant un approvisionnement responsable et une meilleure utilisation des ressources. Pour en savoir plus sur les engagements et les progrès du Groupe Compass Canada en matière de développement durable, visitez la page Durabilité du Groupe Compass Canada ici.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada, avec près de 30 000 associé(e)s réparti(e)s dans plus de 2 500 sites à l’échelle du pays. Son expertise s’étend à divers secteurs et spécialités, notamment les installations sportives, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada s’est donné pour mission de devenir le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au pays, en cherchant à redéfinir l’industrie grâce à des technologies de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les personnes, la performance et la raison d’être de l’entreprise. L’organisation s’engage également à mettre son envergure au service du bien commun et, dans le cadre de sa Promesse à la planète, vise la carboneutralité des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’hospitalité adaptées et à un engagement constant envers l’excellence, le Groupe Compass Canada contribue à façonner l’avenir des services alimentaires et des services de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admiréesMC au Canada en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes dont la culture favorise le rendement et l’avantage concurrentiel. Il a également été désigné Excellent lieu de travailᴹᴰ de 2019 à 2025, et figure au palmarès des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2026, 2025, 2024 et 2022, des Meilleurs lieux de travailMC avec les équipes de direction les plus fiables de 2024 à 2026, des Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes en 2026 et des Meilleurs lieux de travailMC dans la vente au détail et l’hospitalité en 2025. L’organisation a aussi été nommée parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2024, 2023 et 2021. En 2026, le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’un des employeurs les plus verts du Canada par Canada’s Top 100 Employers. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

Personne-ressource pour les médias

Groupe Compass Canada

Joylin Pinto

Gestionnaire principale, Communications d’entreprise

media.relations@compass-canada.com

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