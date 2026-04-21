Falco identifie plusieurs cibles prioritaires pour un levé magnétique héliporté dans l'ouest du camp de Noranda

MONTRÉAL, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V: FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’expansion de ses initiatives d’exploration grâce au lancement d’un levé magnétique héliporté à haute résolution (le « Programme Helimag ») sur la partie ouest de ses importantes propriétés d’exploration minière au sein du camp minier de Noranda (le « Camp Ouest »), situé dans la région de l’Abitibi, au Québec.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, a commenté : « Notre étude initiale, réalisée à la fin de l'année dernière, a permis de cerner plusieurs zones sous-explorées présentant un fort potentiel de sulfures massifs volcanogènes (VMS). Ces cibles sont désormais prioritaires pour des travaux plus approfondis et nous sommes ravis de lancer le Programme Helimag afin de mieux définir ces nouvelles cibles d'exploration. Nous prévoyons obtenir des résultats cette été, qui viendront étayer une stratégie d'exploration complète pour le deuxième semestre de cette année, alors que nous comptons tirer parti de notre important portefeuille de concessions d’exploration minières dans la région de Rouyn-Noranda. »

Comme annoncé précédemment (voir le communiqué de presse du 5 novembre 2025), la Société a lancé un levé de gradiométrie gravimétrique aéroportée (le « Levé AGG »), une première dans la région. Le Levé AGG a permis d’identifier plusieurs dômes felsiques dans le Camp Ouest, ce qui concorde avec les signatures géophysiques observées dans le Camp Central (au sein du camp minier de Noranda), connu pour ses gisements de VMS à haute teneur. Le Programme Helimag a été recommandé comme prochaine étape de l’exploration dans le Camp Ouest.

Ce programme Helimag est en cours de réalisation et effectué par Geo Data Solutions GDS Inc., de Laval (Québec). Il couvre environ 180 km² (voir la figure 1). Les lignes de vol sont espacées de 50 mètres.

Après la réalisation du Programme Helimag, la Société entreprendra une analyse intégrée combinant des données géologiques, géochimiques et géophysiques au sol. Ces travaux appuieront la planification d’un éventuel programme de forage, qui pourrait être lancé au cours de le deuxième semestre de 2026.



Figure 1 : Gradiométrie gravimétrique aéroportée avec interprétation des dômes felsiques





Personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été examinées et approuvées par M. François Goulet, géologue consultant indépendant. Il est géologue professionnel agréé au Québec.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 63 000 hectares de terrains dans le Camp Noranda, ce qui représente 63 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation d’environ 16 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

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Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes comme « prévoit », « s’attend à », « cherche à », « peut », « devrait », « pourrait »,

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