Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier trimestriel 03 2026

RESULTATS DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

AU 31 MARS 2026

Bois-Guillaume, le 21 avril 2026

Un environnement géopolitique incertain qui pèse sur l’économie mondiale

L’actualité du premier trimestre 2026 a été marquée par l’instabilité du contexte géopolitique et ses effets sur l’économie mondiale.

Après l’épisode des droits de douane américains, l’an passé, l’économie mondiale semblait avoir retrouvé une certaine stabilité. Le déclenchement de la guerre au Moyen Orient a des répercussions sur les prix de l’énergie (pétrole, gaz), ce qui risque d’entrainer un regain d’inflation. Depuis début mars, les taux, notamment les taux court terme, ont donc fortement rebondi, les marchés financiers anticipant désormais une hausse des taux directeurs des principales banques centrales.

Une activité commerciale dynamique et équilibrée au service de tous

17.3 milliards d’encours de crédits (+1.4% sur un an)

Soutenue par la reprise du dynamisme de l’activité crédits (640 millions d’euros de nouveaux financements sur le trimestre), Crédit Agricole Normandie-Seine confirme sa position de leader sur son territoire avec une part de marché crédit stable sur les 12 derniers mois à 31.6%*.

L’encours de crédits, à la fois sur l’immobilier et les marchés spécialisés, est en progression à 17.3 milliards d’euros, (+1.4%).

694 400 clients (+1% sur un an)

A fin mars 2026, le portefeuille clients du Crédit Agricole Normandie-Seine, progresse de +1% à plus de 694 400 clients. Ce sont près de 7 900 nouveaux clients particuliers et professionnels qui nous ont rejoints.

Parmi ces clients plus de 290 000 partagent nos valeurs mutualistes et l’attachement au territoire en tant que sociétaires.

22.8 milliards d’encours d’épargne (+2.4% sur un an)

La collecte atteint un encours historique de plus de 22.8 milliards d’euros, en progression de +2.4% sur un an. La collecte bilan progresse de +0.2% et la collecte hors bilan de +6,9% sur 1 an. Notre part de marché collecte bilan progresse et s’établit à 28.6% (+0.2pt en un an) *.

Les souscriptions assurance vie depuis le début d’année atteignent 217 millions d’euros.

502 000 contrats d’assurance (+1.4% sur un an)

Le portefeuille d’assurances dommages s’établit à près de 379 000 contrats (+1.5% sur un an) grâce à la commercialisation de 14 000 nouveaux contrats au premier trimestre 2026.

Avec plus de 3 300 nouveaux contrats en 2026, le portefeuille d’assurances aux personnes croît, de son côté, de +1.4% sur un an pour atteindre plus de 123 000 contrats.



Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 21 avril 2026 les comptes individuels et consolidés au 31 mars 2026.

Des résultats et des fondamentaux financiers solides

Base sociale





Le Produit Net Bancaire s’élève à 86.5M€, en hausse de 6.2M€ sur un an.

La Marge d’Intermédiation Globale se redresse de 8.9M€ par rapport au T1 2025, conséquence à la fois d’une augmentation du taux moyen des emplois et de la baisse du taux moyen de la ressource.

Les commissions s’élèvent à 44.6M€ (-3.9% vs T1 2025). Elles bénéficient de moins d’éléments exceptionnels favorables qu’en 2025, notamment s’agissant de la sinistralité.

Le PNB Fonds Propres et accessoires est en recul de -1M€, impacté par l’absence de versement de dividende de Crédit Agricole Normandie Seine Participations.

Nos charges de fonctionnement nettes (hors intéressement) progressent de +3.4% par rapport à 2025 pour s’établir à 61.8M€. Elles reflètent notre stratégie d’accélération de la digitalisation de nos parcours clients. Elles sont également impactées par les mesures salariales locales et nationales.

Dans un contexte économique toujours incertain, le niveau de défaillance d’entreprises reste à un niveau élevé. Notre coût du risque s’élève ainsi à -7.6M€, en régression de 3.2M€ par rapport à la même période 2025.

Ainsi, le taux de défaut en principal reste contenu à 1.57% et confirme ainsi la bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

La charge fiscale, pénalisée par la prolongation de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises, s’élève à -4.7M€.

Au final, le résultat net social est en légère diminution à 10.4M€ (-6.9% en comparaison au T1 2025).

Base consolidée





Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes internationales IFRS, et comprennent, en plus des comptes individuels de la Caisse Régionale, les comptes individuels des filiales contrôlés par la Caisse, y compris les 70 Caisses locales.

Le résultat consolidé s’inscrit à 5.1M€ en diminution sur un an de -2.4M€.

La différence entre le résultat sur base sociale et sur base consolidée est principalement due :

Aux variations de juste valeur sur le portefeuille de titres ;

Au traitement comptable des autres impôts et taxes qui diffère entre les normes Françaises (étalement) et les normes internationales (reconnaissance immédiate)

A l’intégration et aux retraitements des éliminations intragroupe des filiales





Chiffres clés

Données arrêtées au 31/03/2026

Endettement

Au 31 Mars 2026, les ressources clientèles représentent 45.5% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 30.6 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4.1%.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1.5 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 31 mars 2026, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 132€ en hausse de +6.4% par rapport au 31 décembre 2025.

Un ratio de liquidité significativement supérieur au minima réglementaire

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 120.1% pour une exigence réglementaire à 100 %.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture. Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320. Titulaire de la carte professionnelle Transaction. Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen. bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Contact Relations investisseurs :

Victor LAILLET de MONTULLE. Directeur financier

E-mail : communication.financiere@ca-normandie-seine.fr

Tél : 02 27 76 60 12

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