Le Gala de la Fondation de l’Hôpital de Lachine recueille 322 115 $ pour transformer les soins de santé dans l’Ouest-de-l’Île

DORVAL, Québec, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Gala de la Fondation de l’Hôpital de Lachine a permis de recueillir 322 115 $. Cette somme servira à soutenir la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine, un partenariat entre la Fondation de l’Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM. L’objectif de cette campagne est d’améliorer les soins de santé dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

Lancée en 2022, cette campagne de 5 M$ finance des équipements de pointe et la modernisation des installations de l’Hôpital de Lachine. Les patients ont ainsi accès à des soins de santé de calibre international à proximité de chez eux.

Tenu à l’Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal, le Gala a réuni cette année philanthropes, leaders d’affaires et membres de la communauté des soins de santé pour une soirée inoubliable inspirée par la beauté de Santorin. Le thème a transporté les invités sur les magnifiques côtes de cette île grecque emblématique, grâce à une cuisine exceptionnelle, des animations captivantes et un encan animé. Le tout, au profit de la rénovation de l’hôpital.

« Investir dans les soins de santé est parmi les moyens les plus efficaces dont nous disposons pour apporter un changement durable. La modernisation de l’Hôpital de Lachine favorise l’accès des Québécoises et des Québécois à des soins de calibre international, ici même, dans leur communauté. Air Canada a le plaisir de s’associer à une initiative qui renforce non seulement notre système de santé, mais aussi le bien-être des personnes qui en dépendent au quotidien. »

— Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret | Air Canada

Le projet de modernisation doit aboutir cette année. Ce gala était donc l’occasion de fêter cet événement avec toute la communauté qui soutient l’Hôpital de Lachine.

« Cette campagne met en lumière un principe fondamental : la responsabilité partagée des chefs d’entreprise d’investir dans les communautés où nous vivons et travaillons. Soutenir la modernisation de l’Hôpital de Lachine, ce n’est pas seulement une question d’infrastructures, c’est avant tout une question de personnes et de leur accès à des soins essentiels à proximité de chez elles. À la CIBC, nous croyons qu’il est possible de réaliser nos ambitions. Nous sommes fiers de nous associer à des partenaires qui partagent notre engagement à bâtir des communautés plus fortes. »

— Carlo J. Ricciuto, vice-président de Marché Montréal et Laval | CIBC Services bancaires personnels

La Fondation du CUSM et la Fondation de l’Hôpital de Lachine s’associent pour soutenir le vaste projet de modernisation et d’agrandissement, d’un montant de 220 M$, financé par le gouvernement. Cette importante collaboration permet à l’Hôpital de Lachine de répondre aux besoins croissants de la communauté de l’Ouest-de-l’Île. Ce projet est rendu possible grâce à la générosité de donatrices et donateurs ainsi que de partenaires faisant souvent partie de cette même communauté.

« Chaque donatrice et donateur, chaque commanditaire et chaque bénévole a participé à la concrétisation de cette vision. La modernisation de l’Hôpital de Lachine ne se limitera pas à transformer les locaux : elle transformera l’expérience des soins pour les patients et leurs familles. Elle permettra d’offrir des traitements de pointe et un niveau de confort et de dignité que chaque patient mérite. C’est une réalisation dont notre communauté peut être véritablement fière. »

— Jacques Filion, président de la Fondation de l’Hôpital de Lachine

Le soutien de nos 411 participants au gala ouvre une nouvelle ère de soins à Montréal. Une fois les travaux terminés, l’Hôpital de Lachine modernisé comprendra une unité de soins intensifs entièrement équipée, des salles d’opération à la fine pointe, une unité de soins palliatifs améliorée, ainsi que des chambres individuelles conçues pour le confort, la sécurité et la dignité des patients.

« Cette campagne ambitieuse est un exemple puissant de ce que la philanthropie rend possible : accélérer la recherche, améliorer les soins et soutenir les équipes dévouées qui travaillent sans relâche pour transformer les vies au quotidien. Grâce à nos donatrices et donateurs, nous veillons à ce que l’Hôpital de Lachine dispose de toutes les ressources nécessaires pour continuer à répondre aux besoins en constante évolution de ses patients. Cette vision nous animait dès le début de notre partenariat avec la Fondation de l’Hôpital de Lachine, et aujourd’hui, nous la voyons se concrétiser. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

Les travaux progressent à un bon rythme et les nouvelles installations devraient ouvrir leurs portes plus tard cette année. C’est un nouveau chapitre décisif pour les soins de santé à Lachine et dans tout l’Ouest-de-l’Île.

« Ce soir, nous célébrons bien plus que la générosité : nous célébrons la communauté, la résilience et l’incroyable influence que nous exerçons lorsque nous unissons nos forces. Grâce à votre soutien, l’Hôpital de Lachine s’agrandit et devient un lieu où l’excellence des soins, la bienveillance et l’innovation se rejoignent véritablement. Au nom du CUSM, j’adresse ma plus profonde gratitude à chaque donatrice et donateur, bénévole et partenaire. Votre confiance en notre vision transforme les possibilités en réalité. »

— Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale, CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour faire progresser la recherche et les soins aux patients, qui permettront de trouver les thérapies de demain. Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, révolutionner les soins cardiaques, lutter contre la résistance aux antibiotiques, former la prochaine génération des innovateurs en soins de santé et combler le retard en matière de recherche sur la santé des femmes.

À propos de la Fondation de l’Hôpital de Lachine

Fondée en 1976, la Fondation de l’Hôpital de Lachine recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins de santé à l’Hôpital de Lachine. En 2022, la Fondation de l’Hôpital de Lachine s’est unie à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) afin d’avoir un impact encore plus grand sur la santé de la communauté.

Grâce à la campagne Osez rêver : Hôpital de Lachine, nous visons à amasser 5 millions de dollars pour l’achat d’équipements à la fine pointe, venant appuyer la modernisation et l’agrandissement actuellement en cours à l’Hôpital de Lachine. Avec l’appui de notre communauté, l’Hôpital de Lachine revitalisé offrira des soins de calibre mondial à toute la population de l’Ouest-de-l’Île. https://www.lachinehospitalfoundation.ca/fr

Tarah Schwartz

Vice-présidente, Communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Conseillère en communication

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

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