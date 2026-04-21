BIC: Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 - Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale

Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 :

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale

Clichy, France – 21 avril 2026 - L’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, des Actionnaires de Société BIC de l’exercice 2025, se tiendra le mercredi 20 mai 2026 à 9h30 au COMET Bourse, 35 Rue Saint-Marc, 75002 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du vendredi 10 avril 2026 (n°43 - annonce 2600839) et comporte l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale. L’avis de convocation sera publié au Journal Spécial des Sociétés, journal d’annonces légales, le 29 avril 2026.

Les Actionnaires détenant leurs actions au nominatif recevront le pli de convocation à l’Assemblée Générale, soit par voie postale, soit par voie électronique pour les Actionnaires ayant opté pour la e‐convocation.

Le Décret n° 2026-94 du 13 février 2026 a apporté des modifications aux modalités de participation à l’Assemblée Générale, ainsi qu’aux modalités de convocation et de communication des documents préalables aux Assemblées Générales. En application de ces nouvelles dispositions, qui contribuent à réduire notre impact environnemental, la Société n’enverra pas aux Actionnaires la Brochure de Convocation ainsi que les autres documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Nous vous invitons à les consulter sur le site Internet de Société BIC à l’adresse suivante : https://fr.bic.com/fr/investisseurs-actionnaires-agm, sous la rubrique « Assemblée Générale 2025 ». Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale sont tenus, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société, 12-22 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de BIC afin de disposer des dernières informations à jour.

L’Assemblée Générale sera diffusée en direct ici, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle sera également disponible en différé dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale du site Internet de BIC, accessible via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/zzon6oku.

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Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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