Déclaration des transactions sur actions propres du 15 avril au 17 avril 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 21 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 15 avril au 17 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 avril au 17 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché 
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-15FR000012548639 949134,529351XPAR
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-15FR000012548619 310134,558612CEUX
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-15FR00001254868 539134,437504AQEU
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-15FR00001254867 202134,522355TQEX
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-16FR000012548639 657135,483834XPAR
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-16FR000012548624 375135,509473CEUX
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-16FR000012548612 631135,482919AQEU
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-16FR00001254864 337135,487122TQEX
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-17FR000012548644 936135,404235XPAR
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-17FR000012548622 156135,826210CEUX
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-17FR00001254869 811136,320314AQEU
VINCI213800WFQ334R8UXUG832026-04-17FR00001254865 097135,858505TQEX
       
   TOTAL238 000135,2439 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 15-04-26 au 17-04-26 vF
GlobeNewswire

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