Nanterre, le 21 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 15 avril au 17 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 avril au 17 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-15 FR0000125486 39 949 134,529351 XPAR VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-15 FR0000125486 19 310 134,558612 CEUX VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-15 FR0000125486 8 539 134,437504 AQEU VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-15 FR0000125486 7 202 134,522355 TQEX VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-16 FR0000125486 39 657 135,483834 XPAR VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-16 FR0000125486 24 375 135,509473 CEUX VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-16 FR0000125486 12 631 135,482919 AQEU VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-16 FR0000125486 4 337 135,487122 TQEX VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-17 FR0000125486 44 936 135,404235 XPAR VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-17 FR0000125486 22 156 135,826210 CEUX VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-17 FR0000125486 9 811 136,320314 AQEU VINCI 213800WFQ334R8UXUG83 2026-04-17 FR0000125486 5 097 135,858505 TQEX TOTAL 238 000 135,2439

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe