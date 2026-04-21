Un protocole d’accord de 15 milliards d’euros signé en Inde inclut deux projets ambitieux utilisant les technologies de Haffner Energy

Vitry-le-François, France — 21 avril 2026, 18h00 (CET)

Haffner Energy se réjouit de la signature d’un protocole d’accord historique (MoU) le 16 avril 2026 entre le gouvernement du Maharashtra (Inde), JW Global Group et The Seed Consortium Partners. Cet accord représente environ 15 milliards d’euros (1 65 000 crores de roupies) d’investissements répartis sur quatre projets d’infrastructures et de technologies propres à grande échelle, dont deux reposent sur les technologies de Haffner Energy.

The Seed Consortium Partners réunit des acteurs technologiques et des investisseurs. Haffner Energy y figure en qualité de partenaire technologique pour l’hydrogène vert. JW Global est un conglomérat mondial basé en Inde, présent dans des secteurs clés diversifiés, qui promeut une croissance durable à travers l'innovation, l'excellence opérationnelle et des partenariats à long terme.

Les quatre projets seront développés sur 275 hectares répartis de part et d’autre de la rivière Bhima, à proximité du Réservoir du Barrage d’Ujani dans l’état du Maharashtra.

Le protocole d’accord comprend notamment deux projets phares qui soulignent la pertinence stratégique des solutions propriétaires de Haffner Energy dans les grands programmes de décarbonation industrielle :

Un campus centré sur l'intelligence artificielle et un centre de données de 1,4 GW, représentant environ 10,4 milliards d’euros d’investissement, destiné à devenir un pilier de l’économie de l’IA en Inde et à créer de nombreuses opportunités d’emploi. Les solutions de Haffner Energy sont appelées à contribuer à la résilience de l’approvisionnement énergétique du centre de données grâce à la production d’hydrogène renouvelable et d’énergie à partir de ressources locales de résidus de biomasse. Une unité de production d’hydrogène vert, d'un montant d’environ 280 millions d’euros, produira 6 900 tonnes d’hydrogène vert par an grâce à la technologie propriétaire de gazéification de biomasse SYNOCA® de Haffner Energy, soutenant la transition du Maharashtra vers les carburants propres.

« La croissance industrielle de l’Inde nécessite des solutions énergétiques évolutives, souveraines et durables », a déclaré Jaydeep Wankhede, fondateur et président de JW Global. « Les technologies basées sur la biomasse de Haffner Energy apportent un avantage stratégique unique en convertissant les résidus locaux en hydrogène propre et en énergie renouvelable. Cette capacité est particulièrement pertinente pour l’Inde, où les ressources agricoles peuvent être converties en compétitivité industrielle durable tout en accélérant la décarbonation. »

« L’Inde représente un environnement de déploiement particulièrement favorable pour notre technologie : biomasse agricole abondante, demande énergétique en forte croissance et soutien actif du gouvernement à la décarbonation industrielle », a souligné Philippe Haffner, Président et directeur général de Haffner Energy. « Notre sélection pour ces deux projets, dont un développement d'infrastructure pour l’IA parmi les plus ambitieux d'Inde, témoigne de la maturité et de la polyvalence de notre plateforme technologique. »

Cet accord renforce la stratégie de l’entreprise visant à déployer des solutions énergétiques résilientes et bas carbone dans des marchés à forte croissance à travers le monde.

Le Maharashtra entre dans une nouvelle ère d’industrialisation soutenue par des réformes destinées à accélérer la mise en œuvre des projets et à attirer des investissements du monde entier dans des secteurs industriels durables, avancés et de haute technologie, a déclaré le Premier Ministre du Maharashtra, Devendra Fadnavis, aux médias locaux lors de la cérémonie de signature.

« Le protocole d’accord vise à faciliter des investissements dans des délais maîtrisés », a-t-il ajouté. JW Global a confirmé que toutes les études nécessaires débuteront prochainement.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar).

Relations presse

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