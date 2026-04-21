Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (13 au 17 avril 2026)

Le 21 avril 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 13 au 17 avril 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Apr-26
|FR0000073298
|15 500
|36,1261
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Apr-26
|FR0000073298
|10 777
|36,0545
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Apr-26
|FR0000073298
|959
|36,0840
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Apr-26
|FR0000073298
|1 492
|36,0964
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|14-Apr-26
|FR0000073298
|16 639
|37,4222
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|14-Apr-26
|FR0000073298
|8 785
|37,5922
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|14-Apr-26
|FR0000073298
|858
|37,3953
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|14-Apr-26
|FR0000073298
|1 388
|37,5236
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-Apr-26
|FR0000073298
|16 968
|38,3378
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-Apr-26
|FR0000073298
|7 672
|38,2596
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-Apr-26
|FR0000073298
|998
|38,3083
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-Apr-26
|FR0000073298
|1 406
|38,2892
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Apr-26
|FR0000073298
|15 000
|39,5586
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Apr-26
|FR0000073298
|9 000
|39,5253
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Apr-26
|FR0000073298
|1 000
|39,5907
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Apr-26
|FR0000073298
|1 500
|39,6077
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Apr-26
|FR0000073298
|14 562
|34,0763
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Apr-26
|FR0000073298
|13 000
|34,0771
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Apr-26
|FR0000073298
|1 000
|34,0410
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Apr-26
|FR0000073298
|1 500
|34,0097
|AQE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
