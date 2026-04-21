Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (13 au 17 avril 2026)

Le 21 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 13 au 17 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Apr-26FR000007329815 50036,1261XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Apr-26FR000007329810 77736,0545DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Apr-26FR000007329895936,0840TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Apr-26FR00000732981 49236,0964AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8714-Apr-26FR000007329816 63937,4222XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8714-Apr-26FR00000732988 78537,5922DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8714-Apr-26FR000007329885837,3953TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8714-Apr-26FR00000732981 38837,5236AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-Apr-26FR000007329816 96838,3378XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-Apr-26FR00000732987 67238,2596DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-Apr-26FR000007329899838,3083TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-Apr-26FR00000732981 40638,2892AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Apr-26FR000007329815 00039,5586XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Apr-26FR00000732989 00039,5253DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Apr-26FR00000732981 00039,5907TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Apr-26FR00000732981 50039,6077AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Apr-26FR000007329814 56234,0763XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Apr-26FR000007329813 00034,0771DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Apr-26FR00000732981 00034,0410TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Apr-26FR00000732981 50034,0097AQE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

