Zoomex startet ZoomexStocks: Handel mit globalen Aktien in USDT + zeitlich begrenzte Gebühren-Rückerstattungsaktion

VICTORIA, Seychelles, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Krypto-Handelsplattform Zoomex hat heute offiziell die Einführung von ZoomexStocks angekündigt, die es Nutzern ermöglicht, globale Aktien-Assets direkt mit USDT zu handeln – ohne die Notwendigkeit eines traditionellen Brokerage-Kontos.

Zum Start sind 12 große US-Aktien-bezogene Assets verfügbar, die führende Tech-Aktien, Kernindizes und Krypto-bezogene Aktien abdecken, darunter Apple, Tesla und NVIDIA. Nutzer können bereits mit nur 5 USDT mit dem Handel beginnen.

Zur Feier des Launches führt Zoomex eine zeitlich begrenzte Handelsgebühren-Rückerstattungsaktion ein, die bis zu 100 USDT an Rückerstattungen bietet, um die Einstiegshürde weiter zu senken.

Breaking Traditional Barriers: Ein für Krypto-Nutzer entwickeltes Aktienhandelserlebnis

ZoomexStocks führt eine neue Möglichkeit ein, Zugang zu Aktienmärkten zu erhalten – unterschiedlich von traditionellen Brokerage-Systemen – und ermöglicht es Nutzern, sowohl Krypto- als auch Aktien-Exposure innerhalb eines einzigen Kontos zu verwalten:

Kein Brokerage-Konto erforderlich — direkt mit einem bestehenden Zoomex-Konto handeln

Keine Fiat-Einzahlungen erforderlich — unterstützt USDT / USDC-Handel

Vereinfachter Workflow — kein Plattformwechsel oder grenzüberschreitende Überweisungen

Dieses Produkt ist speziell für Krypto-native Nutzer entwickelt und ermöglicht einen reibungslosen Zugang zu globalen Märkten.

Drei Kern-Asset-Kategorien

Die erste Einführung umfasst drei Kategorien zur Unterstützung verschiedener Handelsstrategien:

Tech-Aktien

Apple (AAPLx), Tesla (TSLAx), Alphabet (GOOGLx), NVIDIA (NVDAx), Meta (METAx), Amazon (AMZNx)

Index-Assets

Nasdaq (QQQx), S&P 500 (SPYx)

Krypto-bezogene Aktien

MicroStrategy (MSTRx), Robinhood (HOODx), Circle (CRCLx), Coinbase (COINx)

Mit einem einheitlichen Konto können Nutzer nahtlos Cross-Asset-Allokation und Strategieausführung innerhalb einer einzigen Plattform verwalten.

Transparente Preisgestaltung & Liquiditätsdesign

ZoomexStocks verwendet einen Preis-Spiegelungsmechanismus basierend auf Echtzeit-Marktdaten, unter Bezugnahme auf große Börsen wie Nasdaq und NYSE:

Echtzeit-Preissynchronisation zur Minimierung von Abweichungen

Gewinn und Verlust basierend auf Preisbewegungen berechnet

Kaufen und Verkaufen jederzeit für erhöhte Liquidität

Hinweis: ZoomexStocks bietet eine Exposition gegenüber der Preisentwicklung der zugrunde liegenden Assets und stellt keinen direkten Besitz von Aktien dar.

24/7 Handel: Über traditionelle Marktzeiten hinaus

Im Gegensatz zu traditionellen Aktienmärkten unterstützt ZoomexStocks 24/7-Handel, wodurch Nutzer:

Positionen vor dem Wochenende eröffnen können

Sofort auf makroökonomische oder Branchen-News reagieren können

Dynamisch zwischen Krypto- und Aktien-Assets hedgen können

Dieses Modell bietet größere Flexibilität und entspricht der Always-on-Natur der Kryptomärkte.

Zeitlich begrenzte Handelsgebühren-Rückerstattungsaktion

Um Nutzer zur Erkundung des neuen Produkts zu ermutigen, startet Zoomex eine Promotionskampagne:

100% Rückerstattung auf Handelsgebühren für Stock-Token während der Kampagne

Maximal 100 USDT Rückerstattung pro Nutzer

Gesamtpreis-Pool: 50.000 USDT

Belohnungen werden innerhalb von 7 Werktagen nach Ende der Kampagne verteilt

Nutzer müssen sich registrieren, um sich zu qualifizieren.

Jetzt teilnehmen:

https://www.zoomex.com/en/alpha

Ein Zoomex-Produktleiter kommentierte:

„ZoomexStocks geht nicht darum, traditionelle Broker zu replizieren – es geht darum, Krypto-Nutzern eine intuitivere Möglichkeit zu bieten, auf globale Assets zuzugreifen.“

„Durch das Senken von Barrieren und die Vereinfachung des Prozesses wollen wir es Nutzern ermöglichen, Multi-Asset-Portfolios innerhalb einer einzigen Plattform zu verwalten.“

Für weitere Informationen über Zoomex US-Aktien-bezogene Assets besuchen Sie bitte

Über ZOOMEX

Gegründet im Jahr 2021 ist Zoomex eine globale Kryptowährungs-Handelsplattform mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen und bietet über 700 Handelspaare. Geleitet von den Kernwerten „Simple × User-Friendly × Fast“ verpflichtet sich Zoomex außerdem den Prinzipien von Fairness, Integrität und Transparenz und liefert ein leistungsstarkes, niedrigschwelliges und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einer Hochleistungs-Matching-Engine und transparenten Asset- und Order-Displays stellt Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse sicher. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrie und ermöglicht es Nutzern, ihren Asset-Status und jedes Handelsergebnis klar zu verstehen. Während Geschwindigkeit und Effizienz priorisiert werden, optimiert die Plattform weiterhin die Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit robustem Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams bringt Zoomex denselben Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke in den Handel. Zusätzlich hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafter-Partnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez etabliert. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit stärken das Engagement von Zoomex für fairen Handel und langfristiges Nutzervertrauen.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance besitzt Zoomex regulatorische Lizenzen einschließlich Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC und hat erfolgreich Sicherheitsprüfungen durch das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Hacken bestanden. Operierend innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Identitätsverifizierungsoptionen sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex eine Handelsumgebung auf, die einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher für Nutzer weltweit ist.

Für mehr Informationen: ZOOMEX Website | X | Telegram | Discord

Contact: catherine.shi@zoomex.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f4021bd-dd52-48b5-ae14-0109d43ed43b