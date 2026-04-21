Anaqua établit une nouvelle norme en matière de protection moderne des marques grâce à des solutions optimisées par l’IA

BOSTON, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader des technologies et services de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), annonce ce jour l’intégration de nouvelles fonctionnalités spécifiques à la protection des marques à grande échelle et alimentées par l’intelligence artificielle au sein de sa gamme de solutions. Cette avancée vient établir une nouvelle norme en la matière. Déjà adoptée par de grandes marques internationales et des cabinets d’avocats de premier ordre, cette solution permet aujourd’hui de regrouper les données de marque, les outils de surveillance et la mise en œuvre des droits au sein d’un environnement unique et homogène.

La solution dédiée à la protection des marques développée par Anaqua étend désormais le périmètre de surveillance aux places de marché, sites Internet, noms de domaine, réseaux sociaux et bureaux d’enregistrement des marques et brevets. Elle s’appuie également sur un filtrage de pertinence optimisé par l’IA et des flux de travail de mise en œuvre des droits raccordés directement aux portefeuilles de droits pour permettre aux entreprises de réagir plus rapidement et avec une plus grande certitude dans la protection de leurs marques et marques commerciales en ligne.

Pour Toni Nijm, directeur produits chez Anaqua, « La protection des marques est devenue un enjeu majeur, assorti d’un niveau de risque élevé pour les entreprises d’aujourd’hui. Intégrer ces nouvelles fonctionnalités à toute notre gamme de solutions maison illustre bien notre volonté d’accompagner nos clients dans une transition sereine, les faisant passer de la simple notion de détention de marques à celle de protection effective à grande échelle, en se reposant sur une technologie d’IA étroitement liée à leurs données de propriété intellectuelle. »

De grandes entreprises internationales et des cabinets d’avocats de premier ordre exerçant leurs activités à grande échelle à raison de portefeuilles de marques complexes et multi-juridictionnels font déjà confiance à la solution de protection signée Anaqua, qui leur permet de traiter des millions de détections chaque année. Cette intégration commune à toute la gamme d’Anaqua s’appuie sur des fondations solides et apporte une intelligence alimentée par l’IA, ainsi qu’une intégration plus poussée au sein de la plateforme, jusqu’aux flux de travail que les entreprises utilisent quotidiennement. En combinant automatisation, filtrage intelligent et analyse humaine, la solution permet aux utilisateurs d’atteindre régulièrement des taux de retrait supérieurs à 95 %.

Par ailleurs, la dernière version du produit introduit de nouvelles améliorations destinées à réduire la complexité, gagner en précision et accélérer les actions. Il s’agit notamment des critères suivants :

Une surveillance des marques plus intelligente

La fonctionnalité de surveillance suit désormais un indice de similarité basé sur l’IA visant à prioriser les conflits les plus pertinents en limitant les résultats superflus. Il est possible d’activer une demande de surveillance directement à partir des fiches marques, ce qui élimine la duplication de saisie et accélère la mise sous protection.

La fonctionnalité de surveillance suit désormais un indice de similarité basé sur l’IA visant à prioriser les conflits les plus pertinents en limitant les résultats superflus. Il est possible d’activer une demande de surveillance directement à partir des fiches marques, ce qui élimine la duplication de saisie et accélère la mise sous protection. Une surveillance des places de marché plus aiguë

Les marques peuvent aligner la surveillance sur des marques commerciales bien précises pour les résultats qui révèlent les risques produits réels en neutralisant les articles sans lien. Les données des marques sont automatiquement intégrées dans les flux de travail de mise en œuvre des droits pour apporter des alertes à la fois plus rapides et plus fines.

Les marques peuvent aligner la surveillance sur des marques commerciales bien précises pour les résultats qui révèlent les risques produits réels en neutralisant les articles sans lien. Les données des marques sont automatiquement intégrées dans les flux de travail de mise en œuvre des droits pour apporter des alertes à la fois plus rapides et plus fines. Une surveillance propre aux sites Internet et moteurs de recherche

De nouvelles fonctionnalités permettent d’identifier des sites suspects comme des boutiques de contrefaçon, pages de phishing ou autres escroqueries dès leur apparition dans les résultats de recherche et en ligne, et bien souvent avant même toute interaction des consommateurs.

De nouvelles fonctionnalités permettent d’identifier des sites suspects comme des boutiques de contrefaçon, pages de phishing ou autres escroqueries dès leur apparition dans les résultats de recherche et en ligne, et bien souvent avant même toute interaction des consommateurs. Une surveillance renforcée des noms de domaine

Le nouveau protocole de suivi des nouveaux noms de domaine permet de détecter les signes de cybersquattage, d’usurpation d’identité et de hameçonnage en amont.

À l’inverse des outils de surveillance autonomes, la solution signée Anaqua est pleinement intégrée à la gestion des portefeuilles de marques et aux flux de travail de mise en œuvre des droits pour centraliser la surveillance, les données de droits et les actions au sein d’une seule plateforme.

Cette intégration poussée permet aux entreprises qui se reposent déjà sur les solutions Anaqua de renforcer leur niveau de protection sans rupture sur leurs opérations de PI, réduire les effets de fragmentation et passer plus rapidement du constat de détection à l’action, notamment grâce à :

la génération automatisée de plaintes à partir de données de droits vérifiées ;

des flux de travail de mise en œuvre des droits à la fois cohérents et auditables ;

des tableaux de bord et des productions de rapports en temps réel sur l’ensemble des canaux ; et

une fluidité de collaboration entre les équipes de juristes, analystes et conseillers.

À l’heure où les atteintes aux droits en ligne prennent de la vitesse, se développent et s’automatisent chaque jour davantage, Anaqua repense la protection des marques pour en faire une arme proactive optimisée par les données et l’intelligence artificielle, et permettant de dépasser le seul environnement juridique pour également profiter aux équipes dédiées au marketing, à l’e-commerce et à la gestion des risques de marque.

« Les marques ne sont plus seulement en quête d’alertes, mais de résultats concrets », souligne Timmi Rysgaard, responsable produit - protection des marques chez Anaqua. « Ces avancées privilégient la clarté, la rapidité et la confiance. Savoir que les bons canaux sont surveillés permet d’identifier les risques réels et d’engager des mesures sans attendre. »

Anaqua accompagne des acteurs de nombreux secteurs, comme les biens de consommation, la mode, la technologie, les médias, la distribution, les sciences de la vie ou le sport, mais aussi des cabinets d’avocats spécialisés dans la fourniture de services de surveillance des marques et de protection.

Pour en savoir plus, participez au webinaire « AI in Brand Protection: Moving Faster Without Losing Control », le 28 avril prochain à 10 heures, heure de New York ou 15 heures, heure de Londres.

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À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier ordre de solutions technologiques et de services intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI), destinés aux entreprises et aux cabinets d’avocats. Ses plateformes logicielles de gestion de la propriété intellectuelle AQX®, PATTSY WAVE®, et RightHub® proposent des flux de travail conformes aux meilleures pratiques et enrichis par l’analyse de mégadonnées et des services technologiques en vue d’apporter un environnement de travail intelligent conçu pour éclairer les stratégies de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions et rationaliser les opérations qui y sont liées en fonction des besoins de chaque département. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 principaux déposants de brevets américains et des grandes marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats à travers le monde utilisent les solutions d’Anaqua. Plus de deux millions de professionnels de la propriété intellectuelle, d’avocats, d’assistants juridiques, d’administrateurs et d’innovateurs se reposent sur la plateforme pour répondre à la gestion de leurs besoins en la matière. La société est domiciliée à Boston, et exploite un réseau de bureaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com ou la page LinkedIn d’Anaqua.

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Anaqua

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