Axomove lève 4 M€ pour accélérer la commercialisation de son dispositif médical numérique de prévention et de rééducation

Ce tour d’investissement de série A est co-dirigé par le Fonds Prévention Numérique, géré par Bpifrance, et Go Capital, aux côtés de Inco Ventures et de Faraday Venture Partners.

Axomove est le seul dispositif médical numérique de rééducation remboursé par l’Assurance Maladie.

Lille, 22 avril 2026. Axomove, acteur pionnier de la santé digitale dédié à la prévention et à la rééducation annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros. Cette opération vise à accélérer le déploiement commercial de sa solution et à accompagner son passage à l’échelle. Ce tour de série A est co-dirigé par le Fonds Prévention Numérique, lancé en février 2026 et géré par Bpifrance, et Go Capital, aux côtés de Inco Ventures et de Faraday Venture Partners, investisseur historique de l’entreprise.

Les fonds seront déployés selon 3 axes :

Renforcer le développement commercial de l’offre auprès des entreprises, des assureurs et des établissements de santé.

Étendre le remboursement à l’ensemble des maladies musculosquelettiques ainsi qu’aux maladies métaboliques, notamment l’obésité.

Enrichir la plateforme technologique pour améliorer l’expérience utilisateurs grâce à des fonctionnalités avancées comme la captation de mouvement et la gamification.





Depuis son lancement en 2019, Axomove affiche une croissance soutenue. L’entreprise compte aujourd’hui 150 clients BtoB sur trois marchés - centres hospitaliers, entreprises, assurances - parmi lesquels Air France, Thalès, Allianz, Alliance Klesia-Generali, CHU de Lille et Ramsay Santé, totalise 75 000 utilisateurs et bénéficie d’un remboursement par l’Assurance Maladie pour les patients souffrant de lombalgie1. Elle emploie 30 personnes et prévoit de doubler ses effectifs d’ici trois ans.

« La confiance d’investisseurs institutionnels de premier plan témoigne de la pertinence de notre stratégie et conforte notre ambition de devenir un standard de soin en matière de prévention et de rééducation » déclare Boris Lévêque, Cofondateur et Directeur général d’Axomove.

« Axomove est le premier investissement du Fonds Prévention Numérique géré par Bpifrance. Il illustre pleinement notre stratégie : soutenir le déploiement de solutions innovantes qui contribuent concrètement à la prévention en conditions réelles et dont l’impact médico-économique renforce l’efficience du système de santé en réduisant les dépenses évitables » déclare Jean-Briac Lesné, Directeur d’investissement Senior du Pôle Patient Autonome & Prévention Numérique chez Bpifrance.

« Nous avons été convaincus par le positionnement d’Axomove sur un enjeu clé de santé publique et par la solidité de son modèle. Sa capacité à combiner impact clinique et efficacité économique en fait un acteur à fort potentiel. Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe dans cette nouvelle phase de croissance », poursuit Anne Toupé, Investment Director chez Go Capital.

Les troubles musculosquelettiques concernent aujourd’hui un adulte sur deux en France2. Après un épisode hospitalier, Axomove propose une prise en charge personnalisée associant digital et accompagnement par des professionnels de santé. Son adoption repose sur des bénéfices cliniques mesurables pour les patients - capacités fonctionnelles doublées et observance thérapeutique multipliée par cinq – et sur des gains économiques et sociaux significatifs : absentéisme réduit de moitié et dépenses de santé divisées par trois. Autant d’indicateurs qui confirment la valeur ajoutée d’Axomove pour les patients, les employeurs et les acteurs du système de santé.

A propos d’AXOMOVE

AXOMOVE est une entreprise de santé digitale spécialisée dans la prévention et la rééducation. Son approche repense le parcours patient grâce à des programmes personnalisés alliant numérique et accompagnement humain. Sa solution, remboursée pour la lombalgie, améliore les résultats cliniques, renforce l’autonomie des patients et facilite leur retour à l’emploi. Basée à Lille, Axomove déploie sa plateforme auprès des centres hospitaliers, des entreprises et des assureurs. Avec plus de 150 clients BtoB et 75 000 utilisateurs, elle contribue à fluidifier et à réduire les coûts pour le système de santé. Pour plus d’information : www.axomove.com

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr - Suivez-nous sur LinkedIn et sur X : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos du Pôle Patient Autonome & Prévention Numérique

Le Pôle Patient Autonome & Prévention Numérique de Bpifrance regroupe deux fonds complémentaires doté de 100 M€ chacun et opérés par une même équipe, le Fonds Patient Autonome et le Fonds Prévention Numérique. Lancé le 10 février 2026, le Fonds Prévention Numérique est le premier fonds à impact social consacré à la prévention en santé. Doté de 100 M€ (premier closing à 80 M€) et co-souscrit par la Banque des Territoires, CNP Assurances, Harmonie Mutuelle et le Groupe Vivalto Santé, il investira dans une quinzaine de start-ups innovantes en prévention primaire, secondaire et tertiaire afin de structurer des modèles économiques viables, démontrer l’efficacité des solutions et mesurer leur impact sur la réduction des coûts de santé. Lancé en 2018, le Fonds Patient Autonome est quant à lui le premier fonds en France dédié exclusivement à l'investissement dans des start-ups de santé numérique, qui améliore la prise en charge médicale tout en renforçant la performance du système de soins.

A propos de Go Capital

GO CAPITAL, société de gestion agréée par l’AMF, est un acteur majeur de l’investissement à impact. Depuis juillet 2025, elle fait partie du Groupe MAGELLIM, gérant multi-asset qui représente près de 5 milliards d’euros d’encours. Avec près de 400 millions d’euros sous gestion à travers différents fonds, GO CAPITAL finance les leaders technologiques du territoire engagés dans les secteurs de l’économie maritime, du digital, de la santé et de la transition environnementale. Pour plus d'informations : www.gocapital.fr

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Anne Rein

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1 Dispositif PECAN obtenu en 2024

2 Baromètre de Santé publique France 2021



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