BUREAU VERITAS - Croissance organique du chiffre d’affaires soutenue au T1 2026 ; Un contexte macroéconomique en évolution continue et un portefeuille d’activités en transition ; Mise à jour des perspectives 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 22 avril 2026

Croissance organique du chiffre d’affaires soutenue au T1 2026 ;

Un contexte macroéconomique en évolution continue et un portefeuille d’activités en transition ;

Mise à jour des perspectives 2026

Chiffres clés1 du premier trimestre 2026

Chiffre d'affaires (CA) de 1 547,0 millions d’euros, en hausse de 4,5 % sur une base organique et en baisse de 0,8 % par rapport à l’exercice précédent,

Forte croissance organique pour les activités Marine & Offshore + 11,2 % et Bâtiment & Infrastructures + 7,3 % ; croissance modérée de + 4,3 % pour l’activité Biens de consommation, de + 2,3 % pour l’activité Certification, de + 2,1 % pour l’activité Agroalimentaire & Matières Premières et de + 0,7 % pour l’activité Industrie,

+ 11,2 % et Bâtiment & Infrastructures + 7,3 % ; croissance modérée de + 4,3 % pour l’activité Biens de consommation, de + 2,3 % pour l’activité Certification, de + 2,1 % pour l’activité Agroalimentaire & Matières Premières et de + 0,7 % pour l’activité Industrie, Effet périmètre stable de - 0,1 % attribuable aux acquisitions bolt-on (contribuant à + 1,8 %), nettes des cessions réalisées (- 1,9 %),

(contribuant à + 1,8 %), nettes des cessions réalisées (- 1,9 %), Effet de change négatif de 5,2 %, résultant de l’appréciation de l'euro face à la plupart des devises.

Faits marquants du premier trimestre 2026

Maintien d’une croissance soutenue dans la plupart des régions, dans un environnement marqué par des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient ; la croissance de l’activité Industrie a été pénalisée par les retards des services Opex surtout au Moyen-Orient,

surtout au Moyen-Orient, Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie LEAP | 28 du Groupe, avec un recentrage du portefeuille vers des activités à forte croissance et à marge élevée. Quatre acquisitions ont été signées ou finalisées depuis le début de l’année, générant environ 136 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé, l’acquisition de LotusWorks renforçant considérablement le positionnement du Groupe dans le domaine des actifs critiques (« Mission Critical »),

»), Maintien de la notation A3 attribuée par Moody’s,

Annonce d’un programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros à la fin du mois de février 2026, conformément à l’engagement de continuer à améliorer le rendement pour les actionnaires.

Mise à jour des perspectives 2026

2026 est marquée, d’une part, par un contexte géopolitique complexe et un environnement macroéconomique incertain, et d’autre part, par le lancement d’une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment « Services aux Gouvernements », dans le contexte de la décision d’arrêter certains contrats dans la région Moyen‑Orient & Afrique.

Le Groupe met par conséquent à jour ses perspectives pour l’exercice 2026 :

une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires (contre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires précédemment)

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant (inchangée),

des flux de trésorerie à un niveau élevé (inchangée).

Le Groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables et d’une dynamique soutenue d’exécution des programmes stratégiques de portefeuille et de performance.

Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Bureau Veritas a réalisé une croissance organique de 4,5 % au premier trimestre 2026, dans un environnement macroéconomique en évolution et dans un contexte toujours changeant au Moyen-Orient. Je remercie nos équipes au Moyen-Orient pour leur résilience et leur engagement, ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs à travers le monde pour leur travail remarquable.

Nous sommes engagés dans notre mission de confiance au service de nos clients et opérons en partenariat avec les différentes parties prenantes, dans un esprit de transparence et de responsabilité.

L’exécution de la stratégie de portefeuille LEAP | 28 progresse bien, avec l’acquisition récente de LotusWorks. Cette entreprise spécialiste de son secteur, combinée avec nos propres activités, crée une plateforme unique d’environ 300 millions d’euros de chiffre d’affaires de services aux actifs critiques (« Mission Critical ») tels que les centres de données et les usines de fabrication de semiconducteurs.

Nous mettons à jour nos perspectives de croissance pour l’exercice 2026 pour tenir compte de l’environnement macroéconomique et de l’arrêt de certains contrats au sein du sous-segment « Services aux Gouvernements ». Au-delà, le Groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables et d’une dynamique soutenue dans l’exécution des programmes stratégiques. »

CHIFFRES CLÉS DU T1 2026

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T1 2026 T1 2025(a) VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 143,9 136,2 + 5,7 % + 11,2 % + 0,0 % (5,5) % Agroalimentaire & Matières Premières 278,3 297,1 (6,4) % + 2,1 % (4,7) % (3,8) % Industrie 323,2 335,8 (3,7) % + 0,7 % + 2,3 % (6,7) % Bâtiment & Infrastructures 496,2 476,2 + 4,2 % + 7,3 % + 0,9 % (4,0) % Certification 133,9 134,1 (0,1) % + 2,3 % + 0,7 % (3,1) % Biens de consommation 171,5 179,3 (4,3) % + 4,3 % (0,8) % (7,8) % Chiffre d’affaires du 1er trimestre 1 547,0 1 558,7 (0,8) % + 4,5 % (0,1) % (5,2) %

(a) Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 par division a été retraité en raison d'un reclassement impactant principalement les activités Agroalimentaire & Matières Premières et Bâtiment & Infrastructures (pour un montant d'environ 0,3 million d'euros)

Une croissance organique soutenue du chiffre d’affaires au premier trimestre

Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2026 s'est élevé à 1 547,0 millions d'euros, soit une baisse de 0,8 % par rapport au premier trimestre 2025. Le Groupe a délivré une croissance organique de 4,5 %.

Par secteur d'activité et sur une base organique, la croissance a été tirée par les activités Marine & Offshore, en hausse de 11,2 %, et Bâtiment & Infrastructures, en hausse de 7,3 %. L’activité Biens de consommation a progressé de 4,3 %, tandis qu'une croissance modérée a été réalisée par les activités de Certification, en hausse de 2,3 %, l'activité Agroalimentaire & Matières premières, en hausse de 2,1 %, et l'activité Industrie, en hausse de 0,7 % par rapport au premier trimestre 2025.

Par zone géographique, les Amériques (24 % du chiffre d'affaires, en hausse de 1,7 % sur une base organique) ont été tirées par une croissance organique de 6,8 % en Amérique du Nord et en Amérique centrale, notamment aux États-Unis. L'Europe (38 % du chiffre d'affaires) a réalisé une croissance organique de 3,4 %, soutenue par une dynamique solide dans les activités Bâtiment & Infrastructures et Industrie dans la région. L'Asie-Pacifique (27 % du chiffre d'affaires) a affiché une forte croissance organique de 7,9 %, bénéficiant d'une activité soutenue en Asie de l'Est, notamment en Chine, et en Australie. Enfin, l’Afrique et le Moyen-Orient (11 % du chiffre d’affaires) ont affiché une croissance organique résiliente de 5,5 %, soutenue par l’exécution du carnet de commandes de projets liés à l’énergie et par la poursuite d’une forte activité de la division Bâtiment & Infrastructures dans la région, malgré les premiers effets du conflit à la fin du trimestre.

L'effet périmètre a été globalement neutre (- 0,1 %), reflétant les acquisitions bolt-on (contribuant à + 1,8 %) réalisées au cours des derniers trimestres, neutralisées par l'impact de cessions réalisées au cours des douze derniers mois (contribuant à - 1,9 %).

Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 5,2 %, en raison de la force de l'euro par rapport à la plupart des devises et de bases de comparaisons défavorables.

Une situation financière solide

A la fin du mois de mars 2026, la dette financière nette ajustée du Groupe était sensiblement inchangée par rapport à celle du 31 décembre 2025. Le Groupe dispose de 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées. Bureau Veritas présente une structure financière solide, avec la majorité de ses échéances de dette en 2027 et au-delà (à l'exception des 200 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2026) et à taux d'intérêt fixes.

Le 10 avril 2026, Moody’s a confirmé la note A3 attribuée à Bureau Veritas, soulignant sa position de leader sur le marché, son modèle économique diversifié et résilient, sa politique financière prudente et sa solide capacité à générer des flux de trésorerie.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)

ODD DES

NATIONS UNIES T1 2025 T1 2026 AMBITION

2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 2 N° 13 133 124 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 3 N° 3 0,24 0,24 0,23 Taux de féminisation des postes de direction

(du Comité exécutif à la Bande II) 4 N° 5 27,8 % 29,1 % 36,0 % Nombre d’heures de formation par employé 5 N° 8 40,3 40,4 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 99,5 % 99,4 % 99,0 %

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 2026

Poursuivant son engagement d'amélioration des rendements pour les actionnaires, le Groupe a annoncé le 25 février 2026 un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros, à réaliser dans les douze prochains mois. Ce programme est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026 pour toute exécution postérieure à cette date.

Conformément aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale, les actions rachetées seront destinées à tout usage autorisé par les actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle du 19 juin 2025, pour toute exécution du programme avant l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026.

Pour toute exécution du programme après l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026, les actions rachetées seront destinées aux fins autorisées par les actionnaires du Groupe à cette date.

MISE À JOUR SUR LE RECENTRAGE DU PORTEFEUILLE DANS LE CADRE DE LEAP | 28

Depuis le début de l’année 2026, le Groupe s’est engagé à réaliser ou a réalisé l’acquisition de quatre sociétés représentant un chiffre d’affaires annualisé cumulé d’environ 136 millions d’euros en 2025. Ces acquisitions — une dans le segment des actifs critiques (« Mission Critical ») et trois autres dans les secteurs du développement durable et du secteur public — soutiennent l’objectif stratégique de LEAP I 28 visant à renforcer les positions de leader existantes du Groupe et à faire progresser la stratégie de développement du portefeuille Bâtiment & Infrastructures (Capex et Opex).

Renforcer les positions de leader :

Actifs critiques (« Mission Critical ») : en avril 2026, Bureau Veritas a annoncé avoir signé un accord en vue de l’acquisition de LotusWorks . Basée en Irlande, cette entreprise est un acteur de premier plan spécialisé dans la mise en service, l’assurance et le contrôle qualité, la calibration, la maintenance et la gestion de projets de construction dédiés aux infrastructures critiques des fabricants de semi‑conducteurs et des opérateurs de centres de données. L’entreprise opère aux États‑Unis et en Europe et emploie 750 personnes, dont des experts hautement qualifiés. En 2025, LotusWorks a généré un chiffre d’affaires de 131 millions. Cette acquisition renforcera le profil de croissance organique de Bureau Veritas, sera relutive sur la marge opérationnelle ajustée du Groupe et aura un impact légèrement positif sur les résultats en 2026. Cette initiative stratégique positionnera de manière unique la ligne de produits Bâtiment & Infrastructures pour tirer parti des investissements stimulés par l’IA.



Sustainable Construction Services (SCS) et Verte (Royaume-Uni), en janvier et février 2026, deux prestataires de services de conseil en développement durable dans le secteur immobilier, spécialisés dans la certification des bâtiments écologiques, les évaluations de performance énergétique, la neutralité carbone et la modélisation énergétique. Combinées, ces deux sociétés emploient 42 personnes et ont généré un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 4 millions d'euros en 2025.



ADS COM (France), en janvier 2026, qui opère dans le secteur public et fournit des services d'examen et de vérification des dossiers de demande de permis de construire pour le compte des collectivités locales (délégation de service public). L'entreprise emploie 13 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros en 2025.



Pour plus d’informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici.

DÉCISIONS LIÉES A CERTAINES ACTIVITÉS

A la suite d’alertes internes, la Société a diligenté des vérifications ayant permis d’identifier des irrégularités dans la zone Moyen-Orient & Afrique, essentiellement au sein du sous-segment des « Services aux Gouvernements ».

La Directrice générale a proposé au Conseil d’administration plusieurs mesures qui lui semblent indispensables à court et moyen termes. Le Conseil d’administration lors de sa réunion du 21 avril 2026 a exprimé son soutien, et a approuvé l’ensemble de ces mesures :

La Société a décidé d’informer immédiatement les autorités françaises de cette situation, dans une démarche volontaire de transparence et de coopération. Dès qu’elle sera en mesure de le faire, la Société communiquera sur les conséquences financières de ces irrégularités et de cette démarche.

Par ailleurs, la Société va mettre fin aux contrats concernés et poursuit sa revue détaillée des activités du sous-segment « Services aux Gouvernements » (qui a représenté environ 185 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025) afin de finaliser les modalités de sortie de ce sous-segment. Il en a été tenu compte dans la mise à jour des perspectives de croissance 2026 du Groupe.

Le dispositif de conformité en vigueur au sein de Bureau Veritas sera renforcé afin de s’assurer que toutes ses activités respectent pleinement les standards du Groupe en matière d’éthique et de conformité. Des mesures disciplinaires ont d’ores et déjà été prises, et à la lumière des conclusions de l’enquête interne, la Société n’exclut pas de prendre d’autres mesures. Bureau Veritas s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que de telles pratiques ne puissent plus se reproduire.

MISE A JOUR DES PERSPECTIVES 2026

2026 est marquée, d’une part, par un contexte géopolitique complexe et un environnement macroéconomique incertain, et d’autre part, par le lancement d’une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment « Services aux Gouvernements », dans le contexte de la décision d’arrêter certains contrats dans la région Moyen‑Orient & Afrique.

Le Groupe met par conséquent à jour ses perspectives pour l’exercice 2026 :

une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires (contre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires précédemment)

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant (inchangée),

des flux de trésorerie à un niveau élevé (inchangée).

Le Groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables et d’une dynamique soutenue d’exécution des programmes stratégiques de portefeuille et de performance.

REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2026

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2026 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 143,9 136,2 + 5,7 % + 11,2 % - (5,5) %

L'activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance organique de 11,2 % au premier trimestre 2026, avec :

Une forte croissance organique à deux chiffres dans le segment Nouvelles Constructions (51 % du chiffre d'affaires de la division), portée par le renouvellement de la flotte mondiale en exploitation et par l'accélération des livraisons, grâce à l'expansion rapide des capacités dans plusieurs chantiers navals. Au 31 mars 2026, le Groupe a sécurisé 3,4 millions de tonneaux bruts de nouvelles commandes, portant le carnet de commandes à 33,6 millions de tonneaux bruts, soit une croissance de 24,4 % par rapport à l’année précédente.

(51 % du chiffre d'affaires de la division), portée par le renouvellement de la flotte mondiale en exploitation et par l'accélération des livraisons, grâce à l'expansion rapide des capacités dans plusieurs chantiers navals. Au 31 mars 2026, le Groupe a sécurisé 3,4 millions de tonneaux bruts de nouvelles commandes, portant le carnet de commandes à 33,6 millions de tonneaux bruts, soit une croissance de 24,4 % par rapport à l’année précédente. Une croissance organique faible à un chiffre dans l’activité Navires en service (39 % du chiffre d'affaires de la division), face à des bases de comparaisons élevées et en raison du calendrier des inspection annuelles. Au 31 mars 2026, la flotte classée par Bureau Veritas comptait 12 436 navires, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l’année précédente. Le niveau de tonneaux de jauge brute (TJB) a atteint 165,5 millions, en hausse de +6,9 % par rapport au 31 mars 2025, principalement grâce au gain de tonnage important réalisé avec une compagnie maritime coréenne.

(39 % du chiffre d'affaires de la division), face à des bases de comparaisons élevées et en raison du calendrier des inspection annuelles. Au 31 mars 2026, la flotte classée par Bureau Veritas comptait 12 436 navires, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l’année précédente. Le niveau de tonneaux de jauge brute (TJB) a atteint 165,5 millions, en hausse de +6,9 % par rapport au 31 mars 2025, principalement grâce au gain de tonnage important réalisé avec une compagnie maritime coréenne. Une croissance en repli pour les Services (10 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus), principalement en raison de la réduction progressive des services non stratégiques de conseil, évolution qui devrait avoir un impact positif sur l'activité au cours des prochains trimestres.

Bureau Veritas développe activement de nouvelles solutions afin d’accompagner ses clients à répondre aux exigences en matière de modernisation de la flotte mondiale. Début 2026, le Groupe a fait progresser la digitalisation de la flotte pour un armateur de Hong Kong en classant un navire équipé d’une technologie de navigation augmentée, intégrant des systèmes numériques embarqués couplé à un soutien à terre.

Faits marquants en matière d’objets verts

Au cours du premier trimestre 2026, Bureau Veritas a signé un accord de coopération avec un opérateur français de premier plan spécialisé dans les croisières afin de stimuler l’innovation dans les technologies bas carbone pour les futurs navires. La Société a également fourni des services complets de classification et a procédé à la vérification des performances en matière d’émissions de méthane pour des navires propulsés au GNL exploités par un opérateur de ferries de premier plan, contribuant ainsi à la conformité des reportings exigés par la réglementation européenne.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2026 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 278,3 297,1 (6,4) % + 2,1 % (4,7) % (3,8) %

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a réalisé une croissance organique de 2,1 % au premier trimestre 2026, avec des dynamiques contrastées selon les sous‑segments.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 32 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré un léger repli organique, principalement lié aux perturbations des exportations de brut et de produits raffinés causées par la situation au Moyen‑Orient, qui ont entraîné une baisse des volumes. Une partie de ces volumes a toutefois été redirigée via des routes alternatives, contribuant à atténuer l’impact au Moyen-Orient et à soutenir une croissance solide ainsi que des gains de parts de marché dans toutes les autres régions.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 39 % du chiffre d'affaires de la division) a continué à afficher une croissance organique élevée à un chiffre, principalement portée par des niveaux d’activité soutenus dans l’or et le cuivre, une augmentation des dépenses d’exploration et des volumes d’échantillons plus élevés, incluant la montée en puissance des services de laboratoires externalisés sur site liés à des projets miniers au Moyen‑Orient. Au cours du trimestre, le Groupe a remporté un contrat de services d’analyses pour soutenir des opérations critiques d’extraction d’or en Australie pour un grand groupe minier. Les activités de négoce ont enregistré une croissance organique solide, tirée par une dynamique soutenue en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.

Les activités Agricoles (12 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une baisse sur une base organique, affectées par la volatilité des flux commerciaux mondiaux, en particulier dans les Amériques et en Europe, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique sont restés résilients.

Les Services aux Gouvernements (17 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance organique faible à un chiffre.

Faits marquants en matière d’objets verts

Au premier trimestre 2026, le Groupe a remporté un contrat de services d’Oil Condition Monitoring (OCM) et d'analyses de fluides de systèmes de refroidissement pour un centre de données exploité par un hyperscaler américain.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2026 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 323,2 335,8 (3,7) % + 0,7 % + 2,3 % (6,7) %

Au premier trimestre 2026, l’activité Industrie a enregistré une croissance organique de 0,7 %, l'activité en ce début d'année ayant été pénalisée par le conflit au Moyen-Orient et par certains retards de projets.

Par segment de marché, l'activité Pétrole et gaz (35 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une croissance organique modérée à un chiffre.

Les activités Capex ont bénéficié de niveaux d'investissement élevés et soutenus en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, avec une dynamique particulièrement favorable dans les secteurs du gaz et du GNL. Le Groupe a remporté plusieurs contrats Capex , dont un contrat majeur de services d’inspection pour le compte de tiers pour accompagner la construction de plateformes pétrolières offshore au Moyen‑Orient. Bureau Veritas s’est également vu attribuer un contrat d’assistance technique pour un vaste projet pétrolier d’exploration et de production en Amérique latine.

ont bénéficié de niveaux d'investissement élevés et soutenus en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, avec une dynamique particulièrement favorable dans les secteurs du gaz et du GNL. Le Groupe a remporté plusieurs contrats , dont un contrat majeur de services d’inspection pour le compte de tiers pour accompagner la construction de plateformes pétrolières au Moyen‑Orient. Bureau Veritas s’est également vu attribuer un contrat d’assistance technique pour un vaste projet pétrolier d’exploration et de production en Amérique latine. Les activités Opex ont affiché un recul en raison d’un ralentissement de l’activité en Amérique latine et de perturbations affectant les opérations au Moyen-Orient.

Power & Utilities (16 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une contraction organique faible à un chiffre au premier trimestre. Les activités Capex ont affiché une performance particulièrement solide en Europe, en Asie‑Pacifique et au Moyen‑Orient. Cette performance s’explique par la hausse des besoins énergétiques mondiaux et par la poursuite des investissements dans les énergies renouvelables et les projets nucléaires. Le Groupe explore également activement des opportunités dans le stockage par batteries et la capture du carbone. Les activités Opex ont été en repli en raison du report d’inspections majeures au Moyen‑Orient causé par le conflit en cours, et, comme anticipé, de la sortie volontaire de contrats non rentables en Amérique latine. Le Groupe a par ailleurs remporté un contrat de supervision technique visant à garantir la conformité et la fiabilité des infrastructures de distribution électrique portugaises.

Par ailleurs, les services de Certification des Produits Industriels (18 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au premier trimestre 2026. Cette dynamique positive soutenue a été en grande partie portée par la forte résilience des activités relatives aux équipements sous pression et aux machines, bénéficiant d’une accélération de la relocalisation industrielle vers les pays développés dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La croissance organique de l’activité d'Essais Environnementaux (8 % du chiffre d'affaires de la division) est demeurée globalement stable, les opérations restant légèrement affectées par les incertitudes de marché en Amérique du Nord.

Les Autres activités (23 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une contraction organique faible à un chiffre.

Faits marquants en matière de services de transition et d’objets verts

Dans le segment Power & Utilities, Bureau Veritas a été retenu pour réaliser des missions d’inspections en tant que seconde partie en matière d'assurance qualité et de conformité réglementaire dans le cadre d’un important projet européen de fusion nucléaire.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2026 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 496,2 476,2 + 4,2 % + 7,3 % + 0,9 % (4,0) %

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a figuré parmi les activités les plus performantes du Groupe au premier trimestre 2026, avec une croissance organique de 7,3 %. Cette performance a été soutenue par un carnet de commandes solide et une demande soutenue dans les activités tirées par les investissements Capex, en particulier dans les actifs critiques (« Mission Critical »). La division a également bénéficié des efforts de diversification du portefeuille, les sociétés récemment acquises ayant affiché une performance robuste.

Par segment, les projets de Capex Bâtiment (38 % du chiffre d’affaires de la division) ont réalisé une croissance organique à deux chiffres, principalement portée par les services aux centres de données. Les États‑Unis ont été le principal moteur de cette croissance, soutenus par une forte demande dans les activités de mise en service (commissioning), d’assurance qualité/contrôle qualité (QA/QC) et de conformité réglementaire, alimentée par les investissements continus des grands hyperscalers, offrant une visibilité pluriannuelle. L’activité est également restée soutenue en Europe et en Asie, reflétant la poursuite du développement des infrastructures cloud et les besoins en intelligence artificielle. La dynamique commerciale a été forte, avec plusieurs succès stratégiques couvrant de multiples projets de centres de données aux États‑Unis et en Europe, incluant des prestations complètes de revue de conception, de QA/QC et de mise en service. Les services liés aux transactions immobilières ont par ailleurs poursuivi leur reprise, à mesure que l’activité commerciale se redressait progressivement. Enfin, la croissance des services liés à la sécurité a permis de surperformer le marché en France.

Les services Opex Bâtiment (43 % du chiffre d’affaires de la division) ont quant à eux enregistré une croissance organique faible à un chiffre, reflétant des dynamiques régionales contrastées. La France a enregistré une croissance régulière, soutenue par les volumes et par une demande toujours forte pour les services de mesure environnementale et d’efficacité énergétique. Aux États‑Unis, l’activité Opex s’est concentrée sur l’évaluation de l’état des actifs et sur des obligations du secteur public dans certains États, tandis que le Groupe a poursuivi le repositionnement de son portefeuille vers des services à plus forte valeur ajoutée, axés sur la durabilité.

L’activité Infrastructures (19 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, avec une dynamique soutenue en Europe, en Amérique du Nord et en Asie‑Pacifique. En Europe, la croissance a été tirée par des programmes d’infrastructures portés par les pouvoirs publics et a été renforcée par l’élargissement des capacités en contrôle technique et en gestion de projets à la suite des récentes acquisitions. L’Asie‑Pacifique a affiché une croissance solide dans la majorité des pays. Au Moyen‑Orient, l’activité liée aux infrastructures est restée très dynamique, soutenue par des projets de grande envergure, avec un impact à ce stade limité des tensions géopolitiques. En Amérique latine, la performance est demeurée contrastée : alors que la région continue de bénéficier d’un pipeline solide de projets d’infrastructures du secteur privé, le Brésil a continué à peser sur la croissance organique régionale.

À la suite de l’acquisition de LotusWorks en avril 2026, Bureau Veritas a significativement renforcé son positionnement dans le domaine des actifs critiques (« Mission Critical »), doublant ainsi sa présence sur ce segment à forte croissance et consolidant son offre de services intégrés dans les centres de données, les semi‑conducteurs et autres installations industrielles.

Faits marquants en matière de services de transition

Au premier trimestre 2026, le Groupe a déployé une nouvelle solution intégrée pour un client britannique de premier plan, combinant des services de certification environnementale et de contrôle des bâtiments, et s’appuyant sur son expertise en Building Information Modeling (BIM) et sur les acquisitions récentes.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2026 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 133,9 134,1 (0,1) % + 2,3 % + 0,7 % (3,1) %

Au premier trimestre 2026, l'activité Certification a enregistré une croissance organique de 2,3 % face à une base de comparaison défavorable et avec une amélioration à la fin du trimestre. Les performances ont été temporairement affectées par des effets de calendrier liés à certains programmes QHSE, ainsi que par des résiliations de contrats ou des réductions de périmètre isolées. Ces effets ont été partiellement compensés par la forte dynamique des services de certification axés sur le développement durable et des services de transition, confirmant ainsi la bonne dynamique de l'activité.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (51 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance organique modérée au premier trimestre 2026. Ces résultats s'expliquent par des effets de calendrier dans le domaine de la certification des transports, tandis que la demande est restée soutenue pour les programmes de certification sur mesure, volontaires et liés à la transition, notamment les audits de seconde partie accompagnant la transformation des chaînes d'approvisionnement.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de certification Numérique (Cyber) (35 % du chiffre d'affaires de la division) ont bénéficié d’une demande sous-jacente solide et ont affiché une croissance organique élevée à un chiffre. Les services environnementaux et liés au carbone ont connu une forte croissance, soutenue par une forte demande des clients pour les services de conseil en matière de carbone et l'analyse du cycle de vie. La demande a également progressé dans les secteurs industriels à forte intensité carbone et le pipeline de projets lié au CBAM et à l'EUDR s'est étoffé. Les services liés aux aspects sociaux, à la gouvernance et à d'autres aspects de la durabilité ont continué de croître, portés par les audits ESG des chaînes d'approvisionnement et les diligences raisonnables en matière de droits de l'homme, renforcés par le partenariat entre EcoVadis et Bureau Veritas.

Les activités de certification en cybersécurité ont réalisé une forte croissance en Europe, soutenues par une demande croissante de certification en sécurité de l'information, tandis que les performances en Amérique du Nord ont été affectées par la perte d'un seul contrat de conseil de grande envergure ; les activités de certification et d'assurance sont restées résilientes.

En avril 2026, Bureau Veritas a annoncé le lancement d'une offre indépendante d'évaluation des systèmes d'IA développée avec Amazon Web Services (AWS) afin d'aider les entreprises européennes à se conformer aux exigences de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle (« AI Act »). Combinant audits sur site, revues de documents et tests directs, cette solution fournit une évaluation objective de la maturité en matière d'IA basée sur des piliers de risque standardisés.

Les autres solutions, y compris la Formation (14 % du chiffre d'affaires de la division), ont légèrement reculé en termes de croissance organique au premier trimestre 2026, dans un contexte de base de comparaison défavorable.

La croissance organique du chiffre d'affaires de la division Certification devrait s'améliorer à partir du deuxième trimestre, soutenue par les bonnes tendances autour des services d'assurance. La forte demande des clients en matière de gestion et d'atténuation des risques stimule les activités liées à la résilience des chaînes d'approvisionnement, ainsi que la croissance globale des schémas spécialisés.

Faits marquants en matière de services de transition

Au cours du premier trimestre 2026, l’activité Certification a de nouveau renforcé son offre de services de transition, articulée autour des chaînes d'approvisionnement, du carbone et du climat, de la publication d'informations, de la circularité des produits et de la nature. Le Groupe a remporté un contrat visant à accompagner une grande entreprise européenne du secteur de l'hôtellerie dans sa performance ESG et les audits de ses fournisseurs. De premiers résultats commerciaux ont également été obtenus dans les domaines de la circularité des produits et des solutions de construction à faible empreinte carbone, grâce au renforcement des capacités lié aux récentes acquisitions.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2026 2025 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 171,5 179,3 (4,3) % + 4,3 % (0,8) % (7,8) %

La division des services de Biens de Consommation a réalisé une croissance organique de 4,3 % au premier trimestre 2026.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (représentant 45 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché sur cette période une croissance organique faible à un chiffre, en raison de bases de comparaison défavorables. Les activités liées aux Textiles et Jouets ont poursuivi leur croissance, modérée par la contraction des activités de test sur Biens durables. Les chaînes d’approvisionnement mondiales ont su s'adapter efficacement aux évolutions commerciales et géopolitiques, les distributeurs ayant temporairement réorienté leurs approvisionnements hors des pays confrontés à des pénuries énergétiques, en privilégiant la Chine qui bénéfice de réserves de carburant plus importantes et de capacités de production supérieures.

Les services autour de la Cosmétique (incluant l’Hygiène et la Beauté) (9 % du chiffre d'affaires de la division) et des Chaînes d’approvisionnement et de la Durabilité (14 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une contraction du chiffre d’affaires, en raison de bases de comparaison défavorables et d’une baisse des volumes. Au cours de la période, le Groupe s’est vu attribuer plusieurs contrats dans les chaînes d’approvisionnement, dont un contrat d’externalisation visant à améliorer l’efficacité des coûts et la qualité des prestations pour les sites de production asiatiques d’une chaîne américaine phare de grands magasins.

Le segment des Technologies (32 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une performance solide, les produits électriques et électroniques ayant tous deux enregistré une croissance organique à deux chiffres au premier trimestre. Cette croissance a été principalement portée par les pays d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud‑Est, grâce à des volumes en hausse, au succès des initiatives récentes visant à renforcer les ventes, ainsi qu’aux effets positifs de la diversification du portefeuille résultant des récentes acquisitions ciblées.

Faits marquants en matière de services de transition

Au premier trimestre 2026, Bureau Veritas a été retenu pour fournir des services d’accompagnement aux audits sociaux pour les opérations américaines d’un acteur majeur de la distribution et des biens de consommation. Le Groupe a également remporté un contrat portant sur la fourniture d’une solution intégrée d’automatisation de l’analyse du cycle de vie (LCA) et d’accompagnement au calcul de l’empreinte carbone pour un industriel français.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les résultats trimestriels seront présentés le mercredi 22 avril 2026 à 15h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/resultats-financiers

Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe

Conférence téléphonique (direct) : Lien vers la conférence téléphonique

CALENDRIER 2026

Assemblée générale des actionnaires : 19 mai 2026

Résultats semestriels 2026 : 29 juillet 2026 (avant ouverture de la bourse)

Journée Investisseurs : 22 septembre 2026

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 21 octobre 2026 (avant ouverture de la bourse)

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.



Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.



Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com. CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Karine Havas +33 (0) 7 79 52 69 21 +33 (0) 6 68 63 83 18 laurent.brunelle@bureauveritas.com karine.havas@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Frédéric Vallois +33 (0) 6 80 53 26 72 +33 (0) 6 21 66 31 04 colin.verbrugghe@bureauveritas.com



Romain Gorge

romain.gorge@bureauveritas.com



Inès Lagoutte

ines.lagoutte@bureauveritas.com







frederic.vallois@bureauveritas.com

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du premier trimestre de 2026 par activité

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T1 2026 T1 2025(a) VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 143,9 136,2 + 5,7 % + 11,2 % + 0,0 % (5,5) % Agroalimentaire & Matières Premières 278,3 297,1 (6,4) % + 2,1 % (4,7) % (3,8) % Industrie 323,2 335,8 (3,7) % + 0,7 % + 2,3 % (6,7) % Bâtiment & Infrastructures 496,2 476,2 + 4,2 % + 7,3 % + 0,9 % (4,0) % Certification 133,9 134,1 (0,1) % + 2,3 % + 0,7 % (3,1) % Biens de consommation 171,5 179,3 (4,3) % + 4,3 % (0,8) % (7,8) % Chiffre d’affaires du 1er trimestre 1 547,0 1 558,7 (0,8) % + 4,5 % (0,1) % (5,2) %

(a) Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 par division a été retraité en raison d'un reclassement impactant principalement les activités Agroalimentaire & Matières Premières et Bâtiment & Infrastructures (pour un montant d'environ 0,3 million d'euros)

Annexe 2 : Chiffre d'affaires 2026 par trimestre

EN MILLIONS D'EUROS T1 Marine & Offshore 143,9 Agroalimentaire & Matières Premières 278,3 Industrie 323,2 Bâtiment & Infrastructures 496,2 Certification 133,9 Biens de consommation 171,5 Total Groupe 1 547,0

Annexe 3 : Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.

Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois,

À taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

Pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N,

Pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1,

Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N,

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N, Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 3 de ce communiqué.

2 Les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 sont calculés sur une période de 12 mois consécutifs. Le dernier trimestre est estimé sur la base du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

3 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

4 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

5 Indicateur calculé sur une période de 12 mois consécutifs.

Pièce jointe