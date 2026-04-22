DANONE : Solide performance au premier trimestre dans un environnement difficile

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Communiqué de presse – Paris, le 22 avril 2026, à 7h30

Solide performance au premier trimestre dans un environnement difficile

Chiffre d’affaires de 6 708 millions d’euros au T1 2026, en progression de +2,7% en données comparables

Croissance tirée par un volume/mix de +1,5%, avec un effet prix de +1,2% ; Volume/mix positif dans toutes les catégories

Résilience de la performance en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), dans un contexte marqué par les rappels de laits infantiles et le conflit au Moyen-Orient

Amélioration de la croissance dans les Amériques, portée par la poursuite de la forte performance en Amérique latine et un début de redressement de la dynamique aux États‑Unis

Solide performance en Asie-Pacifique (APAC), tirée par la Nutrition Spécialisée en Chine et la catégorie EDP au Japon

Objectifs 2026 confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires





En million d’euros

Excepté % T1

2025 T1

2026 Variation données publiées Variation données comparables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA 3 007 2 959 -1,6% +0,6% -1,4% Amériques 2 348 2 290 -2,5% +3,4% +2,5% APAC 1 489 1 459 -2,0% +6,0% +6,2%



PAR CATÉGORIE EDP 3 381 3 304 -2,3% +3,4% +2,1% Nutrition Spécialisée 2 306 2 271 -1,6% +1,9% +1,3% Eaux 1 156 1 134 -1,9% +2,3% +0,3% TOTAL 6 844 6 708 -2,0% +2,7% +1,5%

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Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

La performance du premier trimestre confirme, une nouvelle fois, la résilience, la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé : dans un environnement difficile, nous avons enregistré une croissance solide de +2,7% en données comparables, portée par un volume/mix positif dans l’ensemble de nos catégories. Nos moteurs de croissance ont continué d’afficher de fortes performances, notamment dans les produits laitiers, avec les gammes hyper-protéinées, le skyr et le kéfir, tout comme evian et Mizone dans les Eaux, ainsi que la nutrition médicale à l’échelle mondiale. Nous avons accéléré notre transformation avec la signature de deux opérations qui vont encore renforcer notre portefeuille : l’acquisition de Huel, qui étend notre présence dans la catégorie en forte croissance des solutions nutritionnelles complètes, et la création d’une joint-venture avec Arcor qui va ouvrir de nouvelles opportunités dans le secteur des produits laitiers en Argentine. En parallèle, et sans complaisance, nous sommes restés concentrés sur la mise en œuvre de nos priorités et sur les domaines dans lesquels nous devons encore progresser.

Dans un monde qui demeure volatil et incertain, nous restons disciplinés et pleinement concentrés sur l’exécution de notre stratégie Renew. Nous sommes confiants dans notre approche fondée sur la science au service des consommateurs et des patients et confirmons nos objectifs pour l’année.

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2026

Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires s’est établi à 6 708 millions d’euros, en progression de +2,7% en données comparables, portée par une hausse de +1,5% du volume/mix et un effet prix de +1,2%.

En données publiées, le chiffre d’affaires est en baisse de -2,0%, pénalisé par un effet de change défavorable de -5,6%, reflétant principalement la dépréciation de plusieurs devises par rapport à l’euro, notamment le dollar américain, le peso argentin, la roupie indonésienne et le renminbi chinois. Les effets de périmètre (+0,5%) et la contribution de l’hyperinflation (+0,3%) ont eu un impact positif sur le chiffre d’affaires publié.

Chiffre d’affaires par segment opérationnel

Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires de la zone EMEA a progressé de +0,6% en données comparables, avec un volume/mix en baisse de -1,4% et un effet prix de +2,0%. Au sein de la zone, l’Europe a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires en données comparables de +0,4%, avec un volume/mix en baisse de -1,1% et un effet prix de +1,5%.

La catégorie EDP a affiché une dynamique soutenue dans l’ensemble de la région, portée par les marques Danone, Activia, Alpro et les gammes hyper-protéinées. La Nutrition Spécialisée a été impactée par les rappels de laits infantiles en Europe et par le conflit au Moyen-Orient. La croissance robuste dans les Eaux a été tirée par evian.

Dans les Amériques, le chiffre d’affaires a enregistré une hausse de +3,4% en données comparables, avec un volume/mix de +2,5% et un effet prix de +0,9%. Au sein de la zone, le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord a progressé +1,5% en données comparables, avec un volume/mix en hausse de +1,7% et un effet prix de -0,3%.

La croissance de la catégorie EDP a été soutenue par la poursuite de la forte dynamique des gammes hyper protéinées dans l’ensemble de la région. Aux États‑Unis, STōK a continué d’afficher une très forte performance, tandis que les crèmes pour café s’améliorent progressivement. La Nutrition Spécialisée a enregistré une forte croissance, portée par Aptamil en Amérique latine et Neocate en Amérique du Nord. Les Eaux ont réalisé un trimestre solide.

En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance de +6,0% en données comparables, avec un volume/mix de +6,2% et un effet prix de -0,1%. Au sein de la zone, le chiffre d’affaires de la Chine, Asie du Nord & Océanie (CNAO) est en croissance +10,3% en données comparables, avec un volume/mix en hausse de +10,5% et un effet prix de -0,2%.

La catégorie EDP a maintenu une forte dynamique au Japon. La Nutrition Spécialisée a affiché une performance solide en Chine, Asie du Nord & Océanie, tant dans les laits infantiles que dans la Nutrition Médicale. Dans les Eaux, Mizone a enregistré une croissance solide, tandis que l’Indonésie a été impactée par des inondations.

Chiffre d’affaires par zone géographique et catégorie

T1 2026



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Sales (€m) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) EDP 1 442 +3,2% 1 767 +3,0% 95 +14,2% 3 304 +3,4% Nutrition Spécialisée 999 -4,3% 256 +8,9% 1 015 +7,4% 2 271 +1,9% Eaux 518 +3,4% 266 +2,6% 349 +0,4% 1 134 +2,3% Total 2 959 +0,6% 2 290 +3,4% 1 459 +6,0% 6 708 +2,7%

II. OBJECTIFS 2026

Objectifs 2026 confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

III. AUTRES ÉVENEMENTS RÉCENTS

25 mars 2026 : Danone a annoncé avoir procédé à une émission obligataire en trois tranches d’un montant total équivalent à 1,6 milliard d’euros, composée de : une tranche de 700 millions d’euros d’une durée de 4 ans, assortie d’un coupon de 3,3790% ; une tranche de 500 millions d’euros d’une durée de 8 ans, assortie d’un coupon de 3,7850% ; une tranche de 350 millions de livres sterling d’une durée de 6,5 ans et assortie d’un coupon de 5,3250%.

Danone a annoncé avoir procédé à une émission obligataire en trois tranches d’un montant total équivalent à 1,6 milliard d’euros, composée de :

Le règlement-livraison est intervenu le 1er avril 2026 et les obligations sont cotées sur Euronext Paris.

24 mars 2026 : Danone a annoncé un nouveau chapitre de son alliance stratégique avec Arcor visant à créer un acteur intégré dans les produits laitiers qui permettra d’accélérer la croissance et le lancement d’innovations en Argentine. Cette opération se traduira par la création d’une joint‑venture détenue à parts égales (50/50), regroupant l’activité produits laitiers de Danone en Argentine, Mastellone Hermanos ainsi que leur filiale logistique commune, Logistica La Serenísima. Elle entraînera la déconsolidation de l’activité EDP de Danone en Argentine. La réalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2026.

Danone a annoncé un nouveau chapitre de son alliance stratégique avec Arcor visant à créer un acteur intégré dans les produits laitiers qui permettra d’accélérer la croissance et le lancement d’innovations en Argentine. Cette opération se traduira par la création d’une joint‑venture détenue à parts égales (50/50), regroupant l’activité produits laitiers de Danone en Argentine, Mastellone Hermanos ainsi que leur filiale logistique commune, Logistica La Serenísima. Elle entraînera la déconsolidation de l’activité EDP de Danone en Argentine. La réalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2026. 23 mars 2026 : Danone a annoncé la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions repas complètes et nutritionnellement équilibrées. Cette acquisition renforcera la présence de Danone dans la nutrition fonctionnelle et étendra son portefeuille à la catégorie en forte croissance de l’alimentation nutritionnellement complète. La réalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2026.

Danone a annoncé la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions repas complètes et nutritionnellement équilibrées. Cette acquisition renforcera la présence de Danone dans la nutrition fonctionnelle et étendra son portefeuille à la catégorie en forte croissance de l’alimentation nutritionnellement complète. La réalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2026. 17 mars 2026 : Danone a communiqué les indicateurs clés 2024 et 2025 retraités selon sa nouvelle organisation géographique. Cette publication fait suite à l’annonce du 26 août 2025 et à la mise en place, effective au 1er janvier 2026, de trois zones géographiques : EMEA, Amériques et APAC.





IV. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées T1 2026 Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 14,5 Croissance du chiffre d’affaires (%) 0,22%

Définitions des zones géographiques

EMEA désigne les pays européens, la Turquie, le Moyen Orient, l’Afrique et la CEI.

Amériques désigne l’Amérique du Nord (les Etats-Unis et le Canada) et l’Amérique Latine (dont le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay).

APAC, ou Asie‑Pacifique, désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande (l’ancienne région CNAO, Chine, Asie du Nord & Océanie) ainsi que le reste de l’Asie (dont l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Inde).

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Passage des données comparables aux données publiées

(en millions d’euros sauf %) Chiffre

d’affaires 2025 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres Effets IAS 29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées Chiffre d’affaires 2026 T1 6 844 +2,7% +0,5% -5,9% +0,4% +0,3% -2,0% 6 708

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

dans le cadre de la norme IAS 36, les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com ).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 8h15 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 3 et 4 ci-après.

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