Elkedonia renforce son Comité stratégique avec la nomination de Pierre d'Epenoux comme Président indépendant

Cette nomination renforce la gouvernance d'Elkedonia alors que la société poursuit son développement et prépare ses prochaines étapes de croissance



Pierre d'Epenoux est l'ancien Président Directeur Général d'ImCheck Therapeutics, société de biotechnologie en immuno-oncologie acquise par Ipsen en 2025

Elkedonia poursuit le développement de ses molécules « first-in-class », non addictives, non hallucinogènes, ciblant des mécanismes non-synaptiques, pour le trouble dépressif majeur (TDM) et d'autres pathologies neuropsychiatriques



Strasbourg, France et Charleroi, Belgique, le 22 Avril 2026 (0830 CET) – Elkedonia, société de biotechnologie pionnière d'une nouvelle approche neuroplastogène destinée au développement de traitements pour la dépression sévère et d'autres pathologies neuropsychiatriques, annonce aujourd'hui la nomination du dirigeant pharmaceutique et biotechnologique Pierre d'Epenoux comme Président indépendant de son Comité Stratégique.

Fort de 30 ans d’expérience dans l'industrie biopharmaceutique, M. d'Epenoux dispose d'une solide expertise dans la mise à disposition d'innovations thérapeutiques aux patients et dans les fonctions de direction exécutive. Il a récemment exercé les fonctions de Président Directeur Général d'ImCheck Therapeutics, société qu'il a menée à travers plusieurs partenariats et transactions stratégiques, jusqu'à son acquisition par Ipsen en 2025. Tout au long de sa carrière, M. d'Epenoux a développé une expertise approfondie des accords de licence, des transactions stratégiques et des partenariats entre sociétés de biotechnologie et grands groupes pharmaceutiques — les domaines dans lesquels il accompagnera Elkedonia en tant que Président du Comité stratégique.

« Notre équipe a construit Elkedonia depuis ses fondations, avec une expertise approfondie en découverte de médicaments, développement clinique et stratégie d'entreprise, soutenue par un syndicat solide d'investisseurs européens experts des sciences de la vie », a déclaré Delphine Charvin, Présidente Directrice Générale et co-fondatrice d'Elkedonia. « Accueillir Pierre en tant que Président apporte au Comité stratégique un profil hautement complémentaire : son expérience étendue des partenariats biotech-pharma, des accords de licence et des transactions sera précieuse alors que nous renforçons notre positionnement stratégique et construisons la valeur à long terme de notre entreprise. »

« Elkedonia a le potentiel de conduire des avancées majeures dans le traitement de la dépression et de ses comorbidités, et de s'imposer comme un acteur de référence dans le domaine du trouble dépressif majeur en particulier. Je me réjouis de rejoindre le comité expérimenté d'Elkedonia et de participer à cette nouvelle phase passionnante de l'évolution de la société », a déclaré Pierre d'Epenoux, Président du Comité stratégique d'Elkedonia.

La nomination de M. d'Epenoux intervient alors qu'Elkedonia continue de faire progresser son programme de recherche principal ciblant l'inhibition de la protéine intracellulaire ELK1. Alors que ce facteur de transcription était jusqu'ici considéré comme non-druggable, la nouvelle chimie développée par Elkedonia permet de le cibler afin de restaurer la neuroplasticité, sans les effets secondaires hallucinogènes ou dissociatifs associés aux psychédéliques ou aux dérivés de la kétamine. L'altération de la neuroplasticité peut être à l'origine de l'anhédonie et du trouble dépressif majeur (TDM) ; des altérations de la signalisation d'ELK1 ont été corrélées à la sévérité de plusieurs maladies neuropsychiatriques. Cette approche antidépressive first-in-class s'appuie sur une approche de médecine de précision pour répondre aux besoins médicaux urgents des patients souffrant de TDM, en particulier ceux qui ne répondent pas aux traitements existants.

Le TDM est au cœur d'une crise sanitaire croissante et dévastatrice, malgré la large commercialisation d'antidépresseurs, qui manquent de diversité dans leurs mécanismes d’action. Cette pathologie touche 332 millions de personnes dans le monde, dont 25 millions aux États-Unis et 25 millions en Europe. Elle est fortement associée au risque suicidaire, le suicide constituant la troisième cause de décès chez les 15-29 ans. Un tiers des patients atteints de TDM ne répondent pas de manière adéquate aux traitements disponibles, ce qui définit la dépression résistante aux traitements (DRT). Cette situation souligne l'urgence de développer des solutions innovantes, efficaces et bien tolérées pour répondre aux besoins des personnes souffrant de cette maladie invalidante.

Elkedonia (www.elkedonia.com) est une société de biotechnologie franco-belge dédiée à la transformation du traitement des troubles de santé mentale grâce à des approches first-in-class de médecine de précision. Son programme de recherche principal cible l'inhibition de la protéine intracellulaire ELK1, avec un développement initial focalisé sur le besoin médical non satisfait des patients souffrant de dépression résistante aux traitements (DRT). La société a été fondée en 2025 et a levé 11,25 millions d'euros en financement d'amorçage, soutenue par un syndicat d'investisseurs européens de premier plan dans les sciences de la vie, parmi lesquels Kurma Partners, WE Ventures, Bpifrance, Angelini Ventures, Carma Fund, Capital Grand Est, Argobio et Sambrinvest.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Elkedonia Cohesion Bureau Delphine Charvin

Présidente Directrice Générale

delphine.charvin@elkedonia.com Médias internationaux & investisseurs

Douwe Miedema

elkedonia@cohesionbureau.com

+352 621 562 764



Médias français et belges

Sophie Baumont

sophie.baumont@cohesionbureau.com

+33 6 27 74 74 49





Pièce jointe