WENDEL : Wendel annonce la finalisation de l’acquisition d’une participation de contrôle dans Committed Advisors, et ajoute l’expertise des marchés secondaires à sa plateforme de gestion d’actifs privés.

COMMUNIQUÉ – 22 AVRIL 2026

Wendel annonce la finalisation de l’acquisition d’une participation de contrôle dans Committed Advisors, et ajoute l’expertise des marchés secondaires à sa plateforme de gestion d’actifs privés

Renforcement du partenariat avec la plateforme de GP Stakes de BNP Paribas Asset Management Alts

Wendel annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation de contrôle (56% du capital) dans Committed Advisors (ou « CA ») auprès de ses partners fondateurs qui ont réinvesti, dans le cadre de la transaction, l’intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors.

Fondée en 2010, Committed Advisors est une société d’investissement privée globale opérant sur le mid-market, qui fournit aux investisseurs et sociétés de gestion d’actifs de nombreuses solutions permettant de répondre à leur besoin de liquidité pour leurs actifs de private equity. Committed Advisors, qui compte 55 collaborateurs, gère 7,7 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a réalisé plus de 250 transactions depuis sa création.

Pour Wendel, cette opération constitue ainsi une nouvelle étape décisive dans le développement de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers. Elle vise à générer de nouvelles sources de revenus récurrents et à créer de la valeur patrimoniale. Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44 %, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2029, 2032 et 2035, dans des conditions décrites lors de l’annonce de l’acquisition.

Par ailleurs, BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), à travers sa stratégie de GP Stakes gérée par Prime1 pour un groupe diversifié d’investisseurs, annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation dans Committed Advisors de 5,9% du capital, acquise auprès de Wendel2 . Cet investissement reflète les convictions fortes de BNPP AM Alts sur les marchés secondaires, ainsi que la relation de confiance et de longue date entre les différentes parties. Pour rappel, une opération similaire a été réalisée en mars 2025 avec Monroe Capital3. Cette nouvelle transaction s'inscrit dans le cadre du déploiement de l’équipe GP Stakes de BNPP AM Alts, qui gère 540 millions4 d’euros d’encours sous gestion, et qui vise à identifier des acteurs de premier plan sur les marchés privés afin de les accompagner dans leur développement grâce à un soutien stratégique et opérationnel.

Grâce à ce partenariat, Committed Advisors devient le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d’actifs de Wendel (« WIM »), qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital. Committed Advisors bénéficiera des ressources et du soutien de la plateforme pour consolider son développement et continuer à générer de la croissance sur un marché secondaire qui a plus que doublé de taille depuis 2021. À l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers gère plus de 49 milliards d’actifs et devrait dépasser 200 millions d’euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Laurent Mignon, CEO de Wendel: « C’est un grand privilège pour Wendel de s’associer à un investisseur aussi réputé que BNPP AM Alts, ainsi qu’à tout l’ecosystème de ce groupe, pour écrire le prochain chapitre de la croissance de Committed Advisors. Leur engagement envers notre entreprise nous apportera des capitaux importants et stables qui nous permettront de développer notre plateforme et de mieux tirer parti des opportunités attrayantes et en pleine expansion qu’offrent les marchés privés du midmarket. »

Gilles Dusaintpère, Responsable de la stratégie d’investissement GP Stakes chez BNPP AM Alts, a déclaré : « Nous sommes ravis et enthousiastes à l'idée de consolider notre relation de longue date avec Wendel pour nouer ce partenariat avec Committed Advisors. En tant qu'actionnaire minoritaire, nous accompagnerons Committed Advisors dans sa prochaine phase de croissance, en tirant parti de sa position clé de gestionnaire secondaire de grande qualité et de premier plan. Ce partenariat souligne la solidité de la franchise et reflète notre conviction forte quant au développement global du marché secondaire dans toutes ses dimensions. »

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CONTACTS Presse

BNP Paribas Asset Management Alts (PRIME unit)

Julie Marie – +33 6 85 59 73 95

julie.marie@axa-im.com

Jamie Wynn-Williams - +44 207 003 2680

Jamie.wynn-williams@axa-im.com

Prosek Partners

Matthieu Roussellier and Milo Larkin / pro-BNPPAMAltsPrime@prosek.com

Wendel

Christine Anglade-Pirzadeh: +33 (0)1 42 85 63 24

c.anglade@wendelgroup.com

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27

c.decaux@wendelgroup.com

Primatice

Olivier Labesse : +33 (0)6 79 11 49 71

olivierlabesse@primatrice.com

Hugues Schmitt : +33 (0)6 71 99 74 58

huguesschmitt@primatice.com

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective négative — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

A propos de BNP Paribas Asset Management Alts

BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts) est la plateforme d’investissements alternatifs de BNP Paribas Asset Management, et le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs en Europe et un leader mondial, avec environ 300 milliards d’euros d’actifs sous gestion, opérant dans les secteurs de l’immobilier, des infrastructures, du crédit alternatif et du capital-investissement.

Forte de plus de 30 ans d’expérience, BNPP AM Alts s’est forgé une réputation de gestionnaire d’actifs innovant et pionnier, alliant une culture d’investissement entrepreneuriale à une discipline stratégique.

BNPP AM Alts finance l’économie réelle en apportant des fonds propres et des financements pour accompagner la croissance des entreprises, en développant, gérant et finançant des infrastructures et des immeubles essentiels à la croissance économique.

La durabilité est au cœur de nos processus de décision d’investissement, avec une attention particulière sur la décarbonation.

Annexe : Glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement).

: Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement). FRE ( Fee Related Earnings ) : Cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts.

: Cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts. PRE (Performance Related Earnings) : Cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe).

: Cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe). GP (General Partner) : Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM)

1 Précedemment connu sous le nom AXA IM PRIME et actuellement BNPP AM PRIME

2 Après acquisition par BNPP AM Alts, Wendel détiendra 50.1% de Committed Advisors

3 Voir : Monroe Capital Completes Strategic Partnership with Wendel Group – Monroe Capital LLC

4 Voir : BNP Paribas Asset Management Alts, via sa division PRIME, annonce le closing final de son premier fonds de secondaire infra, avec 722 millions de dollars - Press - BNP Paribas Asset Management - Corporate français





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