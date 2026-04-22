Bonduelle se réinvente avec une nouvelle identité de marque et une campagne de communication pour “Que le bon l’emporte”

Bonduelle dévoile une relance de marque d’envergure, portée par un design modernisé, une nouvelle campagne de communication et une ambition renouvelée : placer le végétal au cœur du quotidien des consommateurs. Une transformation pensée pour répondre à leurs attentes et valoriser plus que jamais les atouts nutritionnels, pratiques et gourmands du végétal.

Bonduelle relance sa marque : Que le Bon l’emporte !

Bonduelle franchit une nouvelle étape pour concrétiser sa conviction et engage une refonte globale de son identité et de sa communication. L’objectif : rendre ce territoire du “bon” plus clair, plus impactant et plus en phase avec les attentes des consommateurs. Cette transformation s’accompagne d’une nouvelle campagne de communication développée par l’agence Leo (Publicis). Elle s’appuie sur un constat simple : les consommateurs doivent composer avec des attentes parfois difficiles à concilier : manger sainement, se faire plaisir, respecter son budget et faire attention à l’impact environnemental.

Autant de situations où l’on cherche simplement à bien manger sans que cela devienne trop compliqué ou chronophage. Le message de la nouvelle campagne est clair : permettre au bon de l’emporter dans ces moments quotidiens, grâce à des produits gourmands, faciles à cuisiner ou prêts à déguster, accessibles, aussi bons pour la santé que pour la planète.

Avec sa nouvelle campagne “Que le Bon l’emporte”, la marque ne change pas de cap ; elle réaffirme une conviction simple : conjuguer le bon pour la santé, la planète et le goût, c’est possible.

Une nouvelle identité visuelle assumée

Au cœur de ce relancement, une transformation visuelle majeure qui repose sur plusieurs évolutions structurantes :

Un nouveau vert, plus affirmé : cette couleur emblématique réaffirme le lien historique de la marque avec la nature et le végétal, tout en renforçant sa visibilité en point de vente.

Un logo plus affûté et harmonisé, afin de garantir une cohérence visuelle sur l’ensemble des marchés. Des packagings repensés, avec au centre, la feuille, qui agit comme un marqueur de valeur destiné à révéler ce qui fait le « bon » du produit : sa qualité, sa dimension nutritionnelle et son origine végétale. Mais aussi un sceau de qualité qui vient informer sur les bénéfices nutritionnels des légumes.

La signature « Que le Bon l’emporte » devient ainsi le fil conducteur de cette prise de parole, déclinée à l’international, afin de s’adapter aux différents marchés européens.

BONBONBON : un restaurant éphémère parisien pour illustrer la nouvelle énergie de la marque

Pour accompagner ce relancement qui concerne 10 pays européens, la marque franchit également une autre étape en allant à la rencontre de ses consommateurs et d’un public plus urbain. En avril 2026, Bonduelle ouvre BONBONBON, un pop-up installé 11 rue des Déchargeurs, au cœur de Paris, dans le quartier des Halles (1er arrondissement), ouvert jusqu'au 21 juin 2026. Pensé comme une incarnation concrète de la campagne « Que le Bon l’emporte », son objectif est simple : transformer le végétal en une expérience gourmande et facile.

Que le Bon l’emporte !







Le dossier de presse complet : 1.-DP-RELANCEMENT-BONDUELLE-FRANCE-1.pdf

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