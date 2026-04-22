En ce Jour de la Terre, AgriRÉCUP marque le début d’une nouvelle ère de la circularité en agriculture

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au moment où le Canada célèbre le Jour de la Terre 2026, AgriRÉCUP entre dans une nouvelle ère à titre d’entité bien établie, forte de ses quinze années d’existence. AgriRÉCUP se consacre de plus en plus à la recherche de solutions innovantes en matière d’économie circulaire dans le secteur agricole canadien.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité du travail de transformation mené par son directeur général sortant, Barry Friesen, qui a pris sa retraite le 2 avril 2026, après une carrière marquée par un leadership visionnaire. Sous sa direction, AgriRÉCUP a mis au point un modèle complet de type « bac bleu » pour l’agriculture canadienne. De plus, il a déployé des programmes de gestion responsable à travers le pays. Enfin, AgriRÉCUP a apporté un soutien opérationnel aux provinces dans la mise en œuvre de politiques de responsabilité élargie des producteurs pour divers matériaux agricoles.

AgriRÉCUP propose aujourd’hui dix programmes visant à accompagner les agriculteurs partout au Canada dans le recyclage et la gestion durable des plastiques et des produits agricoles utilisés sur leurs exploitations. En 2025, Terre-Neuve a eu accès au programme phare de recyclage des contenants de pesticides et de fertilisants de moins de 23 litres, un programme qui affiche régulièrement des taux de récupération supérieurs à 80 %. En collaboration avec ses partenaires, AgriRÉCUP poursuit ses efforts pour identifier, développer et soutenir des solutions innovantes permettant de maintenir les plastiques agricoles en circulation au sein d’une économie circulaire performante. Cette approche démontre concrètement qu’il est possible de considérer ces matières non plus comme des déchets ou des coûts d’exploitation, mais comme des ressources à valeur ajoutée.

« Le recyclage dans ce secteur représente un défi, mais les retombées en valent la peine », déclare Shane Hedderson, directeur général par intérim. Il ajoute : « C’est grâce à une collaboration étroite avec les agriculteurs, nos membres et nos partenaires, ainsi qu’à des décisions éclairées, que nous pouvons faire avancer les choses. À l’occasion du Jour de la Terre, nous célébrons l’approche AgriRÉCUP, qui incarne une gestion responsable à forte valeur ajoutée, où la circularité devient une réalité opérationnelle essentielle pour l’ensemble du secteur agricole canadien. »

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de gestion reconnu du secteur agricole. L’organisme se consacre à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un avenir plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et les produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et de la tubulure acéricole. Les membres de son équipe occupent des bureaux en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Personne-ressource :

Brian Naud, Conseiller en communication

514-556-3523 | naudb@agrirecup.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ada14708-7eab-49c0-80e0-4114ac34f1b8/fr