Communiqué Information réglementée

Aix-en-Provence, le 22 avril 2026

CRCAM Alpes Provence :

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers.

Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :

https://www.credit-agricole.fr/ca-alpesprovence/particulier/informations/infos-reglement e es.html

NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323

Responsable de l’Information financière : Mathieu BOURGES (Directeur Financier)

E-mail : mathieu.bourges@ca-alpesprovence.fr

L’ensemble des informations réglementées sont disponibles sur le site internet www.ca-alpesprovence.fr

Pièce jointe