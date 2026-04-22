CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

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Communiqué Information réglementée

 Aix-en-Provence, le 22 avril 2026

CRCAM Alpes Provence :
Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers.

Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :

https://www.credit-agricole.fr/ca-alpesprovence/particulier/informations/infos-reglementees.html

NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323
Responsable de l’Information financière : Mathieu BOURGES (Directeur Financier)
E-mail : mathieu.bourges@ca-alpesprovence.fr
L’ensemble des informations réglementées sont disponibles sur le site internet www.ca-alpesprovence.fr

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