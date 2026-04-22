Blue Mountain acquiert CompuCal pour renforcer sa présence européenne et son expertise en étalonnage

STATE COLLEGE, Pennsylvanie et CORK, Irlande, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, leader des logiciels de gestion des actifs d’entreprise (EAM) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) dédiés aux sciences de la vie, annonce ce jour l’acquisition de CompuCal Calibration Solutions, un acteur reconnu des logiciels de gestion de l’étalonnage et de la maintenance en Europe.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance mondiale de Blue Mountain depuis l’investissement récent de Five Arrows, la branche d’actifs alternatifs de Rothschild & Co. L’acquisition de CompuCal renforce la présence de Blue Mountain sur les principaux marchés européens et lui apporte une expertise approfondie en matière d’étalonnage ainsi que des capacités de déploiement localisées. CompuCal apporte une clientèle établie et une forte présence sur les marchés irlandais, britannique et européen, notamment dans les régions DACH et nordiques, ainsi qu’une crédibilité réglementaire éprouvée et un savoir-faire en matière de mise en œuvre locale.

CompuCal est largement reconnue pour son expertise pointue en matière de processus d’étalonnage et sa capacité à accompagner les environnements de production hautement réglementés. L’intégration de CompuCal à son organisation enrichit Blue Mountain de plusieurs décennies de savoir-faire sectoriel, de bonnes pratiques éprouvées et d’une équipe hautement expérimentée, qui possède une connaissance approfondie des exigences réglementaires européennes et des besoins des clients. Cette expertise permet à Blue Mountain d’accompagner l’intégralité du cycle de vie des équipements réglementés, tout en garantissant les plus hauts niveaux de conformité, de qualité et de rigueur opérationnelle.

David H. Rode, PDG de Blue Mountain, a déclaré : « Cette acquisition représente une avancée majeure dans notre expansion mondiale et renforce notre capacité à servir les fabricants du secteur des sciences de la vie, quel que soit leur lieu d’implantation. CompuCal apporte une équipe de grande renommée, une expertise pointue en matière d’étalonnage et une forte présence en Europe. Ensemble, nous construisons une organisation véritablement mondiale, dotée des connaissances et des compétences locales que nos clients recherchent. »

Donal Sullivan, PDG de CompuCal, a ajouté : « Rejoindre Blue Mountain est une formidable opportunité pour notre équipe et nos clients. CompuCal s’appuie sur une expertise reconnue en matière d’étalonnage et sur un engagement fort en faveur de la réussite de ses clients. En rejoignant Blue Mountain, avec qui nous partageons des valeurs fondamentales, nous pouvons étendre cette expertise à une clientèle mondiale plus large, tout en continuant à offrir le haut niveau de service auquel nos clients européens sont habitués. »

À propos de Blue Mountain

Blue Mountain est le leader de la gestion des actifs d’entreprise pour les sciences de la vie. Depuis plus de 35 ans, cette société fournit des solutions innovantes et de haute qualité garantissant la conformité réglementaire, améliorant l’efficacité opérationnelle et optimisant les performances des équipements. Utilisée par plus de 450 entreprises du secteur des sciences de la vie, la plateforme cloud de Blue Mountain prend en charge la gestion complète des actifs BPF, de l’étalonnage et de la maintenance à la validation et à l’analyse. Blue Mountain est soutenue par Five Arrows, la branche d’actifs alternatifs de Rothschild & Co, et par Accel-KKR. Son siège social est situé à State College, en Pennsylvanie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bluemountain.io et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de CompuCal

CompuCal Calibration Solutions est une société primée de logiciels d’étalonnage SaaS, d’intelligence artificielle et d’ingénierie. Elle propose des solutions logicielles de gestion de l’étalonnage et de la maintenance destinées aux industries réglementées, telles que les sciences de la vie, l’industrie pharmaceutique et la fabrication. Basée en Irlande, CompuCal bénéficie de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans le domaine de l’étalonnage et jouit d’une solide réputation en Europe. Elle fournit des solutions qui aident les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle, à garantir leur conformité réglementaire et à se préparer aux audits.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.compucalcalibrations.com

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