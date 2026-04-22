Communiqué de presse

Atos donne le rythme en organisant avec succès les événements Grand Chelem de la World DanceSport Federation dans le monde entier

Paris, France, 22 avril 2026 - Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir soutenu avec succès deux événements emblématiques de la World DanceSport Federation (WDSF) en 2026, renforçant encore davantage sa position de partenaire technologique stratégique de la Fédération. Atos soutient certains des événements internationaux de DanceSport les plus emblématiques, grâce au déploiement de plateformes numériques fiables et performantes.

Festival WDSF DanceSport 2026 à Blackpool

Après une première collaboration réussie en 2025, Atos a, pour la deuxième année consécutive, soutenu le festival emblématique WDSF DanceSport à Blackpool, du 26 au 29 mars, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier mondial de DanceSport. Rassemblant athlètes, fédérations et publics du monde entier, l'événement de Blackpool continue de gagner en visibilité et en envergure année après année. Atos était responsable de l’ensemble de la plateforme de billetterie, incluant les ventes en ligne, la gestion des pics de demande et le parcours numérique global de l'utilisateur.

Une fois de plus, l'édition 2026 s'est caractérisée par une forte demande de billets et des opérations stables tout au long de l'événement, démontrant la robustesse, l'évolutivité et la fiabilité de la solution déployée. L'expérience d'achat et d'accès fluide offerte aux utilisateurs finaux a confirmé la maturité du modèle implémenté par Atos, consolidé lors des éditions précédentes.

Festival Mondial de Break Dance Sport 2026 à Brisbane

Parallèlement, Atos a également soutenu le World Break DanceSport Festival 2026 à Brisbane, qui s'est tenu les 17 et 18 janvier 2026, un événement marquant pour le développement du Break Dance en Australie et dans toute l'Océanie. Le festival a suscité un intérêt considérable, avec une billetterie épuisée avant l'événement, soulignant à la fois la popularité mondiale croissante de la discipline et la capacité de la plateforme de billetterie d'Atos à gérer sans problème des conditions de très forte demande.

Au-delà de leur succès opérationnel, ces deux événements s'inscrivent dans une feuille de route stratégique plus large menée par la WDSF pour développer davantage le Break Dance après ses débuts olympiques réussis aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec la discipline qui doit à nouveau faire partie du programme olympique lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, ces événements contribuent également à l'ambition à long terme de positionner DanceSport pour l'avenir, notamment dans le contexte des Jeux Olympiques de Brisbane 2032, avec un vif intérêt observé de la part des parties prenantes clés et des représentants institutionnels autour de l'écosystème événementiel.

D'un point de vue stratégique, ces livraisons renforcent le rôle d'Atos en tant que partenaire technologique mondial WDSF, capable de soutenir à la fois des compétitions DanceSport établies et des disciplines de haut niveau telles que le Break Dance, à travers des géographies et formats d'événements multiples. Les plateformes déployées ont mis en avant une grande évolutivité en période de pic d’activité, une gestion des transactions en temps réel et une fiabilité opérationnelle globale, illustrant les capacités plus larges d'Atos à offrir des expériences numériques sécurisées et de bout-en bout pour des événements internationaux de grande envergure.

Ces dernières réalisations renforcent encore la position de partenaire technologique de confiance d'Atos pour les grands événements sportifs et culturels à travers le monde, combinant expertise en plateformes numériques, gestion des données et résilience opérationnelle pour soutenir les organisateurs, améliorer l'expérience des fans et contribuer à la croissance durable des disciplines sportives mondiales.

« L'élan dans notre sport continue de croître, en particulier chez les jeunes athlètes. Alors que nous élargissons les opportunités à l'échelle mondiale, il est essentiel que nos événements adhèrent aux normes opérationnelles et numériques les plus avancées. Atos a joué un rôle clé pour garantir une expérience de billetterie sans faille à Blackpool et Brisbane, et nous sommes reconnaissants pour leur contribution à l'évolution continue des événements WDSF partout dans le monde » a déclaré Shawn Tay, président de la World DanceSport Federation.

« Atos est fier d’être un partenaire clé de la World DanceSport Federation, et nos équipes ont été absolument impressionnées par la qualité de l'organisation, le niveau d'affluence et l'engagement des fans, témoignant de l'incroyable succès que la discipline connaît depuis des années. Nous sommes ravis d'apporter le meilleur de nos technologies afin qu’athlètes et artistes puissent bénéficier d'un environnement technologique fluide, fiable et de pointe, leur permettant d’exprimer tout leur potentiel », a déclaré Nacho Moros, directeur Major Events, Atos.

Atos opère une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Son expérience sans pareille dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses du monde lui permet d’offrir la flexibilité et l’excellence technologique requises pour tous types d’événements — des tournois locaux aux grands événements iconiques mondiaux. Son rôle en tant que partenaire informatique officiel de l’UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis fin 2022, son partenariat de longue date avec les mouvements olympique et paralympique – depuis 1992 et 2002 respectivement, et les services informatiques fournis avec succès lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, témoignent de l’engagement sans faille d’Atos envers le déploiement de technologies innovantes au service des tous les acteurs du sport. Plus récemment, Atos est devenu le partenaire officiel pour l’innovation de la CONMEBOL, Fédération sud-américaine de football, qui se concentrera sur les compétitions de football des Clubs dans la région.

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À propos du groupe Atos

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 59 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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