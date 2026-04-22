Du laboratoire au terrain : HPQ et Novacium obtiennent une première commande de batteries auprès d’un fabricant européen de drones utilisant des cellules GEN4

La commande initiale représente une première étape dans la commercialisation de formats de blocs-batteries cylindriques et fait suite aux récents essais de capacité des cellules 21700 GEN4 de HPQ Silicon

Le client est actif dans les marchés des drones professionnels, industriels et de défense

La commande initiale de blocs-batteries, conçue pour des applications de drones à haute endurance, repose sur une configuration 8S2P offrant entre 10 000 mAh et 13 400 mAh. Des discussions sont en cours concernant une configuration 8S3P, qui pourrait offrir entre 15 000 mAh et 20 100 mAh





MONTRÉAL, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), annonce aujourd’hui que son partenaire stratégique, Novacium, a reçu une commande initiale de blocs-batteries de la part d’un fabricant européen de drones. Cette commande représente une première étape dans la commercialisation de blocs-batteries lithium-ion haute capacité destinés aux drones. L’identité du client demeure confidentielle pour des raisons de confidentialité.

Cette commande fait suite aux résultats de performance GEN4 annoncés le 15 avril 2026, dans le cadre desquels des cellules 21700 ont atteint jusqu’à 7 030 mAh dans des conditions d’essais à tension étendue, avec des densités énergétiques atteignant 330,9 Wh/kg et 937,5 Wh/L. Les essais en laboratoire ont également démontré une rétention de capacité supérieure à 96 % après 100 cycles de décharge profonde, soutenant des applications potentielles nécessitant une grande endurance et des cycles répétés [1].



Rendu d’une configuration de bloc-batterie GEN4 en 8S2P

commandée par un fabricant européen de drones

Les formats de blocs-batteries cylindriques proposés au client reposent sur une architecture en série (8S) et sont offerts en deux configurations : 8S2P et 8S3P. Les deux configurations utilisent des cellules 21700 GEN4 conçues pour combiner une capacité de décharge élevée avec les avantages de densité énergétique des matériaux d’anode à base de silicium.

Au niveau du bloc, la configuration 8S2P vendue au client devrait offrir environ 10 000 mAh à 13 400 mAh. Le client a également demandé des indications de prix pour une configuration 8S3P, qui pourrait offrir environ 15 000 mAh à 20 100 mAh.

« Les fabricants de drones cherchent activement des moyens de prolonger l’autonomie de vol sans augmenter le poids, » a déclaré Jed Kraiem, chef de l’exploitation de Novacium. « La GEN4 présente des caractéristiques exceptionnelles dans cette optique, et cette commande initiale, ainsi que les discussions en cours, reflètent un intérêt croissant de la part d’utilisateurs industriels avancés. »

HPQ détient les droits exclusifs de commercialisation en Amérique du Nord des matériaux d’anode à base de silicium GEN3 et GEN4 de Novacium sous la marque HPQ ENDURA+. Bien que cette commande ait été obtenue en Europe, HPQ est en mesure d’offrir des configurations de blocs-batteries 8S2P et 8S3P pour des applications de drones sur les marchés nord-américains.

« Ce développement témoigne de l’avancement continu de notre technologie vers des applications commerciales au cours des prochains trimestres », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon. « HPQ bénéficie directement de cette progression grâce à sa participation dans Novacium. Plus important encore, les configurations de blocs-batteries livrées constituent une base vers des solutions standardisées pouvant être déployées en Europe comme en Amérique du Nord. »

« Ce développement reflète la progression continue de notre technologie vers des applications commerciales au cours des prochains trimestres, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon. « HPQ bénéficie directement de cette situation grâce à sa participation dans Novacium. Plus important encore, les configurations de blocs-batteries livrées représentent une étape fondamentale vers des solutions standardisées pouvant être déployées sur les marchés européens et nord-américains. »

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Résultats internes de tests de capacité pour une cellule 21700 fabriquée avec le matériau GEN4 par un partenaire industriel, dans des conditions de cycles de décharge profonde étendue.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com

À propos de Novacium SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante créée en 2022 en France. Il s’agit d’une société d’ingénierie et de R-D dédiée aux matériaux pour l’énergie, spécialisée dans le silicium et l’hydrogène. Novacium développe deux technologies : la première concerne un nouveau matériau d’anode à base de silicium permettant d’augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde activité porte sur la génération d’hydrogène, avec le développement d’un système autonome de production d’hydrogène destiné à des applications civiles et militaires, utilisant un alliage breveté à base de silicium et d’aluminium.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novacium.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d’approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d’exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/864fa8ef-c9b5-4eef-a5a4-bb31c1a85e70/fr