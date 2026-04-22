Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 22. april 2026                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 15/2026
                
        
Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S ("Selskabet") skal i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder, meddele at have modtaget nedenstående indberetning.

Vorup Invest ApS har meddelt at have afhændet aktier i Selskabet, således at Vorup Invest ApS ejer 0 aktier á nominelt DKK 10 i Selskabet, svarende til 0% af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Formand for bestyrelsen

