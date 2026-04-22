Dynacor offre une mise à jour sur ses projets d’expansion et sur l’entreprise

MONTRÉAL, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’émettre une mise à jour sur ses projets d’expansion au Sénégal et en Équateur, ainsi que sur la réorganisation de la Société. Les deux usines sont toujours en bonne voie de traiter les premiers minerais en 2026.

Progression de l’expansion comme prévu à l’échéancier

Sénégal

L’usine pilote de 50 tpj à Kédougou continue de progresser comme prévu. Les travaux de bétonnage se poursuivent à l’usine de traitement et l’érection de la charpente métallique est en cours dans les zones de concassage et de broyage. La construction de l’usine de traitement est achevée à près de 85 % et le module du broyeur à boulets est en cours d’installation. L’approvisionnement est presque terminé, la plupart des équipements étant déjà sur place. L’installation mécanique des équipements majeurs débutera sous peu, et tous les permis requis sont en place pour commencer la mise en service au deuxième trimestre de 2026.

État d’avancement du laboratoire et du parc à résidus : La structure du laboratoire est presque achevée. Dans le cadre de son modèle « Construction-Possession-Exploitation », le fournisseur du laboratoire commencera la mise en service dans les prochaines semaines. La cellule du parc à résidus est achevée à près de 80 % et la mise en place de la géomembrane est prévue vers la fin d’avril.

Préparation opérationnelle : Dynacor recrute des équipes opérationnelles et techniques pour soutenir le démarrage de l’usine. Des accords initiaux ont été conclus avec des fournisseurs de minerai locaux pour constituer des stocks de minerai avant la mise en service.



Figure 1 : Travaux de fondation en cours dans le secteur des cuves de lixiviation de l’usine pilote modulaire au Sénégal.

Équateur

Dynacor poursuit ses travaux d’intégration et de modernisation de l’usine de traitement Svetlana en Équateur, où la production d’or devrait débuter au quatrième trimestre de 2026. Les jalons récemment atteints comprennent notamment :

Modernisation de l’usine de traitement – Les travaux de génie civil ont débuté en vue de la remise en état de deux parcs à résidus désaffectés et la mise à niveau du troisième parc à résidus en activité. La réfection de l’aire de concassage a commencé. L’évaluation du broyeur à boulets est en cours. Les travaux mécaniques sous contrat devraient débuter sur le site au courant de la semaine. La plupart des articles à long délai de livraison ont été commandés.

Dynacor a déposé une demande de permis de commercialisation et prévoit déposer sa demande pour un accord de protection des investissements sous peu auprès du gouvernement équatorien. Tous les permis requis devraient être en place au quatrième trimestre de 2026.



Figure 2 : L’évaluation du broyeur à boulets de l’usine Svetlana est en cours.

« Nous réalisons de bons progrès dans le cadre de la remise à niveau de l’usine Svetlana, où les travaux continuent de se dérouler en respect des dépenses en capital prévues pour 2026 et de l’échéancier », a déclaré Daniel Misiano, chef des opérations. « L’acquisition de Svetlana change la donne pour Dynacor, et nous sommes impatients d’accélérer la création de valeur pour nos actionnaires grâce à sa relance. »

Progression du développement de l’entreprise

La réorganisation de la filiale péruvienne continue de progresser, conformément à l’engagement continu de Dynacor d’améliorer la performance, de renforcer la gouvernance et d’assurer la conformité aux lois applicables. Depuis 2025, la Société a complètement transformé ses activités existantes grâce à une refonte en profondeur de sa structure organisationnelle, de ses systèmes, politiques et procédures.

Dans ce contexte, la Société a mandaté un cabinet externe pour mener un examen indépendant portant sur de possibles irrégularités dans le cadre de certains processus (voir le communiqué de presse du 27 juin 2025) en réaction à des préoccupations concernant certaines pratiques d’employés qui étaient incompatibles avec les valeurs de Dynacor. Dans le cadre de son mandat, ce cabinet a procédé à un examen des dossiers, documents et processus pertinents, ainsi qu’à des entrevues sur une période de plus de huit mois.

Le conseil d’administration de Dynacor (le « conseil ») a passé en revue les constatations de l’examen du cabinet externe et en a conclu que les pratiques sous examen sont actuellement conformes aux valeurs de Dynacor.

De plus, le conseil est satisfait que le cadre de gouvernance actuel de la Société est adéquat. Les changements mis en œuvre dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise ont renforcé les capacités de gestion et l’exécution, amélioré la préparation interne à la croissance et consolidé l’engagement continu de Dynacor en faveur de la transparence. Une fois le travail de transformation achevé, Dynacor intègre une culture d’amélioration continue dans ses opérations quotidiennes dans le cadre de sa stratégie globale de gestion du changement. Alors que Dynacor poursuit la mise en œuvre de son Plan stratégique 2030, le conseil continuera de suivre l’évolution de la stratégie de la Société, en parallèle aux attentes des parties prenantes et aux meilleures pratiques reconnues.

La transition organisationnelle s’étend aussi au Canada, suivant l’annonce récente d’une transition prévue au poste de chef de la direction après près de deux décennies sous la gouverne du président et chef de la direction actuel, Jean Martineau. Outre la nomination de Daniel Misiano au poste de chef de la direction en juin 2026, l’équipe de direction à Montréal sera renforcée par la nomination prévue d’un nouveau chef des opérations et d’un directeur de la conformité. Ces renforts visent à soutenir un leadership unifié pour les opérations actuelles et nouvelles, et à renforcer davantage la gouvernance, l’exécution et la croissance à long terme.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX ImpactMD de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

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