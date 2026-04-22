Volatus Aerospace nomme le major-général (retraité) Peter « Pete » Fesler au conseil consultatif; Le Lieutenant-général (retraité) Andrew Leslie à la présidence

MONTRÉAL, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQB : TAKOF) (CF : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense dont le siège est au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination du major-général (retraité) Peter M. « Pete » Fesler à son conseil consultatif, complétant ainsi la formation d'un groupe multinational de hauts dirigeants de la défense alignés sur la stratégie industrielle de défense en évolution du Canada.

Le major-général Fesler apporte plus de 27 ans de service dans l'Armée de l'air des États-Unis, incluant le commandement de la 1re Escadre de chasse et des postes de haute direction au NORAD, où il a été directeur adjoint des opérations responsable de l'alerte et du contrôle aérospatial à travers l'Amérique du Nord. Pilote commandant avec plus de 2 200 heures de vol sur F-15 et F-22 et plus de 50 missions de combat, il est largement reconnu pour son expertise en défense continentale, défense aérienne et antimissile, ainsi qu'opérations conjointes.

Cette nomination réunit un groupe consultatif hautement expérimenté couvrant le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, avec une expérience en leadership au sein du NORAD, de l'OTAN et des opérations conjointes alliées, à un moment où le Canada met de plus en plus l'accent sur la capacité souveraine de défense et la sécurité continentale.

Le conseil consultatif comprend le lieutenant-général (retraité) Christopher J. Coates, ancien commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada et commandant adjoint du NORAD, ainsi que le major-général (retraité) Gary Deakin, CBE, ancien chef d'état-major au sein des structures de commandement de l'OTAN et conseiller principal en stratégie et transformation de la défense.

La Compagnie a également confirmé que le Lieutenant-général (retraité) Andrew Leslie, membre de son conseil d'administration et ancien commandant de l'Armée canadienne, siégera à titre de président du conseil consultatif.

« Le général Fesler apporte une compréhension opérationnelle approfondie de la défense nord-américaine et de l'environnement de menace en évolution », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Son expérience, ainsi que celle du Lieutenant-général Leslie, du général Coates et du général Deakin, établit un niveau de compréhension stratégique directement aligné avec les priorités de défense du Canada et notre rôle dans leur soutien. »

La création du Conseil consultatif reflète l'accent mis par Volatus sur le soutien à la stratégie industrielle de défense du Canada, incluant le développement de capacités souveraines dans les systèmes autonomes et non habités, la formation avancée et les opérations critiques pour la mission. La plateforme intégrée de l'entreprise, couvrant la conception, la fabrication, les opérations et les données, la positionne pour répondre aux besoins nationaux tout en contribuant à l'interopérabilité alliée.

« La capacité du Canada à bâtir et maintenir ses propres capacités aérospatiales et de défense est de plus en plus importante tant pour la sécurité nationale que pour les engagements alliés », a ajouté Lynch. « Une base industrielle canadienne plus forte renforce notre rôle au sein du NORAD et de l'OTAN. Volatus se concentre sur le développement de cette capacité. »

« Je suis honoré de rejoindre Volatus Aerospace à ce moment important de l'évolution de la défense nord-américaine », a déclaré le major-général (retraité) Peter Fesler. « Le besoin de capacités intégrées, évolutives et éprouvées opérationnellement continue de croître, et Volatus est bien positionné pour soutenir les missions canadiennes et alliées. »

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques pour la mission. L'entreprise fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions de formation avancées soutenant les infrastructures civiles, la sécurité publique et les marchés de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée — combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique — Volatus Aerospace permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

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