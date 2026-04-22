MECART publie les résultats clés d’une étude révisée par des pairs sur les impacts environnementaux du cycle de vie des salles blanches

GREENVILLE, S.C., 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MECART a annoncé aujourd’hui les résultats d’une analyse du cycle de vie (ACV), démontrant que ses systèmes de salles blanches présentent des impacts environnementaux inférieurs à ceux de la moyenne nord-américaine.

Dévoilés à l’occasion du Jour de la Terre et pendant l’événement pharmaceutique et biotechnologique d’INTERPHEX à New York, ces résultats fournissent des données quantifiables qui distinguent MECART de ses concurrents, allant au-delà des déclarations générales en matière de durabilité.

L’étude, conforme aux normes ISO 14040-44, a été réalisée par le spécialiste indépendant en ACV Groupe AGÉCO et a fait l’objet d’un examen critique par un comité d’experts externes. Les conclusions démontrent que les salles blanches MECART génèrent 33 % moins d’émissions de gaz à effet de serre, 59% moins de potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, une réduction de 26 % du potentiel d’acidification et une réduction du potentiel d’eutrophisation de 34 %, comparativement aux moyennes nord-américaines pour ces quatre catégories.

La portée exhaustive de l’évaluation et l’exigence d’une validation par une tierce partie témoignent d’une approche de transparence environnementale encore peu répandue dans l’industrie des salles blanches.

« Nous reconnaissons MECART pour son leadership et son engagement clair à faire progresser la transparence et la responsabilisation en matière de performance environnementale de ses produits de salles blanches », a déclaré Julie-Anne Chayer, Vice-présidente, Services de responsabilité corporative chez Groupe AGÉCO. « En alignant ses pratiques de mesure des impacts aux normes internationales les plus rigoureuses, MECART contribue à la transition globale vers une industrie plus durable et responsable. »

Pour MECART, ces résultats confirment que ses pratiques en matière de conception et de fabrication répondent aux exigences d’efficacité opérationnelle, tout en respectant les principes de responsabilité environnementale.

« Alors que de nombreux fabricants avancent des affirmations générales en matière de durabilité, nous avons investi dans une validation rigoureuse par des tiers à laquelle nos clients peuvent se fier », a déclaré Jérôme Jobin, Vice-président et Directeur général de MECART. « Les données parlent d’elles-mêmes : nos choix de conception et nos pratiques de fabrication offrent des bénéfices environnementaux mesurables, sans compromis sur la performance opérationnelle. »

MECART présente son système modulaire de salle blanche jusqu’au jeudi 23 avril, dans le cadre de l’événement INTERPHEX, au Javits Center de New York. Les visiteurs du kiosque 3128 pourront découvrir une salle blanche modulaire dotée d’une structure autoportante, d’un plafond marchable et de retours d’air intégrés affleurants. Une salle blanche virtuelle interactive permettra également d’explorer des caractéristiques de prochaine génération en matière de flexibilité et de modularité opérationnelles. Des experts MECART seront présents pour discuter des avantages environnementaux, notamment la construction brevetée en acier soudé permettant un recyclage à 100 % du métal en fin de vie.

Pour plus d’information, communiquez avec nous à info@mecart.com.

À propos de MECART

Forte de 50 ans d’expertise dans la maîtrise des environnements contrôlés, MECART est un fabricant nord-américain de premier plan, spécialisé dans la conception, la construction et l’installation de salles blanches haut de gamme.

MECART offre des solutions flexibles grâce à des capacités internes complètes en ingénierie, conception et fabrication, le tout exécuté conformément à un système d’assurance qualité avancé certifié ISO 9001. L’entreprise répond à une forte demande et respecte des échéanciers de livraison exigeants grâce à ses capacités de fabrication situées au Canada et aux États-Unis.

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