CCC signe un protocole d’entente pour mettre l’expertise canadienne en matière de P3 au service du Pérou

OTTAWA, Ontario, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) avec ProInversión, l’organisme public péruvien responsable de la mise en œuvre des projets de partenariats public-privé (P3). Le PE vise à faciliter la collaboration, le dialogue et l’échange d’information afin de cerner et de développer des occasions de projets en mode P3, et de tirer parti de l’expertise canadienne de calibre mondial en matière de P3 dans des secteurs clés tels que le transport, l’irrigation et le développement urbain.

ProInversión joue un rôle central dans l’avancement du développement économique du Pérou en structurant et en favorisant l’investissement privé dans les infrastructures publiques et les actifs stratégiques. Relevant du ministère de l’Économie et des Finances, l’organisme est chargé d’identifier les projets prioritaires, de concevoir des modèles de P3 bancables et de superviser les processus d’approvisionnement visant à attirer l’expertise et les capitaux internationaux. Par l’entremise de son mandat, ProInversión appuie les autorités nationales et infranationales dans la réalisation de projets complexes conformément aux meilleures pratiques internationales.

Le Pérou offre d’importantes possibilités d’investissement stratégique dans des secteurs clés des infrastructures, avec une demande à long terme dans les domaines du transport, de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie et des infrastructures sociales estimée à des dizaines de milliards de dollars. La réalisation de ces investissements contribuera à renforcer la productivité, à améliorer la connectivité régionale, à accroître la résilience climatique et à favoriser une croissance plus inclusive. Les projets ferroviaires et de mobilité urbaine représentent des occasions importantes d’améliorer l’efficacité et la qualité de vie dans des villes en rapide expansion, tandis que les infrastructures modernes d’irrigation et de gestion de l’eau peuvent renforcer la compétitivité agricole et la sécurité alimentaire à l’échelle du pays.

Grâce au modèle de passation de contrats de CCC, le protocole d’entente établit de nouveaux canaux de collaboration entre les entreprises canadiennes et le Pérou, offrant une base pour l’élaboration conjointe de projets et mettant à profit l’expérience reconnue du Canada en matière de P3.

Si vous êtes une entreprise canadienne possédant une expertise en P3 et que vous souhaitez étendre vos activités au Pérou ou ailleurs en Amérique du Sud, communiquez avec l’équipe de CCC.

Citations

« Le Canada possède une solide feuille de route en matière de préparation, de structuration et de réalisation de projets de P3. Le protocole d’entente de CCC crée une voie claire permettant au Pérou d’accéder à l’expertise canadienne en P3, en tirant parti du savoir-faire contractuel de la CCC. » — Bobby Kwon, président et chef de la direction de CCC

« Cet accord renforce la coopération bilatérale en mettant en relation le Pérou avec les capacités canadiennes reconnues à l’échelle internationale en matière de P3. Il ouvre également de nouvelles occasions pour les entreprises canadiennes tout en appuyant les efforts du Pérou pour réaliser des infrastructures de grande qualité favorisant une croissance inclusive et résiliente. » — S.E. Jean-Dominique Ieraci, ambassadeur du Canada au Pérou

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À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la guerre pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.