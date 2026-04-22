Savaria déclare son dividende mensuel

LAVAL, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, a déclaré aujourd’hui un dividende de 4,67 cents (0,0467$) par action ordinaire, conformément à sa politique de dividende mensuel, payable le 8 mai 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la société à la fermeture des bureaux le 30 avril 2026. Il s’agit d’un dividende déterminé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

À propos de Corporation Savaria

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression, des lits médicaux, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de patients, incluant des aides au transfert, au levage et au repositionnement. La société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

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Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

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Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

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