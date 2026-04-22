Au-delà du battage médiatique : les principaux dirigeants européens du commerce de détail abordent la prochaine étape de l’IA au Shoptalk Europe 2026

LONDRES, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur de la vente au détail a assez entendu parler des possibilités de l’IA. Lors du Shoptalk Europe 2026, la conversation porte désormais sur ce qu’elle fait réellement.

L’intelligence artificielle, la relation client et l’avenir du commerce physique domineront les débats, avec une attention particulière portée aux applications concrètes plutôt qu’à la théorie.

Les PDG de Vestiaire Collective, Arc’teryx, Christian Louboutin et Zalando, ainsi que des cadres supérieurs de Sephora et The Estée Lauder Companies, figurent parmi plus de 180 leaders confirmés pour intervenir lors du Shoptalk Europe 2026, qui se tiendra à la Fira Gran Via de Barcelone du 9 au 11 juin.

L’événement réunira plus de 4 500 professionnels du commerce de détail – dont un sur trois occupe un poste de direction – parmi lesquels des distributeurs, des marques, des fournisseurs de technologies, des investisseurs et des start-ups issus de plus de 62 pays.

Pour les marques et les entreprises évoluant dans un paysage de consommation de plus en plus fragmenté, cet événement représente une occasion rare de rencontrer, en un seul et même lieu, des décideurs issus des domaines du commerce, de la technologie et de la stratégie de marque.

L’année dernière, plus de 25 000 rendez-vous d’affaires organisés par le programme « Meetup » ont été facilités, consolidant la réputation de Shoptalk Europe comme l’événement de réseautage le plus efficace du continent dans le secteur du commerce de détail. Les participants peuvent s’attendre à une densité similaire de contacts à forte valeur ajoutée en seulement trois jours.

Zia Daniell Wigder, présidente mondiale de Shoptalk, a déclaré : « Les dirigeants de toute l’Europe sont confrontés aux mêmes défis – du déploiement de l’IA à l’évolution des comportements des consommateurs – mais ils ont rarement l’occasion d’échanger avec un véritable pair dirigeant la même activité sur un autre marché. C’est ce que nous avons construit avec Shoptalk Europe : un espace pour partager des idées, naviguer dans la disruption et façonner ensemble l’avenir. »

Intervenants clés :

Bernard Osta, PDG, Vestiaire Collective // Fraîchement nommé PDG, M. Osta présentera sa vision pour la prochaine phase de Vestiaire : expansion internationale, retour dans le prêt-à-porter masculin, et utilisation de l’IA et des technologies pour améliorer l’expérience acheteur-vendeur, renforcer l’authentification et améliorer la rentabilité.

Fraîchement nommé PDG, M. Osta présentera sa vision pour la prochaine phase de Vestiaire : expansion internationale, retour dans le prêt-à-porter masculin, et utilisation de l’IA et des technologies pour améliorer l’expérience acheteur-vendeur, renforcer l’authentification et améliorer la rentabilité. Stuart Haselden, PDG, Arc’teryx // M. Haselden offrira un aperçu rare de l’une des marques les plus en vogue du monde de la mode, en explorant comment Arc’teryx a évolué d’une simple marque de vêtements techniques de plein air pour devenir un phénomène culturel mondial, tout en restant profondément fidèle à ses racines.

M. Haselden offrira un aperçu rare de l’une des marques les plus en vogue du monde de la mode, en explorant comment Arc’teryx a évolué d’une simple marque de vêtements techniques de plein air pour devenir un phénomène culturel mondial, tout en restant profondément fidèle à ses racines. Alexis Mourot, PDG, Christian Louboutin // M. Mourot abordera le défi récurrent du luxe : comment se développer à l’échelle mondiale sans perdre ce qui fait l’iconicité d’une marque, en mettant clairement à l’ordre du jour les partenariats culturels et l’évolution du rôle du commerce de détail physique.

M. Mourot abordera le défi récurrent du luxe : comment se développer à l’échelle mondiale sans perdre ce qui fait l’iconicité d’une marque, en mettant clairement à l’ordre du jour les partenariats culturels et l’évolution du rôle du commerce de détail physique. David Schröder, co-PDG, Zalando // M. Schröder expliquera comment Zalando, désormais présent sur 26 marchés, répond aux exigences complexes d’une clientèle diversifiée, et comment l’entreprise exploite de nouvelles catégories et le commerce piloté par l’IA pour répondre à tous ces besoins au sein d’un écosystème en pleine croissance.

M. Schröder expliquera comment Zalando, désormais présent sur 26 marchés, répond aux exigences complexes d’une clientèle diversifiée, et comment l’entreprise exploite de nouvelles catégories et le commerce piloté par l’IA pour répondre à tous ces besoins au sein d’un écosystème en pleine croissance. Nadine Graf, présidente EMEA, Royaume-Uni & Irlande et marchés émergents, The Estée Lauder Companies // Alors que la transformation « Beauty Reimagined » d’Estée Lauder commence à porter ses fruits, avec une hausse du chiffre d’affaires organique et une amélioration des marges pour la première fois en quatre ans, Mme Graf expliquera comment l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté se restructure pour assurer une croissance durable.





Sessions phares :

Les PDG réinventent les organisations pour l’avenir : le secteur du commerce de détail connaît une disruption d’une ampleur et d’un rythme sans précédent, et pour réussir, un leadership visionnaire capable de repenser en profondeur les modèles opérationnels est indispensable. Bastian Siebers, PDG de flaconi, Daniel Gomez, PDG de PANGAIA, et Laura Fernandez Plaza, PDG d’AWWG, expliqueront comment ils mènent une transformation à grande échelle, faisant évoluer leurs organisations vers une croissance durable et évolutive tout en conciliant ambition audacieuse et résilience commerciale.

le secteur du commerce de détail connaît une disruption d’une ampleur et d’un rythme sans précédent, et pour réussir, un leadership visionnaire capable de repenser en profondeur les modèles opérationnels est indispensable. Bastian Siebers, PDG de flaconi, Daniel Gomez, PDG de PANGAIA, et Laura Fernandez Plaza, PDG d’AWWG, expliqueront comment ils mènent une transformation à grande échelle, faisant évoluer leurs organisations vers une croissance durable et évolutive tout en conciliant ambition audacieuse et résilience commerciale. Le commerce agentique : qu’en est-il aujourd’hui, qu’est-ce qui est réel et quelle est la prochaine étape ? : Mark Elkins, directeur général du commerce électronique mondial chez L’Oréal, et Dido Schmidt, directrice des partenariats mondiaux chez Google, feront le tri dans le battage médiatique autour du commerce agentique, en distinguant les transformations réelles des simples spéculations. Pour les marques du secteur de la beauté et du commerce de détail qui s’interrogent sur les paris à faire dans un monde où l’IA occupe une place prépondérante, cette session est incontournable.

Mark Elkins, directeur général du commerce électronique mondial chez L’Oréal, et Dido Schmidt, directrice des partenariats mondiaux chez Google, feront le tri dans le battage médiatique autour du commerce agentique, en distinguant les transformations réelles des simples spéculations. Pour les marques du secteur de la beauté et du commerce de détail qui s’interrogent sur les paris à faire dans un monde où l’IA occupe une place prépondérante, cette session est incontournable. Le commerce unifié en action : Alexis Rollier, directeur des opérations mondiales chez Sephora, examinera les mesures concrètes que les distributeurs doivent prendre pour offrir des expériences fluides sur tous les canaux, en ligne et hors ligne. Pour Sephora, une marque qui fait depuis longtemps référence dans le commerce de détail omnicanal de produits de beauté, sa réflexion sur l’alignement des données, l’intégration de l’IA et les magasins en tant que centres d’expérience figurera parmi les discussions les plus concrètes et opérationnelles de l’événement.





Ils seront rejoints par un panel prestigieux comprenant notamment le PDG d’All Saints, le président mondial de Vuori, le directeur technique de Wayfair et le directeur commercial de COS. Parmi les participants récemment inscrits figurent également des dirigeants de DECIEM, The Douglas Group, Marks & Spencer, Decathlon, Carrefour, JD Sports et Selfridges.

Le Shoptalk Europe rassemble également les acteurs les plus innovants du secteur, des start-ups en phase de démarrage présentant leurs projets d’avenir aux entreprises financées par du capital-risque mettant en avant les solutions qui transforment le commerce de détail aujourd’hui.

Détails de l’événement et inscription

Le Shoptalk Europe 2026 se tiendra du 9 au 11 juin à la Fira Gran Via, Barcelone. Consultez le programme complet et inscrivez-vous : shoptalkeurope.com/agenda

À propos du Shoptalk Europe

Organisé par Hyve Group, Shoptalk Europe est l’événement phare de l’écosystème européen du commerce de détail, réunissant détaillants, marques, fournisseurs de technologies, investisseurs et start-ups pour façonner l’avenir du commerce. L’événement rassemble plus de 4 500 acteurs clés, dont un sur trois occupe un poste de direction, représentant 62 pays. Il est reconnu pour son programme de rencontres, la qualité de son programme de contenu et sa capacité à forger des liens qui perdurent bien au-delà des trois jours de l’événement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : shoptalkeurope.com.

Note aux rédacteurs : si vous, ou un membre de votre équipe éditoriale, souhaitez assister au Shoptalk Europe 2026, veuillez vous inscrire ici pour obtenir un pass média.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f59dbfc1-d6ad-462f-b299-8f6a25ef2eb3